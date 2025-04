*WICHTIGE INFORMATIONEN – BITTE DURCHLESEN

Alles in diesen Bedingungen (siehe Abschnitt 1.2 bezüglich der Definition von „Bedingungen“) ist wichtig und sollte von Ihnen gelesen werden. Wir möchten Sie aber insbesondere auf die folgenden Abschnitte und wichtigen Klauseln darin hinweisen. Sie müssen dennoch die eigentlichen Abschnitte durchlesen und dürfen sich nicht auf die nachfolgenden Zusammenfassungen verlassen:

Sie schliessen einen rechtsverbindlichen Vertrag ab: Mit dem Zugriff auf bzw. der Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen und der Inhalte (im Sinne der Definition in den Abschnitten 1.1 und 8.1) und gegebenenfalls mit der Anmeldung für ein Benutzerkonto (im Sinne der Definition in Abschnitt 5.1)schliessen Sie mit uns einen rechtsverbindlichen Vertrag ab. Wir bitten Sie, Abschnitt 1 sorgfältig durchzulesen.

Änderungen vorbehalten: Wir können diese Bedingungen und/oder die digitalen FIFA-Plattformen und/oder die Inhalte jederzeit ändern. Wir bitten Sie, die Abschnitte 3 und 13 sorgfältig durchzulesen.

Für die Registrierung für ein Benutzerkonto müssen Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Zur Registrierung für ein Benutzerkonto müssen Sie mindestens 18 Jahre sein (oder im Besitz der ausdrücklichen Erlaubnis Ihrer Eltern oder Ihres Erziehungsberechtigten sein; siehe direkt nachfolgenden Punkt) und bestimmte andere Voraussetzungen erfüllen. Wir bitten Sie, Abschnitt 5 sorgfältig durchzulesen.

Beaufsichtigung von Minderjährigen: Wenn Sie ein Elternteil oder der Erziehungsberechtigte eines Benutzers der digitalen FIFA-Plattformen sind, der gemäss Gesetz noch nicht volljährig ist („Minderjähriger“), müssen Sie den Zugang des Minderjährigen zu den digitalen FIFA-Plattformen und/oder den Inhalten ausdrücklich erlauben und beaufsichtigen. Sie sind für alle Handlungen des betreffenden Minderjährigen verantwortlich und haftbar. Wir bitten Sie, Abschnitt 7 sorgfältig durchzulesen.

Nutzung Ihrer Nutzereingaben: Wir sind befugt, Ihre Nutzereingaben (gemäss Definition in Abschnitt 8.2) zu hosten, zu speichern und zu veröffentlichen. Sie sind für sämtliches Material verantwortlichen, das Sie über die digitalen FIFA-Plattformen einreichen. Wir bitten Sie, die Abschnitte 8.4 bis 8.8 sorgfältig durchzulesen.

Verbot bestimmter Dinge im Zusammenhang mit den digitalen FIFA-Plattformen und/oder den Inhalten: Sie dürfen die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte nur für persönliche, zulässige und rechtmässige Zwecke nutzen. Mit der Nutzung von bzw. dem Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen und/oder die Inhalte machen Sie uns gegenüber bestimmte Zusagen, auf die wir uns verlassen. Wir bitten Sie, Abschnitt 11 sorgfältig durchzulesen.Wir können Ihr Benutzerkonto sperren, kündigen oder deaktivieren und/oder bestimmte

andere Massnahmen ergreifen, wenn Sie diese Bedingungen verletzen: Die FIFA ist berechtigt, Ihr Benutzerkonto fristlos zu sperren, zu kündigen oder zu deaktivieren und/oder Ihnen den Zugang zu den digitalen FIFA-Plattformen und/oder den Inhalten zu verweigern, wenn Sie diese Bedingungen verletzen. Mit angemessener Vorankündigung an Sie kann die FIFA diese Massnahmen auch sonst treffen. Wir bitten Sie, Abschnitt 14 sorgfältig durchzulesen.

Ihre Haftungspflicht gegenüber der FIFA: „Haftung“ bedeutet ein Versprechen, eine Partei zu bezahlen oder zu entschädigen, wenn dieser ein Schaden, Verlust oder sonstige Kosten entstehen.Mit diesen Bedingungen verpflichten Sie sich gegenüber uns (und bestimmten verbundenen Parteien) zu einer Haftung, wenn uns (und/oder diesen Parteien) ein Schaden, Verlust oder sonstige Kosten infolge bestimmter Verhaltensweisen von Ihnen entstehen, z. B., wenn Sie gegen diese Bedingungen verstossen. Wir bitten Sie, Abschnitt 15 sorgfältig durchzulesen.

FIFA-Haftung Ihnen gegenüber nur unter bestimmten Voraussetzungen: Sie müssen sich bewusst sein, wofür wir gemäss diesen Bedingungen haften und wofür nicht. Wir bitten Sie, Abschnitt 16 sorgfältig durchzulesen.

1. WER WIR SIND UND DIESE BEDINGUNGEN

1.1. Die Fédération Internationale de Football Association („FIFA“, „wir“, „unser“, „uns“) stellt Ihnen ihre Websites („FIFA-Websites“), ihre Apps („FIFA-Apps“), ihre Ticketingplattform („FIFA-Ticketingplattform“) und andere digitale Dienste, Inhalte und Softwares („Dienste“) zur Verfügung (kollektiv als „digitale FIFA-Plattformen“ bezeichnet).

1.2. Die folgenden Nutzungsbedingungen und alle hierin genannten Dokumente (kollektiv als „Bedingungen“ bezeichnet) finden auf sämtliche digitalen FIFA-Plattformen Anwendung, vorbehaltlich anderslautender Regelungen für eine bestimmte digitale FIFA-Plattform.

1.3. Diese Bedingungen regeln auch den Zugang und die Nutzung der FIFA-Ticketingplattform, die Teil der FIFA-Website ist. Diese Bedingungen finden keine Anwendung auf den Kauf, den Verkauf oder den Weiterverkauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten, die separat durch die anwendbaren Geschäftsbedingungen geregelt werden. Sie anerkennen hiermit, dass allein die Registrierung zur Nutzung oder die Nutzung der FIFA-Ticketingplattform weder die Verfügbarkeit von noch Ihren Anspruch auf den Kauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten garantiert.

2. ANNAHME DIESER BEDINGUNGEN

Mit einem Klick zur Annahme dieser Bedingungen bei der Registrierung für ein Benutzerkonto (sofern gegeben) und/oder anderweitig durch Zugriff, Download, Installation oder Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen bekunden Sie („Benutzer“, „Sie“, „Ihr“, „sich“), unabhängig davon, ob Sie ein registrierter Benutzer werden oder nicht, Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen sowie deren Kenntnisnahme und Verständnis. Wenn Sie diese Bedingungen nicht akzeptieren, können Sie die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte darauf weder herunterladen noch darauf zugreifen noch diese nutzen.

3. ÄNDERUNGEN AN DIESEN BEDINGUNGEN

3.1. Wir dürfen diese Bedingungen aus verschiedenen Gründen jederzeit ändern, etwa zur Anpassung an Änderungen in einschlägigen Gesetzen/Regelungen oder zur Übernahme von Änderungen an den digitalen FIFA-Plattformen und/oder den Inhalten und/oder unseren Geschäftspraktiken oder -prozessen.

3.2. Bei erheblichen Änderungen an diesen Bedingungen benachrichtigen wir Sie frühzeitig über eine Nachricht auf den digitalen FIFA-Plattformen. Unerhebliche Änderungen treten in Kraft, sobald die geänderten Bedingungen auf den digitalen FIFA-Plattformen veröffentlicht wurden. In diesem Fall erfolgt keine vorherige Benachrichtigung.

3.3. Mit dem weiteren Zugriff auf oder der weiteren Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen, nachdem Änderungen vorgenommen wurden (und mitgeteilt wurden, sofern die Änderungen erheblich waren) (oder gegebenenfalls nach ausdrücklicher Annahme der neuen Bedingungen nach Anmeldung in den digitalen FIFA-Plattformen), akzeptieren Sie die entsprechenden Änderungen, die für Sie damit bindend werden.

3.4. Sie sollten diese Bedingungen, die auf www.fifa.com/de/legal/terms-of-service jeweils aktualisiert werden, regelmässig konsultieren, um sich über etwaige Änderungen zu informieren.

4. WEITERE WICHTIGE RICHTLINIEN UND BESTIMMUNGEN

4.1. Die Nutzung bestimmter Aspekte der Dienste kann zusätzlichen besonderen Bestimmungen unterliegen, die für die jeweiligen Dienste gelten.

4.2. Mit der Nutzung der jeweiligen Dienste verpflichten Sie sich zur Einhaltung der zum betreffenden Zeitpunkt geltenden zusätzlichen Bestimmungen, die (wie in Abschnitt 1.2 dargelegt) zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen die für Sie geltenden „Bedingungen“ bilden. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und solchen zusätzlichen Bestimmungen gelten in Bezug auf den jeweils betroffenen Dienst die zusätzlichen Bestimmungen.

4.3. Zur Nutzung der FIFA-Apps benötigen Sie ein Benutzerkonto für den Google Play Store, der sich im Besitz von Google Inc. befindet und von Google Inc. betrieben wird, oder eine Apple-ID für den Apple App Store, der sich im Besitz von Apple Inc. befindet und von Apple Inc. betrieben wird.Die Nutzung des Google Play Store wird durch eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Google Inc. geregelt, die aus den Nutzungsbedingungen von Google (zu finden unter www.google.com/accounts/TOS), den Nutzungsbedingungen für den Google Play Store (zu finden unter www.google.com/mobile/android/market-tos.html) und den Google Play Business and Program Policies (zu finden unter https://play.google.com/about/android-developer-policies.html) (kollektiv als „Google-Bedingungen“ bezeichnet) besteht. Die Nutzung des Apple App Store wird durch eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Apple Inc. geregelt, die aus den Nutzungsbedingungen für die Apple-Website (zu finden unter www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html), den Geschäftsbedingungen des iTunes Store und den Apple-Medienbedingungen (zu finden unter www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/jm/terms.html#SERVICE) (kollektiv als „Apple-Bedingungen“ bezeichnet) besteht.

4.4. Sie dürfen die FIFA-App weder nutzen noch darauf zugreifen, wenn Sie mit den Google-Nutzungsbedingungen oder den Apple-Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind. Im Falle von Widersprüchen mit den Google-Nutzungsbedingungen oder den Apple-Nutzungsbedingungen haben die vorliegenden Nutzungsbedingungen Vorrang.

4.5. In den FIFA-Datenschutzrichtlinien ist geregelt, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns über die digitalen FIFA-Plattformen zur Verfügung stellen. Unsere Cookie-Richtlinien, die auf https://inside.fifa.com/de/data-protection-portal/cookie-policy zu finden sind, erläutern unsere Grundsätze für die Nutzung von Cookies.

5. REGISTRIERUNG FÜR EIN BENUTZERKONTO UND IHRE REGISTRIERUNGSPFLICHTEN

5.1. Bestimmte Bereiche der digitalen FIFA-Plattformen („Bereiche mit Zugangsbeschränkung“) erfordern eine Registrierung für ein Benutzerkonto („Benutzerkonto“).

5.2. Mit der Registrierung für ein Benutzerkonto erklären und gewährleisten (d. h. versprechen) Sie gegenüber der FIFA, dass i) Sie gemäss diesen Bedingungen berechtigt sind, ein Benutzerkonto zu führen, und ii) die von Ihnen im Rahmen des Registrierungsvorgangs (und in jeder späteren Phase) angegebenen Informationen richtig, vollständig und nicht irreführend sind.

5.3. Nur die folgenden Personen dürfen ein Benutzerkonto haben: i) Einzelpersonen, die mindestens 18 Jahre alt sind oder nach den Gesetzen des Landes, in dem sie ansässig sind, volljährig sind, sofern dieses Alter 18 Jahre übersteigt, ii) Personen, deren Registrierung ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter ausdrücklich zugestimmt haben, sofern es sich bei ihnen nach den Gesetzen des Landes, in dem sie ansässig sind, um Minderjährige handelt, und iii) Personen, die berechtigt sind, im Namen einer Organisation oder eines Unternehmens als Bevollmächtigte dieser Organisation oder dieses Unternehmens zu handeln oder denen eine solche Vollmacht entweder durch deren Satzung, Anteilseigner, Betreibervertrag oder in einem sonstigen entsprechenden Dokument gewährt wurde, damit sie auf die digitalen FIFA-Plattformen zugreifen und diese nutzen können.

5.4. In Bezug auf die Nutzung der Bereiche mit Zugangsbeschränkung und mit der Registrierung für ein Benutzerkonto erklären Sie, i) wahrheitsgetreue, richtige, aktuelle und vollständige Angaben zu Ihrer Person („Registrierungsdaten”) nach der Vorgabe des Anmeldeformulars zu machen und ii) diese Registrierungsdaten gegebenenfalls zu aktualisieren und zu pflegen, damit sie wahrheitsgetreu, richtig, aktuell und vollständig bleiben.

6. SICHERHEIT DES BENUTZERKONTOS

6.1. Für die Eröffnung eines Benutzerkontos müssen Sie ein einfaches Registrierungsverfahren durchlaufen, indem Sie bestimmte personenbezogene Daten (einschliesslich Ihrer E-Mail-Adresse) einreichen und einen Benutzernamen sowie ein Passwort zur Nutzung im Zusammenhang mit Ihrem Benutzerkonto wählen.Weitere Informationen dazu, wie wir die personenbezogenen Daten verarbeiten, die wir von Ihnen erheben oder die Sie uns zur Verfügung stellen, sind in unseren Datenschutzbestimmungen zu finden. Sie sind für die Geheimhaltung Ihres Passworts und der Angaben zu Ihrem Benutzerkonto sowie für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter Ihrem Passwort und Benutzerkonto erfolgen (unabhängig davon, ob diese von Ihnen erlaubt wurden oder nicht, es sei denn, dieser unberechtigte Zugang ist auf die Verletzung unserer Pflicht zur angemessenen Sorgfalt oder Kompetenz zurückzuführen).

6.2. Sie verpflichten sich, i) niemandem zu erlauben, Ihr Benutzerkonto zu nutzen, ii) die FIFA per E‑Mail an dataprotection@fifa.org sofort über jede unbefugte Verwendung Ihres Passworts oder Benutzerkontos und/oder andere damit verbundene Sicherheitsverstösse zu benachrichtigen und iii) dafür zu sorgen, dass Sie sich am Ende jeder Sitzung ordnungsgemäss von Ihrem Benutzerkonto abmelden. Die FIFA haftet nicht für Verluste und Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie gegen Bestimmungen dieses Abschnitts verstossen.

7. BEAUFSICHTIGUNG VON MINDERJÄHRIGEN

7.1. Die FIFA legt grossen Wert auf die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre aller Nutzer, insbesondere solcher, die das im Land ihres Wohnsitzes für die Volljährigkeit geltende gesetzliche Mindestalter noch nicht erreicht haben (in diesen Bedingungen „Minderjährige“ genannt).

7.2. Aus diesem Grund müssen die Eltern oder Erziehungsberechtigten, die Minderjährigen den Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen ermöglichen möchten, diese Bedingungen zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, den Minderjährigen bei der Einrichtung etwaiger Benutzerkonten behilflich sein sowie den Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen jederzeit beaufsichtigen. Indem Sie einem Minderjährigen den Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen gestatten, erklären Sie sich damit einverstanden, an diese Bedingungen gebunden zu sein, womit das Kind auf die gesamten digitalen FIFA-Plattformen zugreifen kann. Diese können gegenwärtig oder in Zukunft öffentliche und private Kommunikationstools sowie andere Bestandteile enthalten, die möglicherweise nicht zur Nutzung durch unbeaufsichtigte Kinder geeignet sind.

7.3. Es ist zu bedenken, dass die digitalen FIFA-Plattformen für ein breites Publikum konzipiert sind. Als Erziehungsberechtigtem obliegt es Ihnen, zu entscheiden, ob die digitalen FIFA-Plattformen und/oder die Inhalte (gemäss Definition in Abschnitt 8.1) für den betreffenden Minderjährigen geeignet sind. Sie sind weiterhin verantwortlich und haftbar für alle Handlungen des betreffenden Minderjährigen.

8. IMMATERIALGÜTERRECHTE UND INHALTE

i) Immaterialgüterrechte der FIFA

8.1. Mit Ausnahme von Nutzerbeiträgen (siehe Abschnitt 8.4) und Drittinhalten (siehe Abschnitt 8.9) sind die FIFA und ihre Lizenznehmer Eigentümer des Urheberrechts und aller Immaterialgüterrechte an und von den digitalen FIFA-Plattformen sowie aller Informationen, Daten, Texte, Softwares, Musik, Tonaufnahmen, Fotos, Grafiken, Videos, Nachrichten und Feeds, die über die digitalen FIFA-Plattformen („FIFA-Feeds“) verbreitet werden, der Programmierschnittstelle („FIFA-API“) und anderer Materialien auf den digitalen FIFA-Plattformen (kollektiv als „Inhalte“ bezeichnet).

8.2. Die digitalen FIFA-Plattformen umfassen Inhalte, die i) von der FIFA bereitgestellt werden („FIFA-Inhalte“), ii) von Nutzern der digitalen FIFA-Plattformen hochgeladen, veröffentlicht, übertragen oder auf andere Weise übermittelt werden („Nutzerbeiträge“) und iii) von Drittparteien hochgeladen, veröffentlicht, übertragen oder auf andere Weise übermittelt werden, einschliesslich Links oder Feeds von oder zu anderen Websites oder Ressourcen („Drittinhalte“).

8.3. Inhalte dürfen ausschliesslich für den Zugriff und die Verwendung auf den digitalen FIFA-Plattformen genutzt, reproduziert, verteilt, übertragen, gesendet, angezeigt, verkauft, lizenziert oder auf andere Weise genutzt werden, mit Ausnahme der gemäss Abschnitt 9.2 zulässigen Nutzung. Einzig und ausschliesslich zu diesem Zweck erteilt Ihnen die FIFA eine eingeschränkte, widerrufbare, nicht exklusive Lizenz für den privaten, nicht kommerziellen Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen sowie für die Nutzung der Inhalte ausschliesslich zum Zweck der Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen. Die FIFA und/oder ihre Lizenznehmer behalten alle Rechte an und für die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte.

ii) Nutzerbeiträge

8.4. Sie behalten Ihre gesamten Eigentumsrechte an Ihren Nutzerbeiträgen, die Sie an oder über die digitalen FIFA-Plattformen übermitteln. Sie sind für Ihre eigenen Nutzerbeiträge und die Folgen des Hochladens solcher Beiträge selbst verantwortlich.

8.5. Die digitalen FIFA-Plattformen bieten in einigen Fällen ungefilterten Zugriff auf Nutzerbeiträge. Sie anerkennen und erklären sich hiermit damit einverstanden, dass die FIFA lediglich als Plattform für Nutzerbeiträge dient und wir bei Verletzungen von Immaterialgüterrechten, Verleumdungen, Verletzungen der Privatsphäre, Obszönitäten oder sonstigen Verstössen keinerlei Haftung für auf den digitalen FIFA-Plattformen veröffentlichte Nutzerbeiträge übernehmen. Die FIFA kann keine Verpflichtung zur Kontrolle von Nutzerbeiträgen übernehmen. Naturgemäss werden Nutzerbeiträge auf den digitalen FIFA-Plattformen häufig geändert. Sie können unzutreffend und in bestimmten Fällen auch fehlerhaft oder irreführend benannt sein. Die FIFA übernimmt in Bezug auf Nutzerbeiträge weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewährleistungen oder Zusicherungen jedweder Art.

8.6. Sie erklären und versichern, dass Ihre Nutzerbeiträge i) nicht gegen Urheber-, Patent- oder Markenrecht verstossen und keine Geschäftsgeheimnisse und keine anderen Eigentumsrechte oder Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte verletzen, auch nicht durch eine Nutzung durch die FIFA gemäss der unter Abschnitt 8.7 gewährten Lizenz, ii) nicht gegen Gesetze und Vorschriften verstossen, iii) nicht verleumderisch oder beleidigend sind, iv) keine Obszönitäten oder pornographischen Darstellungen enthalten, v) keine unvollständigen, falschen oder unzutreffenden Angaben über Sie oder Angaben über andere Personen enthalten und vi) keine Viren, trojanischen Pferde, Würmer, Zeitbomben, Cancelbots oder anderen heimtückischen Computerprogramme enthalten, die Systeme, Datenbestände oder persönliche Daten beschädigen, beeinträchtigen, heimlich abfangen oder entwenden. Sie erklären und versichern insbesondere, dass Sie über die schriftliche Einwilligung, Freigabe und/oder Zustimmung jeder in einem Nutzerbeitrag erwähnten identifizierbaren Einzelperson verfügen, deren Namen oder Bild zu verwenden.

8.7. Sie gewähren der FIFA eine unwiderrufliche, weltweite, nicht exklusive, lizenzgebührenfreie, unbefristete, unterlizenzfähige und übertragbare Lizenz, Ihre Nutzerbeiträge im Zusammenhang mit den digitalen FIFA-Plattformen oder den Geschäften der FIFA (oder den Rechtsnachfolgern der FIFA) in beliebigen Medienformaten und durch beliebige Medienkanäle zu verwenden, zu reproduzieren, zu verteilen, auszustellen und aufzuführen oder abgeleitete Werke davon anzufertigen, einschliesslich zur Förderung und Neuaufteilung der Nutzerbeiträge (und abgeleiteter Werke davon) in deren Gesamtheit oder in Teilen davon. Ferner erteilen Sie hiermit jedem Nutzer der digitalen FIFA-Plattformen eine nicht exklusive Lizenz zum Zugriff auf Ihre Nutzerbeiträge über die digitalen FIFA-Plattformen und zu deren Verwendung.

8.8. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die FIFA keine Verpflichtung übernimmt, Nutzerbeiträge von Ihnen oder von anderen Personen zu veröffentlichen. Ferner hat die FIFA das Recht, nach eigenem Ermessen von Ihnen hochgeladene Nutzerbeiträge zu bearbeiten, zu entfernen und/oder zu löschen sowie Ihren Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen ohne Vorankündigung zu beenden, falls diese Nutzerbeiträge nach Meinung der FIFA die Immaterialgüterrechte einer anderen Person verletzen oder anderweitig gegen irgendwelche Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstossen. Insbesondere behält sich die FIFA das Recht vor, Erscheinungsbild, Layout und Funktionalität der digitalen FIFA-Plattformen festzulegen, worunter auch die Überarbeitung, Formatierung und Bearbeitung von Nutzerbeiträgen fällt.

iii) Drittinhalte

8.9. Ihre Beziehungen mit bzw. die Teilnahme an Werbeaktionen von Drittinserenten und -anbietern mit denen Sie auf den oder über die digitalen FIFA-Plattformen in Kontakt getreten sind, insbesondere die Bezahlung und Lieferung von Waren oder Dienstleistungen sowie sämtliche vertraglichen Regelungen, Gewährleistungen oder Zusicherungen im Zusammenhang mit solchen Geschäften, finden ausschliesslich zwischen Ihnen und solchen Inserenten und Anbietern statt. Sie stimmen hiermit zu, dass i) die FIFA für Verluste oder Schäden aus solchen Geschäften oder aus der Präsenz von Inserenten und Anbietern auf den digitalen FIFA-Plattformen nicht verantwortlich und auch nicht haftbar ist und ii) jede von Ihnen aufgegebene Bestellung sowie sämtliche angezeigten Produktspezifikationen und Produktverfügbarkeiten innerhalb der digitalen FIFA-Plattformen (einschliesslich von Onlineshops) der Bestätigung sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Inserenten oder Händlers unterliegen. Solche Produkte beinhalten keine Tickets und/oder ticketbezogenen Waren oder Leistungen, die von oder im Auftrag der FIFA auf der FIFA-Website angeboten werden.

8.10. Die FIFA hat keine Kontrolle über Drittinhalte, einschliesslich API, Links oder Feeds von oder zu anderen Websites oder Ressourcen. Sie anerkennen und erklären sich hiermit damit einverstanden, dass die FIFA für die Verfügbarkeit externer Websites oder Ressourcen keine Verantwortung übernimmt und die darin erscheinenden oder erhältlichen Drittinhalte weder unterstützt noch für diese verantwortlich ist oder haftet. Ferner nehmen Sie zur Kenntnis und akzeptieren, dass die FIFA weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich ist oder haftet, die im Zusammenhang mit der Nutzung solcher Drittinhalte, Waren, Dienstleistungen oder anderen Materialien bzw. im Vertrauen auf Drittinhalte, Waren, Dienstleistungen oder andere Materialien, die auf oder durch API, Links oder Feeds von oder zu anderen Websites oder Ressourcen erhältlich sind, tatsächlich oder angeblich verursacht werden.

9. VERLINKUNG UND NUTZUNG DER DIGITALEN FIFA-PLATTFORMEN UND DER FIFA-INHALTE

9.1. Wenn Sie einen Link zu einer digitalen FIFA-Plattform einrichten möchten, verpflichten Sie sich ausdrücklich i) die digitalen FIFA-Plattformen nicht im Rahmen einer anderen Website einzufügen, ii) keine Drittassoziation mit den digitalen FIFA-Plattformen anzulegen, iii) die in dem Link benannte digitale FIFA-Plattform ordnungsgemäss der FIFA zuzuschreiben und iv) dafür zu sorgen, dass der Link nicht ausdrücklich oder stillschweigend zu verstehen gibt, dass die FIFA eine andere Website-Aktivität, Firma, Ressource oder Organisation billigt, begünstigt, unterstützt oder damit verbunden ist, der Link die FIFA und/oder ihre Aktivitäten nicht auf unrichtige, irreführende, verleumderische oder abwertende Art und Weise darstellt oder dem Ruf der FIFA auf andere Weise schadet oder einen Vorteil aus diesem zieht.

9.2. Darüber hinaus sind Sie nicht befugt, Inhalte, Namen, Logos, Bilder oder Warenzeichen der FIFA und/oder von Drittanbietern zu verwenden, es sei denn, die FIFA oder die jeweiligen Drittrechteinhaber haben sich zuvor schriftlich damit einverstanden erklärt. Sämtliche Anträge zur Nutzung von FIFA-Marken (siehe Abschnitt 10) sind bei www.fifadigitalarchive.com einzureichen.

9.3. Die FIFA kann Sie jederzeit zum Entfernen von Links zu den digitalen FIFA-Plattformen auffordern. Sie verpflichten sich, solchen Aufforderungen sofort nachzukommen.

9.4. Falls Sie FIFA-Inhalte auf Ihrer Website verwenden oder anzeigen möchten:

Die FIFA gewährt Ihnen eine nicht übertragbare, lizenzgebührenfreie, nicht exklusive Lizenz, solche FIFA-Inhalte ausschliesslich für nicht kommerzielle Zwecke gemäss den Regelungen in diesen Bedingungen auf Ihrer Website anzuzeigen.

Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, i) dafür zu sorgen, dass Ihre Nutzung der FIFA-Inhalte nicht ausdrücklich oder stillschweigend zu verstehen gibt, dass die FIFA andere Website-Aktivitäten, Firmen, Organisationen, Ressourcen oder Inhalte billigt, begünstigt, unterstützt oder damit verbunden ist, die FIFA und/oder ihre Aktivitäten nicht auf unrichtige, irreführende, verleumderische oder abwertende Art und Weise darstellt oder dem Ruf der FIFA auf andere Weise schadet oder einen Vorteil daraus zieht, und ii) die verwendeten FIFA-Inhalte ordnungsgemäss der FIFA zuzuschreiben, um Zweckentfremdungen und Verwirrungen zu vermeiden.

Nach Möglichkeit müssen Sie einen funktionsfähigen Link zu dem FIFA-Artikel oder dem Material erstellen, der/das in den entsprechenden FIFA-Feeds zusammengefasst ist.

9.5. Sie bestätigen, dass Sie die digitalen FIFA-Plattformen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der FIFA für keine kommerziellen Zwecke nutzen dürfen (sei es direkt innerhalb der digitalen FIFA-Plattformen oder durch Verlinkung zu anderen Websites), wie durch den Verkauf oder das Angebot zum Verkauf von Tickets, ticketbezogenen Produkten oder Dienstleistungen, Waren oder anderen Dienstleistungen (mit Ausnahme der Nutzung der offiziellen FIFA-Ticketweiterverkaufsplattform zum Weiterverkauf von Tickets, die Sie bereits erworben haben).

9.6. Sie bestätigen, dass Sie keine Robots, Spiders und anderen automatisierten Programme oder manuellen Prozesse im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen verwenden dürfen, um deren beabsichtigte Funktion zu manipulieren oder zu umgehen, insbesondere betreffend Verfügbarkeit, Kauf, Verkauf und Weiterverkauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten.

10. FIFA-MARKEN

Die Bezeichnungen „FIFA“ und „Fédération Internationale de Football Association“, das FIFA-Logo, die Embleme und Maskottchen von FIFA-Veranstaltungen, weitere FIFA-Logos, FIFA-Veranstaltungsmarken sowie Produkt- und Dienstleistungsnamen der FIFA sind Warenzeichen und urheberrechtlich geschütztes Material der FIFA („FIFA-Marken“). Mit Ausnahme des in den Abschnitten 8.3 und 9.4 eingeräumten Rechts zur Nutzung der FIFA-Inhalte (die bestimmte FIFA-Marken enthalten können) stimmen Sie zu, die FIFA-Marken, die FIFA-Inhalte und andere Immaterialgüterrechte, die die FIFA besitzt oder kontrolliert, ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung seitens der FIFA in keiner Weise zu zeigen oder zu verwenden.

11. IHRE NUTZUNG DER DIGITALEN FIFA-PLATTFORMEN UND DER INHALTE

11.1. Sie müssen alle technischen Vorkehrungen treffen, die für den Zugriff auf die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte nötig sind.

11.2. Sie dürfen die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte ausschliesslich für persönliche, nicht kommerzielle und rechtmässige Zwecke nutzen. Sie dürfen die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte insbesondere nicht wie folgt nutzen oder darauf zugreifen:

a) auf gesetzeswidrige oder betrügerische Art oder eine Art und Weise, die einen gesetzeswidrigen oder betrügerischen Zweck oder Effekt hat

b) für kommerzielle Zwecke wie u. a. den Verkauf oder das Verkaufsangebot von Tickets, ticketbezogenen Produkten oder Dienstleistungen, Waren oder sonstigen Dienstleistungen

c) für den Versand oder die Veranlassung des Versands von nicht angefordertem oder unzulässigem Werbe‑ oder PR-Material oder anderen Formen ähnlicher Anfragen (Spam)

d) zur Übermittlung von Material oder zwecks Verhalten, das verleumderisch, beleidigend oder belästigend ist, den Zweck oder Effekt hat, andere nachzuahmen oder irrezuführen, oder anderweitig unangebracht, unangemessen oder anstössig ist (gemäss unserem vernünftigen Ermessen)

e) zwecks Übermittlung von Daten, Versand oder Hochladen von Material, das Viren, trojanische Pferde, Würmer, Zeitbomben, Tastenaufzeichner, Spyware, Adware oder andere schädliche Programme oder ähnliche Computercodes enthält, die darauf ausgelegt sind, den Betrieb der digitalen FIFA-Plattformen oder sonstiger Computersoftware oder -hardware zu beeinträchtigen

11.3. Sie verpflichten sich, Folgendes zu unterlassen (oder dies nicht zu versuchen):

a) Teile der digitalen FIFA-Plattformen oder der Inhalte in Missachtung dieser Bedingungen reproduzieren, duplizieren, kopieren, verkaufen oder weiterverkaufen, nutzen, vertreiben, übermitteln, übertragen, zeigen oder anderweitig verwerten

b) Robots, Spiders und andere automatisierte Programme oder manuelle Prozesse im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen nutzen, um deren beabsichtigte Funktion zu manipulieren oder zu umgehen, insbesondere betreffend Verfügbarkeit, Kauf, Verkauf und Weiterverkauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten

c) unerlaubt auf Folgendes zugreifen, beeinträchtigen, beschädigen oder stören: a) Teile der digitalen FIFA-Plattformen und der Inhalte, b) Geräte oder Netzwerke, auf denen die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte gespeichert sind, c) Softwares, die für das Angebot der digitalen FIFA-Plattformen und der Inhalte genutzt werden, und d) Geräte, Netzwerke oder Softwares, die Eigentum von Drittparteien sind oder von solchen genutzt werden

d) Sicherungen für Inhalte und/oder digitale Rechte innerhalb der digitalen FIFA-Plattformen umgehen, entfernen, ändern oder deaktivieren (oder dies versuchen)

12. IHRE IMMATERIALGÜTERRECHTE

Die FIFA achtet die Immaterialgüterrechte anderer. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Immaterialgüterrechte auf den digitalen FIFA-Plattformen verletzt worden sind, sind der FIFA per Kontaktformular unter www.fifa.com/de/contact/form.html folgenden Informationen zukommen zu lassen: Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Art und Ausmass der angeblichen Verletzung (Datum, Uhrzeit usw.).

13. ÄNDERUNGEN AN DEN DIGITALEN FIFA-PLATTFORMEN UND/ODER DEN INHALTEN

13.1. Die FIFA kann jederzeit nach eigenem Ermessen die digitalen FIFA-Plattformen und/oder die Inhalte (oder beliebige Teile davon) abändern oder vorübergehend oder dauerhaft mit oder ohne vorherige Benachrichtigung an Sie einstellen. Sie stimmen hiermit zu, dass die FIFA gegenüber Ihnen oder Drittparteien nicht für Änderungen, Unterbrechungen oder Einstellungen der digitalen FIFA-Plattformen und/oder der Inhalte haftet, sofern Sie – falls und soweit durch das anwendbare Verbraucherrecht vorgeschrieben – Anspruch auf eine Pro-rata-Rückzahlung bestimmter Beträge haben, die Sie für Elemente der digitalen FIFA-Plattformen oder Dienste, die eingestellt oder erheblich geändert wurden, im Voraus gezahlt haben. Obwohl sich die FIFA bemüht, die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten, ist dies nicht gewährleistet. Die FIFA ist nicht zu deren Aktualisierung verpflichtet.

13.2. Sämtliche Änderungen, Unterbrechungen oder Einstellungen der digitalen FIFA-Plattformen und/oder der Inhalte berühren keinerlei Rechte und Pflichten, die für Sie gelten, weil Sie eine Bestellung oder Transaktion zum Kauf von Tickets und/oder anderen ticketbezogenen Produkten auf der FIFA-Ticketingplattform abgeschlossen haben.

14. KÜNDIGUNG, SPERRE UND DEAKTIVIERUNG DES BENUTZERKONTOS

14.1. Die FIFA darf Ihr Benutzerkonto fristlos sperren, kündigen oder deaktivieren und/oder Ihnen den Zugang zu den digitalen FIFA-Plattformen und/oder den Inhalten ohne Haftung Ihnen gegenüber verweigern, sei es i) mit angemessener Vorankündigung an Sie oder ii) ohne Vorankündigung an Sie, wenn Sie diese Bedingungen verletzen oder nicht einhalten, einschliesslich aus folgenden Gründen:

a) wenn Sie bei der FIFA und/oder über die digitalen FIFA-Plattformen und/oder Ihr Benutzerkonto falsche, unzutreffende, irreführende, veraltete oder unvollständige Informationen einreichen oder die FIFA den begründeten Verdacht hat, dass Sie dies getan haben

b) wenn Ihre Nutzerbeiträge die Immaterialgüterrechte anderer Parteien oder der FIFA verletzen oder anderweitig gegen die Bestimmungen dieser Bedingungen verstossen

c) wenn die FIFA nach vernünftigem Ermessen feststellt oder der Ansicht ist, dass Ihre Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen und/oder der Inhalte arglistig, gesetzeswidrig oder anderweitig unangemessen ist

14.2. Wenn die FIFA Massnahmen gemäss Abschnitt 14.1 ergreift, können solche das Deaktivieren oder Löschen Ihrer Benutzerkonten und aller dazugehörigen Informationen und Dateien sowie Ihrer Nutzerbeiträge beinhalten. In einem solchen Fall kann auch Ihr Zugriff auf die Inhalte (gemäss nachfolgender Definition) gesperrt werden, und die FIFA darf Sie an der künftigen Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen hindern.

14.3. Die Rechte der FIFA im Sinne von Abschnitt 14.1 berühren keinerlei Rechte und Pflichten, die für Sie gelten, weil Sie eine Transaktion zum Kauf von Tickets und/oder anderen ticketbezogenen Produkten auf der FIFA-Ticketingplattform abgeschlossen haben. Sie bestätigen und stimmen hiermit zu, dass sämtliche für einen derartigen Kauf von Tickets und/oder ticketbezogenen Produkten geltenden Bedingungen uneingeschränkt gültig bleiben, unabhängig davon, ob die FIFA ihr in Abschnitt 14.2 dargelegtes Kündigungsrecht ausübt.

15. IHRE HAFTUNGSPFLICHT

Wie im Abschnitt „Wichtige Einleitung“ zu Beginn dieser Nutzungsbedingungen dargelegt, bedeutet „Haftung“ ein Zahlungsversprechen gegenüber einer Partei – in diesem Fall der FIFA und verbundenen Parteien –, falls dieser Partei aufgrund bestimmter Verhaltensweisen Ihrerseits ein Schaden oder Verlust (oder sonstige Kosten) entstehen.

Sie stimmen hiermit zu, die FIFA und ihre Tochtergesellschaften sowie deren Funktionäre, Direktoren, Angestellte und Vertreter gegen alle etwaigen Haftungsansprüche, Verluste, Schäden, Forderungen, Strafgelder, Konventionalstrafen, Kosten und Auslagen, einschliesslich u. a. angemessener Anwaltskosten, schadlos zu halten, die diesen Parteien als Folge von oder im Zusammenhang mit Folgendem entstehen: i) Ihrer Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen, der Dienste und der Inhalte, einschliesslich aller Nutzerbeiträge oder Drittinhalte, sowie Ihres Anschlusses an die digitalen FIFA-Plattformen, die Dienste oder die FIFA-Inhalte, ii) Ihrer Nichterfüllung von Bestimmungen dieser Bedingungen oder iii) Behauptungen von Drittparteien, dass einer Ihrer Nutzerbeiträge oder eine anderweitige Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen, der Dienste oder der Inhalte durch Sie gegen Immaterialgüterrechte oder sonstige Eigentums- oder Datenschutzrechte einer Drittpartei verstösst oder einer Drittpartei anderweitig geschadet haben.

16. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

16.1. Unsere Haftung wird in diesen Bedingungen für nichts ausgeschlossen oder beschränkt, dessen Ausschluss oder Beschränkung für uns gesetzeswidrig wäre. Dies gilt auch für unsere Haftung für:

a) Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher,

b) Todesfälle oder Körperverletzungen, die durch die Fährlässigkeit der FIFA und deren Angestellte, Vertreter oder Auftragnehmer verursacht wurden,

c) Betrug oder betrügerische Falschdarstellung oder

d) jede sonstige Haftung, die gemäss anwendbarem Recht weder ausgeschlossen noch beschränkt werden kann.

16.2. Vorbehaltlich von Abschnitt 16.1:

a) haftet die FIFA nicht für von Ihnen oder Drittparteien erlittenen oder für Sie oder Drittparteien entstandene Schäden oder Verluste (einschliesslich Verluste oder Schäden im Sinne von Abschnitt 16.2 lit. bFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), die:

Sie oder wir zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung für ein Benutzerkonto oder einen anderweitigen Zugang oder eine anderweitige Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen oder der Inhalte vernünftigerweise nicht erwarten konnten,

aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen oder der Inhalte u. a. aufgrund von Fehlern, Störungen, Unvollständigkeit oder Unterbrechungen derselben entstehen,

Kosten für die Beschaffung von Ersatzgütern und/oder -leistungen betreffen, die für Waren, Daten, Informationen oder Leistungen, Nachrichten oder Transaktionen angefallen sind, die über oder von den digitalen FIFA-Plattformen gekauft oder bezogen bzw. eingegangen sind bzw. abgewickelt wurden,

aus oder im Zusammenhang mit dem unbefugten Zugriff auf Ihre Datenübertragungen oder Änderungen Ihrer Datenübertragungen entstehen,

als Folge davon entstehen, dass Sie gegen diese Bedingungen verstossen,

auf einen Verzug oder eine Nichterfüllung unserer Pflichten gemäss diesen Bedingungen zurückzuführen sind, soweit dieser bzw. diese durch höhere Gewalt, Pandemie, Epidemie, Arbeitskonflikte, Ausfälle von Systemen, Netzwerken, Geräten oder Software oder ähnliche Ereignisse bedingt ist und ein solches Ereignis ausserhalb unserer zumutbaren Kontrolle liegt,

aus oder im Zusammenhang mit Erklärungen oder Verhaltensweisen von Drittparteien auf den digitale FIFA-Plattformen oder in den Inhalten entstehen,

aus oder im Zusammenhang mit den Ergebnissen der digitalen FIFA-Plattformen, der Dienste oder der FIFA-Inhalte und sämtlichen mit den digitalen FIFA-Plattformen, den Diensten oder den Inhalten verlinkten Websites oder darauf veröffentlichten Materialien entstehen,

aus oder im Zusammenhang mit anderen Punkten entstehen, die die digitalen FIFA-Plattformen oder die Inhalte betreffen.

b) Die FIFA haftet Ihnen und Drittparteien gegenüber nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, Neben-, Sonder- oder Folgeschäden oder Schadenersatzverpflichtungen, hierin u. a. eingeschlossen Schadenersatzansprüche für Gewinnrückgänge, Verlust von ideellem Firmenwert, Nutzungsausfälle, Datenverluste oder sonstige immaterielle Verluste (selbst wenn die FIFA über die Möglichkeit des Eintretens solcher Schäden informiert worden ist), ungeachtet der Anspruchsgrundlage (ob Haftung aus Vertrag, unerlaubter Handlung, strikter Haftung oder anderweitig).

c) Die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte (einschliesslich u. a. sämtlicher Nutzerbeiträge und Drittinhalte) werden auf einer „Ist“-Basis bereitgestellt. Wir erteilen keine besondere Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der Qualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit derselben, auch nicht dafür, dass i) die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte Ihren Anforderungen entsprechen, ii) die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte ununterbrochen, rechtzeitig, sicher und fehlerfrei zur Verfügung stehen, iii) die Ergebnisse, die sich aus der Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen oder der Inhalte ergeben, richtig oder zuverlässig sind, iv) die Qualität von Produkten, Dienstleistungen, Informationen oder anderen Materialien, die über die digitalen FIFA-Plattformen oder die Inhalte käuflich oder anderweitig erworben werden oder erhältlich sind, Ihren Erwartungen entsprechen und v) Fehler in den Inhalten korrigiert werden.

16.3. Wenn digitale Inhalte (einschliesslich der Inhalte), die wir für Sie über die digitalen FIFA-Plattformen bereitgestellt haben, ein Gerät oder digitale Inhalte beschädigen, die Sie besitzen, und dies auf einen Mangel an vernünftiger Sorgfalt und Kompetenz unsererseits zurückzuführen ist, werden wir Ihr Gerät entweder reparieren oder Ihnen die Kosten erstatten. Wir haften aber nicht für Schäden, die Sie hätten vermeiden können, wenn Sie unserem Rat gefolgt wären, ein Ihnen kostenlos angebotenes Update zu installieren, oder für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass Sie die Installationsanleitung nicht genau befolgt oder nicht die von uns empfohlenen Mindestsystemversion und/oder die Betriebsanforderungen verwendet haben.

16.4. Die digitalen FIFA-Plattformen und die Inhalte werden nur zur allgemeinen Information und zur Unterhaltung bereitgestellt. Sie bieten keine Informationen oder Ratschläge, auf die Sie sich verlassen sollten. Trotz unserer redlichen Bemühungen, die über die digitalen FIFA-Plattformen bereitgestellten Informationen zu aktualisieren, erteilen wir keine spezifischen Gewährleistungen, Zusicherungen oder Garantien, dass solche Informationen korrekt, vollständig oder aktuell sind.

16.5. Sie bestätigen, dass alle Forderungen oder Klagegründe, die sich aus oder in Verbindung mit der Nutzung der digitalen FIFA-Plattformen, der Dienste oder der FIFA-Inhalte ergeben, binnen der gesetzlichen Verjährungsfrist vorgebracht werden müssen, die im Bundesland, im Kanton oder im Land Ihres Wohnsitzes auf die jeweilige Forderung oder den jeweiligen Klagegrund zur Anwendung kommt.

17. WEITERE WICHTIGE RECHTLICHE BESTIMMUNGEN

17.1. Für den Fall, dass die Bestimmungen dieser Bedingungen im Widerspruch zu den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen Dritter auf den digitalen FIFA-Plattformen stehen, haben die Bestimmungen dieser Bedingungen Vorrang.

17.2. Die Nichtausübung eines Rechts oder die Nichtdurchsetzung einer Vorschrift der Bedingungen durch die FIFA ist nicht als Verzicht auf ein solches Recht oder eine solche Vorschrift auszulegen.

17.3. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen für ungültig erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen vollständig wirksam und in Kraft.

17.4. Die Überschriften in diesen Bedingungen dienen nur der Übersichtlichkeit und haben weder rechtliche noch vertragliche Wirkung.

17.5. Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen dieser Bedingungen nicht abtreten oder übertragen oder Drittparteien mit der Erfüllung Ihrer Pflichten beauftragen. Die FIFA darf beliebige Rechte oder Pflichten im Rahmen dieser Bedingungen jederzeit ohne Ihre Erlaubnis (sofern dies Ihre Rechte gemäss diesen Bedingungen nicht mindert) oder mit Ihrer Erlaubnis an Drittparteien abtreten oder übertragen oder Drittparteien mit der Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen.

17.6. DIE BEDINGUNGEN UND DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN IHNEN UND DER FIFA UNTERLIEGEN DEM MATERIELLEN RECHT DER SCHWEIZ. ALLE STREITFÄLLE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BEDINGUNGEN SIND DURCH EIN AUS DREI SCHIEDSRICHTERN BESTEHENDES SCHIEDSGERICHT IM RAHMEN UND GEMÄSS DEN SCHWEIZER REGELN FÜR INTERNATIONALE SCHIEDSGERICHTSBARKEIT DER SCHWEIZERISCHEN SCHIEDSSTELLE ZU ENTSCHEIDEN. SITZ DES SCHIEDSGERICHTS IST ZÜRICH (SCHWEIZ), UND DIE VERFAHRENSSPRACHE IST ENGLISCH.Weder mit dieser Rechtswahl noch mit diesem Gerichtsstand verlieren Sie den zwingenden Verbraucherschutz der Gesetze des Landes Ihres Wohnsitzes, sofern abweichend.

17.7. Diese Bedingungen wurden auf Englisch verfasst und in andere Sprachen übersetzt. Bei Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Sprachversionen geht die englische Version vor und ist für die Auslegung massgebend.

18. KONTAKT MIT DER FIFA

18.1. Für Unterstützung oder Fragen zu den digitalen FIFA-Plattformen und den Inhalten oder diesen Bedingungen ist das Onlinekontaktformular zu verwenden.