En 2023, FIFA+ a atteint de nouveaux sommets. En amont de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la plateforme a annoncé que ses services étaient désormais disponibles sur les applications de cinq nouvelles télévisions connectées (Samsung TV, LG, VIDAA, Amazon Fire et Android TV), ainsi que sur cinq nouvelles chaînes FAST de télévision en streaming gratuites financées par la publicité (Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channel et Rakuten TV). Cette évolution va permettre à davantage de passionnés de football de profiter du contenu original et immersif proposé par FIFA+. Parallèlement, les chaînes FAST participent à la création d’une télévision innovante et toujours disponible pour les téléspectateurs du monde entier. Tout cela permet à la FIFA de continuer à mettre en application l'objectif du Président Infantino : rendre le football véritablement mondial.