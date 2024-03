Considérée comme la compétition phare en individuel, la FIFAe World Cup 2023™ s’est achevée le 19 juillet sur trois duels particulièrement haletants : les demi‑ finales et la finale ont toutes donné lieu à d’interminables séances de tirs au but, ce qui témoigne de l’homogénéité de la compétition numérique. ManuBachoore, qui représentait la Team Gullit en FIFAe Club World Cup 2023 et les Pays‑Bas en FIFAe Nations Cup 2023, s’est donc adjugé la plus convoitée des récompenses individuelles. Il devient au passage le second gamer néerlandais à s’imposer dans cette compétition, après Andries Smit en 2006. Aucun des quatre demi-finalistes – Obrun2002, PHzin, Mark11 et ManuBachoore – n’était un inconnu à ce niveau. En effet, tous avaient déjà participé aux phases finales d’autres compétitions, que ce soit avec leur club ou leur équipe nationale.