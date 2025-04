*ESTA INFORMACIÓN ES IMPORTANTE*

Estas condiciones (que se definen en la sección 1.2) son importantes y debe leerlas íntegramente. No obstante, le rogamos que preste especial atención a las siguientes secciones y a su contenido, por su especial trascendencia. Lea las propias secciones y no solo estos breves resúmenes:

Se suscribirá un acuerdo jurídicamente vinculante: al acceder o utilizar las plataformas digitales de la FIFA y su contenido (que se definen en las secciones 1.1 y 8.1) y, en su caso, al registrarse para obtener una cuenta de usuario (que se define en la sección 5.1), ustedsuscribirá un acuerdo jurídicamente vinculante con nosotros. Lea detenidamente la sección 1.

Las condiciones están sujetas a cambios : es posible que hagamos ocasionalmente cambios en estas condiciones o en las plataformas digitales de la FIFA o su contenido. Lea detenidamente las secciones 3 y 13.

Requisitos para registrarse y obtener una cuenta de usuario : para poder registrarse y obtener una cuenta de usuario, usted deberá haber cumplido los 18 años (o, en su defecto, contar con el permiso expreso de sus progenitores o tutores; véase el punto siguiente) y cumplir otros requisitos. Lea detenidamente la sección 5.

Supervisión de menores de edad: si usted es la persona que ejerce la patria potestad o tutela legal de un usuario de las plataformas digitales de la FIFA que aún no haya alcanzado la mayoría de edad (un «menor de edad»), deberá autorizar expresamente su acceso a las plataformas digitales de la FIFA y su contenido y supervisarlo, y será el responsable de todos los actos que lleve a cabo. Lea detenidamente la sección 7.

Utilización de sus aportaciones como usuario: tendremos derecho a alojar, almacenar y facilitar sus aportaciones de usuario (que se definen en la sección 8.2) y usted será el responsable de cualquier material que envíe a través de las plataformas digitales de la FIFA. Lea detenidamente las secciones 8.4 a 8.8.

Prohibiciones respecto al uso de las plataformas digitales de la FIFA y su contenido: las plataformas digitales de la FIFA y su contenido podrán utilizarse con fines personales, permitidos y lícitos, circunstancia que usted se obliga a respetar al hacer uso de ellos. Lea detenidamente la sección 11.

Suspensión, cancelación o desactivación de su cuenta de usuario o acciones que podemos llevar a cabo en caso de incumplimiento de las presentes condiciones: la FIFA tiene derecho a suspender, cancelar o desactivar su cuenta de usuario, así como a impedirle el acceso a las plataformas digitales de la FIFA o su contenido, sin necesidad de previo aviso en caso de incumplimiento de las presentes condiciones. Alternativamente, la FIFA podrá adoptar dichas medidas previa notificación con una antelación razonable. Lea detenidamente la sección 14.

Su obligación de indemnizar a la FIFA: «indemnizar» significa comprometerse a pagar o compensar a alguien en caso de que sufra daños, pérdidas u otros costes. De conformidad con lo dispuesto en las presentes condiciones, usted se compromete a indemnizarnos a nosotros (y a determinadas partes asociadas) en caso de que nosotros (o dichas partes) suframos pérdidas o daños o incurramos en otros costes como consecuencia de determinadas acciones por su parte, como, por ejemplo, el incumplimiento de estas condiciones. Lea detenidamente la sección 15.

La FIFA solo será responsable ante usted en determinadas circunstancias: es importante que entienda en qué consiste exactamente el alcance de nuestra responsabilidad en virtud de las presentes condiciones. Lea detenidamente la sección 16.

1. LA FIFA Y LAS PRESENTES CONDICIONES

1.1. La Fédération Internationale de Football Association (la «FIFA», «nosotros», «nuestro/a, nuestros/as») se complace en ofrecerles sus páginas web (las «páginas web de la FIFA»), aplicaciones (las «aplicaciones de la FIFA»), la plataforma de entradas (la «plataforma de entradas de la FIFA») y otros servicios digitales, contenidos y programas («servicios») (en su conjunto, las «plataformas digitales de la FIFA»).

1.2. Las siguientes condiciones de uso y todos aquellos documentos a los que se hace referencia en ellas (en su conjunto, las «condiciones») serán de aplicación en todas las plataformas digitales de la FIFA, a menos que se estipule algo diferente en relación con una plataforma digital de la FIFA en concreto.

1.3. Estas condiciones regulan igualmente el acceso y el uso de la plataforma de entradas de la FIFA, una de las páginas web de la FIFA. Esta condiciones no son de aplicación a la adquisición, venta o reventa de entradas o productos relacionados con estas, ya que estos servicios se gestionarán por separado con sus propios términos y condiciones. Acepta que el mero registro como usuario o el uso de la plataforma de entradas de la FIFA no le garantiza ni la disponibilidad de entradas ni la de productos relacionados con estas ni la admisión al proceso de compra.

2. CONFORMIDAD CON LAS PRESENTES CONDICIONES

Al hacer clic para aceptar estas condiciones durante el proceso de registro para obtener una cuenta de usuario (si corresponde) o en general al acceder, descargar, instalar o utilizar las plataformas digitales de la FIFA, se convierta o no en usuario registrado («usuario», «usted», «usted mismo», «su»), se compromete a cumplir las presentes condiciones, que declara haber leído. Si no acepta estas condiciones, no podrá acceder a los servicios de las plataformas digitales de la FIFA ni su contenido, ni podrá descargarlos o utilizarlos.

3. CAMBIOS EN LAS PRESENTES CONDICIONES

3.1. Cabe la posibilidad de que modifiquemos, alteremos o adaptemos ocasionalmente las presentes condiciones, por ejemplo, para dar cumplimiento a los cambios que se produzcan en la legislación o normativa aplicable, o para reflejar cambios en las plataformas digitales de la FIFA, en el contenido o en nuestras prácticas o procesos empresariales.

3.2. Cualquier cambio sustancial que se haga se notificará con una antelación suficiente a través de un aviso en los servicios en las plataformas digitales de la FIFA. Los cambios no sustanciales entrarán en vigor de forma inmediata tras la publicación de las condiciones revisadas en las plataformas digitales de la FIFA, sin necesidad de notificación previa.

3.3. El acceso o uso continuado de las plataformas digitales de la FIFA tras la introducción de cualquier cambio (y, en su caso, su notificación) —o, si procede, tras la aceptación expresa de las nuevas condiciones al iniciar sesión en dichas plataformas— se considerará como aceptación de dichos cambios por su parte, los cuales pasarán a ser vinculantes.

3.4. Le recomendamos que revise periódicamente estas condiciones, disponibles en www.fifa.com/legal/terms-of-service , para mantenerse informado de cualquier cambio.

4. OTRAS POLÍTICAS Y CONDICIONES IMPORTANTES

4.1. El uso de determinados aspectos de los servicios puede estar sujeto a condiciones adicionales específicas de los servicios en cuestión.

4.2. Al utilizar dichos servicios, usted acepta quedar vinculado por las condiciones adicionales aplicables en ese momento, las cuales (tal como se explica en la sección 1.2) forman parte, junto con las presentes condiciones, del conjunto de «condiciones» que le resultan de aplicación. En caso de que existiera alguna divergencia entre las presentes condiciones y las suplementarias, prevalecerán estas con respecto al servicio en cuestión.

4.3. Para usar las aplicaciones de la FIFA, deberá tener una cuenta en Google Play Store, cuya titularidad y gestión corresponden a Google Inc., o una ID de Apple en la tienda Apple App Store, cuya titularidad y gestión corresponden a Apple Inc. El uso que usted haga de Google Play Store se rige por un acuerdo legal entre usted y Google Inc., que contiene las Condiciones de Servicio de Google (en http://www.google.com/accounts/TOS), las Condiciones de Servicio de Google Play Store (en http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html) y las Políticas de Negocio y del Programa de Google Play Store (en http://www.google.com/intl/en_us/mobile/android/market-policies.html) (en adelante y conjuntamente, las «condiciones de Google»). El uso de la Apple App Store se rige por un acuerdo legal entre usted y Apple Inc., compuesto por las condiciones de uso de la página web de Apple (disponibles en www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html), los términos y condiciones del servicio de ITunes Store y de Apple Media Services (disponibles en www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/jm/terms.html#SERVICE) (en adelante y conjuntamente, las «condiciones de Apple»).

4.4. No podrá acceder a la aplicación de la FIFA ni utilizarla si no cumple con las condiciones de Google o de Apple. Las presentes condiciones prevalecerán en caso de que existan contradicciones con las condiciones de Google o de Apple.

4.5. La política de protección de datos de la FIFA explica cómo tratamos los datos personales que recopilamos de usted o que usted nos facilita a través de las plataformas digitales de la FIFA. Nuestra política de cookies, disponible en https://inside.fifa.com/es/data-protection-portal/cookie-policy explica el uso que hacemos de las cookies.

5. REGISTRO PARA OBTENER UNA CUENTA DE USUARIO Y OBLIGACIONES RELACIONADAS

5.1. Ciertas áreas de las plataformas digitales de la FIFA («áreas restringidas») requieren el registro para obtener una cuenta de usuario (una «cuenta de usuario»).

5.2. Al registrarse para obtener una cuenta de usuario, usted reconoce y garantiza a la FIFA: i) que tiene derecho a poseer una cuenta de usuario tal y como se establece en las presentes condiciones; y ii) que la información que usted incluye como parte del proceso de registro (y en cualquier momento posterior) es veraz y completa y no induce a error.

5.3. Tan solo podrán tener cuentas de usuario: i) aquellas personas que hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad o la mayoría de edad legal en su país de residencia, si esta fuera superior a dieciocho (18) años; ii) aquellas personas cuyo registro hayan autorizado expresamente sus padres o tutores legales, en el caso de no haber cumplido la mayoría de edad legal vigente en sus respectivos países de residencia; y iii) aquellas personas con derecho y debidamente autorizadas para actuar en nombre de una organización o entidad, ya sea en calidad de representantes o por contar con la autorización correspondiente conforme a sus estatutos, acuerdo de accionistas, contratos de operación u otra documentación pertinente que les faculte para acceder y utilizar las plataformas digitales de la FIFA.

5.4. Con respecto al uso de estas áreas restringidas y al registrarse para obtener una cuenta de usuario, usted se compromete: i) a completar el formulario de registro con información veraz, correcta y actual sobre su persona («datos de registro»); y ii) a mantener y actualizar inmediatamente los datos de registro para que conserven su veracidad, corrección, actualidad e integridad.

6. SEGURIDAD DE LA CUENTA DE USUARIO

6.1. Para crear una cuenta de usuario, deberá completar un proceso de registro sencillo en el que se le pedirá que proporcione cierta información personal (incluida su dirección de correo electrónico) y elija el nombre de usuario y la contraseña que vaya a utilizar con la cuenta. Consulte nuestra política de privacidad para obtener más información acerca del tratamiento de los datos personales que recopilamos de su persona o que usted nos proporciona. Usted es plenamente responsable de preservar la confidencialidad de la contraseña y la información de su cuenta de usuario, así como de todas las actividades que se lleven a cabo con dichos datos (tanto si las ha autorizado como si no, a menos que se produzca un acceso no autorizado achacable a que no hemos actuado con la diligencia y la pericia debidas).

6.2. Usted se compromete a: i) no autorizar a terceros a utilizar su cuenta de usuario; ii) notificar inmediatamente a la FIFA si se produjera un uso no autorizado de la contraseña o de la cuenta de usuario o cualquier otra vulneración de la seguridad escribiendo a dataprotection@fifa.org; y iii) salir de su cuenta de usuario debidamente al final de cada sesión. La FIFA no será responsable de pérdida o perjuicio alguno derivados del incumplimiento por su parte de esta sección.

7. SUPERVISIÓN DE MENORES DE EDAD

7.1. La FIFA se preocupa por la seguridad y la privacidad de todos sus usuarios, en especial de los que no hayan alcanzado la mayoría de edad legal en sus países de residencia (denominados «menores» en las presentes condiciones).

7.2. Por esta razón, los padres o tutores legales de menores que deseen permitirles el acceso a las plataformas digitales de la FIFA deberán revisar y aceptar las presentes condiciones, ayudarles a configurar las correspondientes cuentas de usuario y supervisar en todo momento su uso de dichas plataformas. Al permitir o facilitar que un menor acceda a las plataformas digitales de la FIFA, usted acepta estar sujeto a estas condiciones y es consciente de que dicho menor tendrá acceso a todas las secciones de las plataformas, las cuales podrán incluir, en el presente o en el futuro, herramientas de comunicación públicas y privadas, así como otras funciones que podrían no ser apropiadas para menores no supervisados.

7.3. Recuerde que las plataformas digitales de la FIFA están diseñadas para que resulten atractivas a una audiencia amplia. Del mismo modo, como tutor legal, es su responsabilidad determinar si alguna de las plataformas digitales de la FIFA o su contenido (del modo definido en la sección 8.1) son apropiados para el menor. Usted será responsable de todos los actos del menor a su cargo.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDOS

i) Propiedad intelectual de la FIFA

8.1. Con excepción de las aportaciones de los usuarios (consulte la sección 8.4) y los contenidos de terceros (consulte la sección 8.9), la FIFA y sus cedentes de licencias son los propietarios de los derechos de autor y de propiedad intelectual de las plataformas digitales de la FIFA y de toda la información, datos, textos, programas, música, fotografías, gráficos, vídeos, mensajes, feeds ofrecidos a través de las plataformas digitales de la FIFA («feeds de la FIFA»), la interfaz de programación de aplicaciones («API de la FIFA»), y cualquier otro material existente en las plataformas digitales de la FIFA (conjuntamente, el «contenido»).

8.2. Las plataformas digitales de la FIFA incluyen contenido: i) que suministra la FIFA («contenidos de la FIFA»); ii) que los usuarios de las plataformas digitales de la FIFA han cargado, publicado, enviado o transmitido por cualquier método («aportaciones de los usuarios»); y iii) que terceras partes han cargado, publicado, enviado o transmitido por cualquier método, incluso en forma de enlaces o feed de o a otras páginas web o recursos («contenidos de terceros»).

8.3. El contenido no podrá utilizarse, reproducirse, distribuirse, transmitirse, retransmitirse, exponerse, venderse, licenciarse o explotarse de cualquier otra forma con fines diferentes al acceso a las plataformas digitales de la FIFA y su utilización en estas del modo permitido recogido en la sección 9.2. De conformidad con las presentes condiciones, para ese único y exclusivo fin, la FIFA le concede un permiso limitado, revocable y no exclusivo para acceder a las plataformas digitales de la FIFA y utilizar el contenido exclusivamente de forma privada y sin fines comerciales. La FIFA o sus cedentes de licencias se reservan todos los derechos de las plataformas digitales de la FIFA y el contenido.

ii) Aportaciones de los usuarios

8.4. Usted conserva los derechos sobre cualquier contenido que aporte en las plataformas digitales de la FIFA o a través de ellas. Usted será el único responsable de sus propias aportaciones como usuario y de las consecuencias derivadas de cargar los contenidos en el sitio.

8.5. Las plataformas digitales de la FIFA proporcionan en algunos casos un acceso sin filtros a las aportaciones de los usuarios. Por la presente, reconoce y acepta que la FIFA solo actúa como plataforma de las aportaciones de los usuarios y que no acepta responsabilidad alguna sobre tales contenidos publicados en las plataformas digitales de la FIFA, sea bajo la legislación que regula la propiedad intelectual, la difamación, la privacidad, la obscenidad o cualquier otra cuestión. La FIFA no puede asumir ni asume obligación alguna de controlar las aportaciones de los usuarios. Por su propia naturaleza, las aportaciones de los usuarios a las plataformas digitales de la FIFA se cambian frecuentemente, pueden ser inexactas y, en algunos casos, estar mal catalogadas o aparentemente mal catalogadas. La FIFA no ofrece ninguna declaración ni garantía, implícita o explícita, sobre las aportaciones de los usuarios.

8.6. Usted declara y garantiza que sus aportaciones como usuario: i) no infringirán ningún derecho de propiedad intelectual, patente, marca registrada, secreto industrial ni ningún otro derecho de propiedad, publicidad ni privacidad incluidos los derivados del uso por parte de la FIFA en virtud de la licencia otorgada en virtud de la sección 8.7, ii) no infringirán ninguna ley ni normativa; iii) no serán difamatorias ni constituirán libelo comercial; iv) no serán obscenas ni contendrán pornografía; v) no incluirán información incompleta, falsa o inexacta sobre usted ni información alguna sobre otros individuos; y vi) no contendrán virus, troyanos, gusanos, bombas de relojería, canceladores de correo ni ningún otro programa informático malicioso, ideado para que cause daños, interfiera perjudicialmente, intercepte subrepticiamente o expropie cualquier sistema, dato o información personal. En especial, usted declara y garantiza que cuenta con el consentimiento por escrito, descargo o permiso por parte de todas y cada una de las personas identificables en cualquiera de sus aportaciones al sitio para usar sus nombres o representaciones.

8.7. Usted concede a la FIFA un permiso irrevocable, aplicable en todo el mundo, no exclusivo, exento de royalties, perpetuo, sublicenciable y transferible para usar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados, mostrar y ejecutar sus aportaciones como usuario en conexión con las plataformas digitales de la FIFA o con la actividad de la FIFA (y de sus sucesores), incluso, entre otros, con el propósito de promocionar y redistribuir en parte o en su totalidad una de la aportaciones de los usuarios (y los trabajos que de ellas se deriven) en todos los formatos y a través de cualquier medio. Por la presente, usted también otorga a todo usuario de las plataformas digitales de la FIFA un permiso no exclusivo para acceder y usar su aportación a través de las plataformas digitales de la FIFA.

8.8. Usted reconoce y acepta que la FIFA no tiene obligación alguna de publicar ninguna de las aportaciones de los usuarios, ni las suyas ni las de nadie. Además, la FIFA puede, a su entera discreción, editar, eliminar o borrar cualquier aportación que usted publique o envíe, así como poner fin sin previo aviso a su acceso a las plataformas digitales de la FIFA si, en opinión de la FIFA, tal aportación infringe los derechos de propiedad intelectual de otros o incumple alguna de las disposiciones que contienen las presentes condiciones. En especial, la FIFA se reserva el derecho a determinar el diseño, la maquetación y funcionalidad definitivas de las plataformas digitales de la FIFA, lo que podría implicar la revisión, el cambio de formato y la edición de las aportaciones de los usuarios.

iii) Contenido de terceros

8.9. Sus tratos con terceros anunciantes y comerciantes establecidos en las plataformas digitales de la FIFA, o su participación en promociones organizadas por estos, así como cualquier contratación o acuerdo que celebre con ellos (incluidos el pago y la entrega de los productos o servicios relacionados, así como cualquier condición, garantía o declaración relacionada con dicha contratación o acuerdo), competerán exclusivamente a usted y a dicho anunciante o comerciante. Usted acepta lo siguiente: i) la FIFA no se responsabilizará por las pérdidas y perjuicios de ningún tipo derivados de dichas participaciones o de la presencia de los mencionados anunciantes o comerciantes en las plataformas digitales de la FIFA; y ii) los pedidos que realice en las plataformas digitales de la FIFA y todas las especificaciones y disponibilidad de productos que aparezcan en él (incluidas, y entre otras, las tiendas en línea), estarán sujetos a la confirmación del anunciante o comerciante, así como a sus condiciones empresariales. En aras de la claridad, entre dichos productos no se incluyen las entradas o productos relacionados con estas o servicios facilitados en la página web de la FIFA por la FIFA o en su nombre.

8.10. La FIFA no tiene control alguno sobre el contenido de terceros, incluidas las API, los enlaces o feeds desde o hacia otras páginas web o recursos. Usted reconoce y acepta que la FIFA no será responsable de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos, y no respaldará ni será responsable de los contenidos de terceros que aparezcan o estén disponibles en dichos sitios o recursos. Además, reconoce y acepta que la FIFA no será responsable ni responderá, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causado o que se asegure que ha sido causado por el uso o la confianza depositada en el contenido de terceros, los bienes, los servicios o cualquier otro material disponible a través de API, vínculos o fuentes desde o hacia otras páginas web o recursos.

9. ENLACE Y USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y DE LOS CONTENIDOS DE LA FIFA

9.1. En caso de que usted desee establecer un enlace con nuestras plataformas digitales de la FIFA, se compromete expresamente a: i) no incluir las plataformas digitales de la FIFA en el marco de otra web; ii) no crear asociaciones de terceros en relación con las plataformas digitales de la FIFA; iii) atribuir correctamente a la FIFA las plataformas digitales de la FIFA correspondientes en su vínculo; y iv) cerciorarse de que el enlace no afirma ni implica la aprobación por parte de la FIFA de la actividad de ningún otro sitio web, empresa, recurso o entidad, ni lo apoya o patrocina, así como tampoco ofrece una imagen falsa, engañosa, difamatoria, despectiva ni de forma tal que perjudique la imagen de la FIFA o se aproveche de ella.

9.2. Asimismo, no se le permite utilizar contenidos, nombres, logotipos, imágenes ni marcas registradas de la FIFA o de terceros, salvo que los respectivos titulares de los derechos lo hayan autorizado previamente, por escrito y de forma expresa. Las solicitudes de uso de las marcas de la FIFA (véase la sección 10) se deberán tramitar enwww.fifadigitalarchive.com.

9.3. La FIFA tiene derecho a exigirle en cualquier momento que elimine cualquier enlace a las plataformas digitales de la FIFA y usted se compromete a atender dicha solicitud sin demora en cuanto se produzca.

9.4. Si desea usar o mostrar contenidos de la FIFA en su sitio web:

a) La FIFA le concede la licencia intransferible, no exclusiva y exenta de royalties para mostrar contenidos de la FIFA en su sitio web para fines exclusivamente no comerciales y sujeta a las presentes condiciones de servicio;

b) Expresamente, usted se compromete a: i) garantizar que el uso de los contenidos de la FIFA no estipulen ni impliquen que la FIFA aprueba, patrocina o refrenda ninguna otra actividad del sitio web, empresa o entidad, recurso, contenido, ni presenta a la FIFA o sus actividades de una manera falsa, engañosa, difamatoria o despectiva, ni daña de ninguna manera la reputación de la FIFA o se aprovecha de ella; y ii) atribuir correctamente a la FIFA el contenido usado para evitar toda apropiación indebida y confusiones; y

c) siempre que sea posible, deberá crear un vínculo activo que retorne al artículo de la FIFA o a cualquier otro material resumido por el feed de la FIFA en cuestión.

9.5. Usted reconoce que, a menos que haya obtenido previamente el consentimiento por escrito de la FIFA, no se le permite utilizar área alguna de las plataformas digitales de la FIFA —ya sea directamente en dichas plataformas o como enlace a otras webs— para ningún fin comercial, tales como vender u ofrecer a la venta entradas, productos relacionados con estas, servicios, merchandising o cualquier otro tipo de servicios, a excepción del uso de la plataforma oficial de reventa de entradas de la FIFA para revender entradas adquiridas por usted previamente.

9.6. Usted reconoce que no podrá utilizar bots, spiders u otros programas automatizados, ni recurrir a procesos manuales, a la hora de hacer uso de las plataformas digitales de la FIFA con el fin de manipular o eludir su función expresa, especialmente por lo que respecta a la disponibilidad, la adquisición, la venta o la reventa de entradas o productos relacionados con estas.

10. MARCAS DE LA FIFA

Las palabras «FIFA» y «Fédération Internationale de Football Association», el logotipo de la FIFA, los emblemas, las mascotas de los torneos de la FIFA y otros logotipos, las marcas de los eventos de la FIFA y los nombres de los productos y servicios de la FIFA son marcas registradas y material sujeto a derechos de autor por parte de la FIFA (las «marcas de la FIFA»). Además del derecho que se le garantiza en las secciones 8.3 y 9.4 relativo al uso de los contenidos de la FIFA —que podría incluir el uso de algunas marcas de la FIFA—, se compromete a no exhibir ni utilizar ninguna de las marcas de la FIFA, los contenidos de la FIFA ni cualquier otro tipo de propiedad intelectual de titularidad de la FIFA o gestionado por esta, de ninguna manera y en ningún caso, sin el consentimiento previo y por escrito de la FIFA.

11. USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA Y DE SU CONTENIDO

11.1. Usted deberá ocuparse de todos los preparativos técnicos necesarios para acceder a las plataformas digitales de la FIFA y su contenido.

11.2. Las plataformas digitales de la FIFA y su contenido únicamente se podrán utilizar con fines personales, no comerciales y lícitos. No podrá acceder a las plataformas digitales de la FIFA y su contenido ni utilizarlos en concreto y sin ánimo de exhaustividad:

a) de ningún modo que sea ilícito o fraudulento, o que tenga alguna finalidad o efecto ilícito o fraudulento;

b) con fines comerciales, como, por ejemplo, vender u ofrecer a la venta entradas, productos o servicios relacionados con entradas, productos oficiales u otros servicios;

c) para enviar o gestionar el envío de cualquier material publicitario o promocional no solicitado o no autorizado, ni ninguna otra forma similar de búsqueda de clientes (como el correo no deseado);

d) para transmitir cualquier material de índole difamatoria u ofensiva o que constituya acoso; que tenga la finalidad de suplantar o engañar a otras personas o surta ese efecto; o que, a nuestro juicio razonable, sea inadecuado, inapropiado o censurable de cualquier otro modo, ni para comportarse de manera similar;

e) para transmitir cualquier dato o enviar o cargar cualquier material que contenga virus, troyanos, gusanos, bombas de relojería, registradores de pulsaciones de teclas, spyware, adware o cualquier otro programa dañino o código informático similar diseñado para afectar negativamente al funcionamiento de las plataformas digitales de la FIFA o a cualquier programa o equipo informático.

11.3. Asimismo, se compromete a no hacer ni intentar lo siguiente:

a) reproducir, duplicar, copiar, vender o revender, utilizar, distribuir, transmitir, emitir, mostrar o explotar de cualquier otro modo cualquier parte de las plataformas digitales de la FIFA o su contenido en contravención de las presentes condiciones;

b) hacer uso de bots, spiders u otros programas automatizados, o recurrir a procesos manuales, a la hora de utilizar las plataformas digitales de la FIFA con el fin de manipular o eludir su función expresa, especialmente por lo que respecta a la disponibilidad, la adquisición, la venta o la reventa de entradas o productos relacionados con estas;

c) acceder sin autorización, interferir, dañar o interrumpir a) cualquier parte de las plataformas digitales de la FIFA o su contenido; b) cualquier equipo o red en los que se almacenen las plataformas digitales de la FIFA o su contenido; c) cualquier programa utilizado para proporcionar plataformas digitales de la FIFA o su contenido; o d) cualquier equipo, red o software que pertenezca a terceros o que sea utilizado por ellos;

d) eludir, eliminar, alterar o desactivar cualquiera de los mecanismos de protección de la gestión de contenidos o derechos digitales de las plataformas digitales de la FIFA o su contenido (o intentar hacerlo).

12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL USUARIO

La FIFA respeta los derechos de propiedad intelectual ajenos. Si considera que se ha vulnerado alguno de sus derechos de propiedad intelectual en las plataformas digitales de la FIFA, envíe a la FIFA la siguiente información: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, tipo y alcance de la supuesta vulneración (fecha, hora, etc.) a través del formulario de contacto disponible en www.fifa.com/contact/form.html.

13. MODIFICACIONESDE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA FIFA O DE SU CONTENIDO

13.1. La FIFA se reserva el derecho a modificar o interrumpir, en cualquier momento y a su entera discreción, el funcionamiento de las plataformas digitales de la FIFA o su contenido (total o parcialmente), ya sea de forma temporal o permanente, con previo aviso o sin él. En virtud del presente documento, usted acepta que la FIFA no será responsable ante usted ni ante terceros por ninguna modificación, suspensión o interrupción de las plataformas digitales de la FIFA o de su contenido, salvo en la medida en que la legislación aplicable en materia de consumo disponga lo contrario, en cuyo caso podría tener derecho a un reembolso prorrateado de determinadas cantidades que haya abonado por adelantado por aspectos de las plataformas digitales de la FIFA o de los servicios que se hayan interrumpido o modificado de forma sustancial. A pesar de que la FIFA intentará dentro de lo razonable mantener actualizadas las plataformas digitales de la FIFA y su contenido, estos podrán no estar actualizados en algún momento; además, la FIFA no estará obligada a actualizarlos.

13.2. La modificación, suspensión o interrupción de las plataformas digitales de la FIFA o el contenido no afectará a los derechos y obligaciones aplicables a usted como resultado de la realización por su parte de una solicitud o transacción destinada a la adquisición de entradas o productos relacionados con estas en la plataforma de entradas de la FIFA.

14. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O DESACTIVACIÓN DE LA CUENTA DE USUARIO

14.2. La FIFA tiene derecho a cancelar, suspender o desactivar su cuenta de usuario o a impedirle el acceso a las plataformas digitales de la FIFA o su contenido, sin que ello suponga responsabilidad alguna frente a usted, ya sea i) mediante una notificación previa razonable, o ii) sin previo aviso, en caso de que incumpla o no respete las presentes condiciones, lo que incluye, entre otros supuestos:

a) si usted proporciona, o si la FIFA tiene motivos razonables para sospechar que ha proporcionado, cualquier información a la FIFA o a través de las plataformas digitales de la FIFA o de su cuenta de usuario que sea falsa, inexacta, engañosa, no actualizada o incompleta;

b) si sus aportaciones de usuario infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros o de la FIFA o incumplen cualquier otra disposición de las presentes condiciones; o

c) si la FIFA descubre, o considera según su criterio prudencial, que su uso de las plataformas digitales de la FIFA o de su contenido es fraudulento, ilegal o inadecuado de cualquier otra forma.

14.2. Si la FIFA adopta alguna medida en virtud de lo dispuesto en la sección 14.1, dicha medida podrá incluir la desactivación o eliminación de cualquiera de sus cuentas de usuario, así como de toda la información y archivos relacionados y de sus aportaciones de usuario. Tenga en cuenta, además, que en tal caso podría cancelarse también su acceso al contenido (según se define más adelante) y la FIFA podría impedirle el uso futuro de las plataformas digitales de la FIFA.

14.3. Los derechos de la FIFA en virtud de la sección 14.1 no afectarán a los derechos y obligaciones que le sean aplicables como consecuencia de la realización por su parte de una transacción destinada a la adquisición de entradas o productos relacionados con estas a través de la plataforma de entradas de la FIFA. De conformidad con estas condiciones, usted reconoce y acepta que todas y cada una de ellas seguirán siendo plenamente válidas y aplicables a dicha adquisición, incluso en el caso de que la FIFA ejerciera su derecho a la rescisión del modo descrito en la sección 14.2.

15. OBLIGACIÓN DEL USUARIO DE INDEMNIZAR A LA FIFA

Tal como se explica en la sección «Introducción importante» al inicio de estas condiciones, una «indemnización» es un compromiso de pagar una cantidad de dinero a alguien —en este caso, a la FIFA y a las partes relacionadas— si sufre pérdidas o daños o incurre en otros costes como consecuencia de determinados comportamientos por su parte.

Usted se compromete a indemnizar y exonerar íntegramente a la FIFA y sus filiales, así como a sus directivos, administradores, empleados y representantes, de toda responsabilidad, pérdida, daño, demanda, sanción, multa, coste o gasto, incluidas, entre otras, las costas procesales razonables, en los que estas partes puedan incurrir como consecuencia de, o en relación con: i) su uso y acceso de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA, incluidos entre otros los contenidos o aportaciones de usuarios que haya cargado usted, así como su relación con las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA; ii) el incumplimiento por su parte de las disposiciones de las condiciones de servicio; o iii) las reclamaciones por parte de terceros de que sus aportaciones de usuario o el uso que usted haya hecho de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido de la FIFA infrinjan algún derecho de propiedad intelectual o algún otro derecho de propiedad o de privacidad de dicho tercero, o hayan perjudicado a terceros.

16. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

16.1. Nada de lo dispuesto en estas condiciones excluirá ni limitará nuestra responsabilidad en aquellos supuestos en los que la ley no permita su exclusión o limitación, incluidos, entre otros, los siguientes:

a) sus derechos legales como consumidor;

b) la muerte o las lesiones personales cuyo origen sea una negligencia de la FIFA o de nuestros empleados, representantes o subcontratistas;

c) el fraude o la tergiversación fraudulenta;

d) cualquier otra responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse conforme a la legislación aplicable.

16.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 16.1,

la FIFA no será responsable de ningún daño o perjuicio (incluidos los contemplados en la sección 16.2b)) que usted o cualquier tercero sufra o en el que incurra:

que usted o nosotros no pudiéramos haber previsto razonablemente en el momento en que se registró para obtener una cuenta de usuario o acceder o utilizar las plataformas digitales de la FIFA o su contenido;

derivado de o relacionado con el uso o la imposibilidad de usar las plataformas digitales de la FIFA o el contenido, incluidos (entre otros) los que se produzcan como consecuencia de cualquier error, mal funcionamiento, carácter incompleto o interrupción de estos;

relacionado con el coste de adquisición de bienes o servicios sustitutivos en que se haya incurrido por la compra u obtención de bienes, datos, información o servicios, la recepción de mensajes o la realización de transacciones a través o desde las plataformas digitales de la FIFA;

derivado de o relacionado con cualquier acceso no autorizado a sus transmisiones de datos o cualquier alteración de estas;

derivado de cualquier incumplimiento por su parte de las presentes condiciones;

derivado de cualquier retraso o incumplimiento de nuestras obligaciones en virtud de las presentes condiciones, en la medida en que obedezca a un caso fortuito, pandemia, epidemia, conflicto laboral o fallo de las instalaciones, redes, equipos o programas informáticos, o cualquier acontecimiento similar ajeno a nuestro control;

derivado de o relacionado con cualquier declaración o conducta de terceros en las plataformas digitales de la FIFA o en su contenido;

derivado de o relacionado con los efectos de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido, así como de cualquier otra plataforma digital de la FIFA, servicio o contenido vinculado a ellos y de cualquier material publicado en ellos;

derivado de o relacionado con cualquier otro aspecto relativo a las plataformas digitales de la FIFA o su contenido.

b) La FIFA no será responsable ante usted ni ante ningún tercero de ningún daño directo, indirecto, incidental, especial, emergente o ejemplar, incluyendo, entre otros, lucro cesante, fondo de comercio, uso, datos, u otras pérdidas intangibles (incluso si la FIFA ha sido avisada de la posibilidad de tales pérdidas), independientemente del modo de acción, ya sea por contrato, por daños legales extracontractuales, responsabilidad estricta o de cualquier otra naturaleza.

c) Las plataformas digitales de la FIFA y su contenido (incluidos, sin limitación, las aportaciones de los usuarios y el contenido de terceros) se proporcionan «tal cual», y no ofrecemos ninguna garantía ni declaración específica con respecto a su calidad, integridad o exactitud, incluyendo, entre otras cosas, que: i) las plataformas digitales de la FIFA o su contenido satisfagan sus requisitos; ii) las plataformas digitales de la FIFA y su contenido no queden interrumpidos, sean oportunos o seguros, o estés exentos de errores; iii) los resultados obtenidos por el uso de las plataformas digitales de la FIFA o el contenido sean fiables o exactos; iv) la calidad de los productos, servicios, informaciones, materiales y demás elementos que usted adquiera u obtenga a través de las plataformas digitales de la FIFA o el contenido cumplan con sus expectativas; ni v) se corrijan los errores presentes en los contenidos de la FIFA.

16.3. Si algún contenido digital (incluido cualquier contenido) que le hayamos suministrado a través de las plataformas digitales de la FIFA daña un dispositivo o contenido digital de su propiedad, y ello se debe a que no hemos actuado con la diligencia y pericia razonables, repararemos el dispositivo o le reembolsaremos su coste. Sin embargo, no seremos responsables de los daños que usted pudiera haber evitado siguiendo nuestra recomendación de aplicar las actualizaciones que se le ofrezcan gratuitamente o de los causados por no haber seguido correctamente las instrucciones de instalación, o por no disponer de los requisitos mínimos del sistema o de funcionamiento recomendados.

16.4. Las plataformas digitales de la FIFA y su contenido solo pretenden proporcionar información general y entretenimiento, en ningún caso información o consejos de los que usted deba depender. Aunque hacemos todo lo posible por actualizar la información que proporcionamos a través de las plataformas digitales de la FIFA, no garantizamos en modo alguno que dicha información sea exacta o completa o esté actualizada.

16.5. Usted reconoce que cualquier reclamación o acción legal derivada del uso de las plataformas digitales de la FIFA, los servicios o el contenido, o relacionada con ellos, deberá interponerse dentro del plazo legal o de prescripción aplicable en el estado, provincia o país en el que usted resida.

17. OTRAS CONDICIONES JURÍDICAS IMPORTANTES

17.1. En el caso de que las disposiciones de estas condiciones entren en conflicto con las disposiciones de las condiciones de terceros en las plataformas digitales de la FIFA, prevalecerán las disposiciones de las presentes condiciones.

17.2. El hecho de que la FIFA no ejerza ni haga valer un derecho o disposición de estas condiciones no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición.

17.3. Si cualquier disposición de estas condiciones fuese considerada no válida, las restantes disposiciones mantendrán su plena vigencia.

17.4. Los títulos utilizados en las presentes condiciones sirven solo para su consulta y no tendrán efectos jurídicos ni contractuales.

17.5. Se le prohíbe ceder o transferir sus derechos u obligaciones, así como subcontratar la realización de las obligaciones contraídas en virtud de estas condiciones. La FIFA podrá ceder derechos u obligaciones, o bien subcontratar la realización de cualquiera de sus obligaciones contraídas en virtud de las presentes condiciones a algún tercero en cualquier momento y sin su consentimiento (siempre que ello no vaya en detrimento de los derechos que a usted le asisten a este respecto) o bien con su consentimiento, según corresponda.

17.6. LAS CONDICIONES Y LA RELACIÓN ENTRE USTED Y LA FIFA SE REGIRÁN POR EL DERECHO SUSTANTIVO SUIZO. TODA DISPUTA RELACIONADA CON ESTAS CONDICIONES SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL COMPUESTO POR TRES ÁRBITROS, BAJO LOS AUSPICIOS DE LAS NORMAS SUIZAS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE SUIZA Y DE CONFORMIDAD CON ELLAS. LA SEDE DEL ARBITRAJE SERÁ ZÚRICH (SUIZA) Y EL IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO SERÁ EL INGLÉS. Dicha elección de ley y jurisdicción no le privará de las disposiciones imperativas de protección del consumidor previstas en la legislación de su país de residencia, si este fuera distinto.

17.7. Las presentes condiciones se han redactado en inglés y se han traducido a otros idiomas. En caso de que haya discrepancias entre el texto inglés y los textos traducidos, prevalecerá la versión inglesa para resolver cualquier duda de interpretación.

18. CONTACTO CON LA FIFA

18.1. Si necesita ayuda o tiene alguna duda respecto a las plataformas digitales de la FIFA, su contenido o las presentes condiciones, póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto en línea.