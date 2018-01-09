Los récords que se perseguirán en 2018

Una máquina lusa de hacer goles acecha a Puskàs

El egipcio El Hadary amenaza un récord imponente

¿Podrán el Barça y el Manchester City reescribir la historia?

191 goles marcados convierten a Claudio Pizarro en el extranjero más realizador en la historia de la Bundesliga alemana; pero hay un polaco enrachado que persigue al peruano de 39 años, quien todavía milita en el Colonia, pero lleva sin ver puerta desde marzo. Con su último gol, Robert Lewandowski elevó su total a 166 y se situó 10º ex aequo en la lista de los máximos artilleros históricos del campeonato. De hecho, su promedio de goles por encuentro (0,68) es superior al de todos los ubicados entre los 10 primeros salvo el plusmarquista Gerd Mueller (0,85).

5 goles en 3 Mundiales distintos es un hito que podría lograr Thomas Mueller si firmase otro repóquer goleador en Rusia. Teófilo Cubillas (1970 y 1978) y Miroslav Klose (2002 y 2006) lo consiguieron en 2 fases finales.

64 años lleva Ferenc Puskàs reinando como el máximo artillero europeo de siempre en el fútbol de selecciones, ¿pero mantendrá esa distinción hasta 2019? Cristiano Ronaldo, con 79 dianas, necesita otras seis para superar al Comandante Galopante y situarse segundo en la lista mundial por detrás de Ali Daei (109). Un dato alentador para el luso de 32 años: metió 13 goles en 13 partidos con Portugal en 2016, y 11 en 11 el año pasado.

Enhorabuena, Cristiano, por estar entre los 5 máximos goleadores internacionales. ¡Felicitaciones!

100 puntos en una temporada de la liga española es el récord –establecido por el Real Madrid en el curso 2011/12 e igualado por el Barcelona la campaña siguiente– que Lionel Messi, Luis Suárez y compañía llevan camino de batir. El Barça ha promediado 2,67 puntos en 18 encuentros, por lo que necesita una media de 2,55 en sus 20 compromisos restantes para llegar a 101. Los hombres de Ernesto Valverde, que solamente han encajado 7 goles hasta la fecha, también aspiran al récord de menos goles recibidos en una campaña de la Liga, que estableció el Madrid en el ejercicio 1931/32 (15 tantos).

43 años y 3 días tenía el guardameta colombiano Faryd Mondragón cuando salió a jugar contra Japón en Brasil 2014 para batir el récord de Roger Milla –que duraba 20 años– y convertirse en el jugador de más edad en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Sin embargo, esa plusmarca podría durarle sólo 4 años. Essam El Hadary, tras haber reconsiderado su decisión de retirarse como internacional, jugó 8 partidos con Egipto en 2017, y tendrá 45 años y 5 meses de edad cuando los Faraones se estrenen en su primer Mundial en 28 años contra Uruguay.

2 goles necesita Deyna Castellanos, de 18 años, para superar a Alexandra Popp como la máxima artillera de todos los tiempos en los campeonatos de la FIFA de categorías menores. La alemana acumuló 12 tantos en 12 encuentros en las Copas Mundiales Femeninas Sub-17 y Sub-20 de la FIFA™. Castellanos, que en 2017 quedó tercera tanto en la votación del premio The Best a la Jugadora de la FIFA como en la del Premio Puskás de la FIFA (donde se impusieron Lieke Martens y Olivier Giroud, respectivamente), deberá ayudar antes a Venezuela a obtener uno de los dos billetes a Francia 2018 que se pondrán en juego en Sudamérica.

19 años diferentes viendo puerta con su selección totalizó la japonesa Homare Sawa; un récord mundial que igualará Christine Sinclair si consigue marcar con Canadá en 2018. La canadiense de 34 años, que en 2012 firmó nada menos que 23 goles en 22 partidos con las Canucks, necesitaría 15 dianas para igualar el récord de goles como internacional que ostenta la estadounidense Abby Wambach (184).

9 títulos de la Serie A italiana es el récord que podría ostentar en solitario Gianluigi Buffon en la que él mismo vaticinó como “casi seguro mi última temporada”. De momento tiene 8 Scudetti en su haber, al igual que Virginio Rosetta, Giovanni Ferrari y Giuseppe Furino. Actualmente, la Juve marcha segunda, a un punto del Nápoles. Además, el veterano portero debería disputar los 18 encuentros restantes de la Vecchia Signora para igualar el récord de Paolo Maldini de partidos jugados en la Serie A (647).

3,01 goles por encuentro: es el récord de la liga inglesa que estableció el Aston Villa en la temporada 1930/31 (aunque, curiosamente, el cuadro de Birmingham acabó claramente por detrás del campeón, el Arsenal). De momento, el Manchester City ha promediado 2,91 tantos por partido, y necesitará 51 goles en sus 16 encuentros restantes para batir ese tope que dura 87 años.