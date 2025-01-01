معلومات هامة – يُرجى القراءة

كل ما هو وارد في هذه الشروط (انظر البند 1.2 أدناه للاطلاع على تعريف "الشروط") ينطوي على أهمية بالغة ويجب عليك أن تقرأه، كما نلفت انتباهك على وجه الخصوص إلى الأقسام التالية وما تتضمنه من شروط وأحكام بالغة الأهمية. يجب عليك قراءة الأقسام كاملة وعدم الاكتفاء بالاطلاع على الملخصات أدناه:

أنت على وشك الدخول في اتفاقية ملزمة قانوناً : من خلال استخدام/الوصول إلى منصات FIFA الرقمية ومحتواها (المحدّدة في البندين 1.1 و8.1ه)، ومن خلال إنشاء حساب مستخدم - إذا كان هذا الخيار متاحاً - (كما هو محدّد في البند 5.1 أدناه)، فإنك تدخل معنا في اتفاقية ملزمة قانوناً، يُرجى منك قراءة البند 1 بعناية .

قد نُجري بعض التغييرات: قد نُجري من وقت لآخر بعض التغييرات على هذه الشروط و/أو منصات FIFA الرقمية و/أو محتواها . ولذا يُرجى منك قراءة البندين 3 و13 بعناية.

يجب عليك استيفاء شروط أهلية مُعيَّنة لإنشاء حساب مستخدم : لإنشاء حساب مستخدم، يجب أن يكون عمرك 18 عاماً أو أكثر (أو أن تحصل على إذن صريح من والديك أو وصيِّك القانوني - انظر الشروط أدناه)، بالإضافة إلى استيفاء معايير مُعيَّنة أخرى. يُرجى منك قراءة البند 5 بعناية .

الإشراف على القاصرين : إذا كنت أحد والدَي أو الوصي القانوني على مستخدِم لمنصات FIFA الرقمية لم يبلغ بعد السن القانونية (قاصر)، سيتعيّن عليك تقديم إذن صريح لهذا القاصر تسمح له من خلاله بالوصول إلى منصات FIFA الرقمية والمحتوى الرقمي وتتولى بموجبه الإشراف عليه، بحيث ستكون مسؤولاً قانوناً عن كل ما يقوم به هذا القاصر. يُرجى منك قراءة البند 7 بعناية .

قد نستخدم إدخالاتك المسجلة في حسابك : يحق لنا استضافة وتخزين وإتاحة إدخالاتك المسجلة في حسابك الشخصي (المحدّدة في البند 8.2)، وستكون مسؤولاً عن أي مواد تدخلها أو ترسلها عبر منصات FIFA الرقمية. يُرجى منك قراءة الأقسام من 8.4 إلى 8.8 بعناية .

هناك أشياء قد لا يجوز لك القيام بها في إطار استخدامك/ وصولك للمنصات FIFA الرقمية ومحتواها : لا يجوز لك استعمال منصات FIFA الرقمية ومحتواها إلا لأغراض شخصية وقانونية ومسموح بها، ومن خلال استخدامك/وصولك إلى منصات FIFA الرقمية ومحتواها، فإنك تقدِّم لنا وعوداً وتعهدات مُعيَّنة يحق لنا أن نعتد بها. يُرجى منك قراءة البند 11 بعناية .

يمكننا تعليق حسابك الشخصي و/أو إنهاؤه و/أو إلغاء تفعيله و/أو اتخاذ إجراءات أخرى مُعيَّنة إذا انتهكتَ هذه الشروط : يحق لـFIFA تعليق حسابك الشخصي أو إنهاؤه أو إلغاء تفعيله و/أو منعك من الوصول إلى منصات FIFA الرقمية و/أو ومحتواها إذا انتهكت. يُرجى منك قراءة البند 14 بعناية.

أنت ملزم بتعويض FIFA : تعني كلمة "تعويض" التعهد بدفع أو تعويض شخص ما إذا تعرض لضرر أو خسارة أو تسببت له بتكاليف أخرى. توافق، بموجب هذه الشروط، على تعويضنا (وبعض الأطراف ذات الصلة) إذا تكبدنا (و/أو تكبّدت تلك الأطراف) خسارة أو ضرراً أو تكاليف أخرى نتيجة لتصرفات صادرة عنك، على سبيل المثال إذا انتهكت هذه الشروط. يُرجى قراءة البند 15 بعناية .

لن يكون FIFA مسؤولاً تجاهك إلا في حالات معينة: من المهم أن تفهم نطاق مسؤوليتنا، وما لسنا مسؤولين عنه بموجب هذه الشروط. يرجى قراءة البند 16 بعناية.

1. من نحن وما هي هذه الشروط

1.1. يسُرُّ الاتحاد الدولي لكرة القدم ("FIFA" أو "نحن" أو الضمير المتصل "نا") أن يتيح لك موقعة الإلكتروني ("مواقع FIFA الإلكترونية")، وتطبيقات أجهزة الجوال ("تطبيقات FIFA") ومنصة التذاكر ("منصة تذاكر FIFA") والخدمات الرقمية والمحتوى والبرامج الأخرى ("الخدمات") (يشار إليها لاحقاً باسم "منصات FIFA الرقمية"). 1.2. تنطبق شروط الخدمات التالية وكل المستندات المشار إليها هنا ("الشروط") على جميع منصات FIFA الرقمية، ما لم يُذكر خلاف ذلك فيما يتعلق بمنصات FIFA معينة. 1.3. تحكم هذه الشروط أيضاً الوصول إلى منصة تذاكر FIFA واستخدامها، إذ تشكل هذه المنصة جزءاً من موقع FIFA الإلكتروني. لا تنطبق هذه الشروط على شراء أو بيع أو إعادة بيع التذاكر و/أو المنتجات المتعلقة بها، وإنما تخضع لشروط وأحكام منفصلة. أنت تقر بأن مجرد تسجيلك أو استخدامك لمنصة تذاكر FIFA، لا يعني بالضرورة توفر التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها، كما لا يعني بالضرورة أنك مؤهل لشرائها.

2. قبول هذه الشروط

بالنقر على قبول هذه الشروط عند التسجيل لإنشاء حساب مستخدم (إن انطبق ذلك) و/أو عند وصولك إلى منصات FIFA الرقمية وتنزيلها وتثبيتها و/أو الوصول إليها أو استخدامها بطريقة أخرى، سواء أصبحتَ مستخدِماً مسجلاً أم لا ("المستخدِم "،"أنت")، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط، وتقرّ بأنك قرأتَها وفهمتَها. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، فلا يجوز لك تنزيل/استخدام/الوصول إلى منصات FIFA الرقمية أو أي محتوى ذي صلة.

3. إدخال تغييرات على هذه الشروط

1.3. قد نُدخل من وقت لآخر تغييرات وتعديلات على هذه الشروط لأسباب تتعلق مثلاً بالامتثال للتغييرات الطارئة على القوانين/اللوائح المعمول بها، و/أو لتعكس التغييرات التي قد تطرأ على منصات FIFA الرقمية و/أو ومحتواها و/أو إجراءات ونطاق أعمالنا التجارية.

2.3. إذا أجرينا تغييرات جوهرية على هذه الشروط، فسنخطرك مسبقاً في أجل معقول من خلال إشعار ضمن منصات FIFA الرقمية. تدخل التغييرات غير الجوهرية حيز التنفيذ فور نشر الشروط المعدلة على منصات FIFA الرقمية. وفي هذه الحالة، لن يتم تقديم إشعار مسبق.

3.3. إن استمرارك في استخدام أو الوصول إلى منصات FIFA الرقمية و/أو محتواها بعد إخطارك بإدخال أي تغييرات (وإذا كان ذلك بعد إخطارك) (أو إن أمكن، بعد قبول الشروط الجديدة صراحةً عند تسجيل الدخول إلى منصات FIFA الرقمية)، يشكل موافقتك على هذه التغييرات التي ستكون ملزمة لك بعدها.

3.4. نوصيك بالعودة إلى هذه الشروط والاطلاع عليها من وقت لآخر، حيث سيتم الاحتفاظ بها في الرابط inside.fifa.com/ar/terms-of-service حتى يتسنى لك البقاء مطَّلعاً على أي تغييرات قد تطرأ عليها.

4. سياسات وأحكام هامة أخرى

1.4. قد يكون استخدام جوانب معينة من الخدمات خاضعاً لشروط إضافية خاصة بالخدمات المعنية

2.4. استخدامك للخدمات ذات الصلة، يعني موافقتك على الالتزام بالشروط الإضافية ذات الصلة والسارية والتي - كما هو موضح في البند 2.1 أعلاه - مع شروط الخدمة هذه تشكل "الشروط" المنطبقة عليك. وعند وجود أي تعارض بين هذه الشروط وأي شروط خدمات إضافية أخرى، فإنه يُعتَدُّ بالشروط الأخرى المتعلقة بالخدمات المعنية.

3.4. يجب أن يكون لديك حساب على منصة Google Play Store لتتمكن من استخدام تطبيقات FIFA، ويجب أن يكون مملوكاً ومُشغلاً من طرف شركة Google Inc، أو يكون لديك هوية Apple ID في متجر تطبيقات Apple، ويجب أن يكون مملوكاً ومشغلاً من طرف شركة Apple Inc. ويحكم استعمالك لـGoogle Play Store اتفاقية قانونية بينك وبين شركة Google Inc، وتتألف من شروط Google للاستخدام (والتي يمكنك الوصول عليها في: www.google.com/accounts/TOS)، وشروط خدمة Google Play (والتي يمكنك العثور عليها في: www.google.com/mobile/android/market-tos.html)، وسياسات برنامج وأعمال Google Play (التي يمكنك العثور عليها في: https://play.google.com/about/android-developer-policies.html) (يشار إليها فيما يلي باسم ("شروط Google"). أما استعمالك لمتجر Apple App Store، فتحكمه اتفاقية قانونية بينك وبين شركة Apple Inc، وتتضمن شروط استخدام موقع Apple (التي يمكنك الاطلاع عليها هنا: www.google.com/accounts/TOS)، وشروط خدمة Google Play (التي يمكنك الاطلاع عليها هنا: www.apple.com/legal/internet-services/terms/site.html) وفي شروط iTunes Store Terms شروط وأحكام خدمات وسائط أبل Apple Media Services Terms and Conditions (التي يمكنك الاطلاع عليها هنا : www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/jm/terms.html#SERVICE) (والمُشار إليها فيما يلي باسم "شروط Apple").

4.4. ولا يجوز لك الوصول إلى تطبيق FIFA أو استخدامه إذا كنت لا تمتثل لشروط Google أو شروط Apple، على أن يُعتَدُّ بهذه الشروط إذا كان هناك تعارض بينها وبين شروط Google أو شروط Apple.

4.5. تحدد سياسة FIFA لحماية البيانات كيفية معالجة أي بيانات شخصية نجمعها منك أو التي تقدمها لنا من خلال منصات FIFA الرقمية. تشرح سياستنا لملفات تعريف الارتباط في الرابط https://inside.fifa.com/ar/data-protection-portal/cookie-policy سياستنا بشأن استخدام ملفات تعريف الارتباط.

5. التسجيل لإنشاء حساب مستخدِم والتزامات التسجيل

1.5. تتطلب بعض الأقسام في منصات FIFA الرقمية ("الأقسام ذات الوصول المقيَّد") التسجيل للحصول على حساب مستخدم ("حساب المستخدم").

2.5. من خلال التسجيل لإنشاء حساب مستخدم، فإنك تتعهد (أي تلتزم) إلى FIFA بما يلي: (أ) أنك مؤهل للحصول على حساب شخصي وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه الشروط، و(ب) وأن المعلومات التي تستخدمها في عملية التسجيل (وفي أي مرحلة لاحقة) دقيقة وغير مضللة.

3.5. امتلاك حسابات المستخدمين محصور بـ: (1) الأفراد الذين لا يقل عمرهم عن ثمانية عشر (18) عاماً أو الذين بلغوا السن القانونية في بلد إقامتهم، إذا كان هذا العمر يتجاوز ثمانية عشر (18) عاماً، أو (2) الأفراد الذين تم تفويض تسجيلهم صراحة من قبل والديهم أو الوصي القانوني إن كانوا دون سن الرشد القانوني في بلد إقامتهم، أو (3) الأفراد الذين لديهم الحق والسلطة للتصرف نيابة عن منظمة أو كيان كمسؤول عن هذه المنظمة أو الكيان أو عند منح هذه السلطة إما من خلال لوائحها الداخلية أو المساهمين فيها أو اتفاقية التشغيل أو في وثائق معنية أخرى بالوصول إلى منصات FIFA الرقمية واستخدامها.

4.5. فيما يتعلق باستخدامك لهذه الأقسام ذات الوصول المقيَّد ومن خلال التسجيل للحصول على حساب مستخدم من خلال تسجيلك، فإنك توافق على: (أ) تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة وكاملة عن نفسك كما هو مطلوب في استمارة التسجيل (بيانات التسجيل)؛ (ب) والحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها على الفور لإبقائها صحيحة ودقيقة ومُحدَّثة وكاملة.

6. أمن حساب المستخدِم

1.6. لإنشاء حساب مستخدِم، ستحتاج إلى استكمال عملية تسجيل بسيطة من خلال تقديم معلومات شخصية (بما في ذلك عنوان بريدك الإلكتروني) واختيار اسم مستخدِم وكلمة مرور للاستخدام فيما يتعلق بحساب المستخدِم الخاص بك. يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية للمزيد من المعلومات حول كيفية معالجتنا لأي بيانات شخصية نجمعها منك أو التي تقدمها لنا. كما نحيطك علماً بأنك أنت المسؤول بشكل كامل عن الحفاظ على سرّية كلمة المرور الخاصة بحسابك الشخصي وسرّية المعلومات المرتبطة به، وعن جميع الأنشطة التي تحدث تحت كلمة مرورك وحسابك الشخصي (سواء كنت قد أذنت بذلك أم لم تأذن، ما لم يكن هذا الاستخدام غير المرخَّص له ناتجاً عن تقصير منا).

2.6. تُوافِق على أنك: (أ) لن تسمح لأي شخص آخر باستخدام حسابك الشخصي؛ (ب) تُخطر FIFA على الفور بأي استخدام لكلمة مرورك أو حسابك الشخصي على نحو غير مرخَّص له، وكذلك بأي تجاوزات أخرى تتعلق بالأمان عبر عنوان البريد الإلكتروني dataprotection@fifa.org؛ (ج) وتتأكد من تسجيل خروجك من حسابك الشخصي بعد نهاية كل جلسة، إذ لا يستطيع FIFA ولن يكون مسؤولاً عن أي خسارة مترتبة أو ضرر ناجم عن عدم امتثالك لهذا البند.

7. الإشراف على القاصرين

1.7. يُولي FIFA الأهمية الواجبة إزاء سلامة وخصوصية جميع المستخدمين، وخاصة أولئك الذين لم يبلغوا بعد السن القانونية في بلد إقامتهم (والمشار إليهم في هذه الشروط تحت اسم "القاصرين").

2.7. ولهذا السبب فإنه يجب على الأولياء/الأوصياء القانونيين الذين يرغبون في السماح لقاصرين بالوصول إلى منصات FIFA الرقمية الاطلاع على هذه الشروط وقراءتها بعناية وقبولها ومساعدة القاصرين المعنيين في إنشاء حسابات المستخدِم الخاصة بهم على منصات FIFA الرقمية في كافة الأوقات. وبسماحك أو تمكينك لقاصر بالوصول إلى منصات FIFA الرقمية فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط وتقر بأن القاصر (ذكراً أو أنثى) سيكون قادراً على الوصول إلى جميع منصات FIFA الرقمية، والتي قد تتضمن آنياً أو مستقبلاً أدوات اتصال عامة وخاصة، بالإضافة إلى ميزات أخرى قد لا تكون مناسبة للاستخدام من قبل أطفال غير خاضعين لإشراف أولياء/أوصياء قانونيين.

3.7. نحيطك علماً بأن منصات FIFA الرقمية مصممة لاجتذاب شريحة واسعة من الجمهور، إذ تقع المسؤولية على عاتقك لتحديد ما إذا كانت منصات FIFA الرقمية و/أو محتواها (كما هو موضح في البند 1.8 أدناه) مناسبة للقاصر بصفتك الوصي القانوني عليه، وستكون مسؤولاً قانوناً عن جميع أفعاله.

8. الملكية الفكرية والمحتوى

(1) الملكية الفكرية لـFIFA

1.8. باستثناء إدخالات المستخدمين (انظر البند 4.8) ومحتوى الأطراف الثالثة (انظر البند 9.8)، فإن FIFA و/أو مرخَّصيه يمتلكون حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بمنصات FIFA الرقمية، وبجميع المعلومات والبيانات والنصوص والبرامج والمقاطع الموسيقية والأصوات والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو والرسائل واللقطات الحية المقدمة عبر منصات FIFA الرقمية ("FIFA feeds") وواجهة برمجة التطبيق ("FIFA API") وأي مادة من المواد الأخرى المتاحة ضمن منصات FIFA الرقمية (أو ما يشار إليه اختصاراً تحت اسم "المحتوى").

2.8. تتضمن منصات FIFA الرقمية المحتوى التالي: (أ) محتوى مقدم من طرف FIFA ("محتوى FIFA")؛ (ب) محتوى تم تحميله أو نشره أو إرساله أو تحويله بطريقة ما بواسطة مستخدمي منصات FIFA الرقمية ("إدخالات المستخدمين")؛ (ج) محتوى تم تحميله أو نشره أو إرساله أو تحويله بطريقة ما من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك على شكل روابط أو مواد من وإلى مواقع أو موارد أخرى ("محتوى الأطراف الثالثة").

3.8. لا يجوز استخدام المحتوى أو إعادة إنتاجه أو توزيعه أو نقله أو بثه أو عرضه أو بيعه أو ترخيصه أو استغلاله لأي أغراض أخرى عدا غرض الوصول إليه واستخدامه على منصات FIFA الرقمية باستثناء ما هو مسموح به وفقاً للبند 2.9 أدناه. ولهذا الغرض الوحيد والحصري، يمنحك FIFA ترخيصاً محدوداً وقابلاً للإلغاء وغير حصري للوصول إلى منصات FIFA الرقمية، واستخدام المحتوى حصراً لاستخدام منصات FIFA الرقمية لأغراض غير تجارية ووفق هذه الشروط. يحتفظ FIFA و/أو الجهات الحاملة لترخيصه بجميع الحقوق في منصات FIFA الرقمية ومحتواها.

(2) إدخالات المستخدمين

4.8. تحتفظ أنت بجميع الحقوق المتعلقة بأي إدخالات مستخدِم تقدمها على منصات FIFA الرقمية أو عبرها. ستكون المسؤول الوحيد عما ترسله كمستخدِم وتتحمل عواقب رفعه على الموقع.

5.8. في بعض الحالات، توفّر منصات FIFA الرقمية وصولاً إلى إدخالات المستخدم دون أي فلترة. وأنت تقر وتوافق بموجب هذا على أن FIFA يعمل كمنصة فقط لإدخالات المستخدم المقدمة، وأننا لسنا مسؤولين عن هذا المحتوى المنشور على منصات FIFA الرقمية، سواء أكان متعلقاً بقوانين الملكية الفكرية أو التشهير أو الخصوصية أو البذاءة أو بأي أمر آخر. لا يمكن لـFIFA التحكم في إدخالات المستخدمين، ولا يتعهد بالقيام بأي التزام في هذا الصدد. تتغير طبيعة إدخالات المستخدمين على منصات FIFA الرقمية بشكل متكرر، وقد تكون غير دقيقة، وفي بعض الحالات قد تنطوي على أخطاء أو مخادعة. ولا يتعهد FIFA ولا يضمن - صراحة أو ضمنياً - أي جانب يتعلق بإدخالات المستخدمين.

6.8. أنت تقرّ وتضمن أن إدخالات المستخدم: (1) لا تنتهك أي حقوق طبع ونشر أو براءة اختراع أو علامة تجارية أو سر تجاري أو حقوق ملكية أخرى أو حق دعاية أو خصوصية، بما في ذلك لأي استعمال من قبل FIFA وفقاً للترخيص الممنوح بموجب الفصل 7.8؛ (2) لا تنتهك أي قانون أو لائحة؛ (3) ليست افترائية أو تشهيرية تجارياً؛ (4) ليست فاحشة ولا تحتوي على مواد إباحية؛ (5) لا تتضمن معلومات غير كاملة أو خاطئة أو غير دقيقة عن نفسك أو أي معلومات عن أي شخص آخر؛ (6) لا تحتوي على أي فيروسات أو برمجيات خبيثة أو فيروسات موقوتة أو برامج إلغاء الروبوت أو أي برامج كمبيوتر أخرى تهدف إلى إتلاف أو إلحاق الضرر أو اعتراض أو مصادرة أي نظام أو بيانات أو معلومات شخصية خلسة. أنت تقر وتتعهد شخصياً بأن لديك موافقة خطية و/أو تصريح و/أو إذن من كل شخص - يمكن التعرف عليه - تستعمل اسمه أو شكله فيما تقدمه/ترسله. 7.8. إنك تمنح FIFA ترخيصاً بالنسبة لما تقدمه أنت كمستخدم، ترخيصاً صالحاً في جميع أنحاء العالم وغير قابل للإلغاء، غير حصري، وخالٍ من جميع حقوق الملكية، كما أنه دائم وقابل للترخيص بإعادة استعماله أو إنتاجه وتوزيعه، ويمكن إعداد أعمال مشتقة منه، وعرضه وتنفيذه لأي غرض يتعلق بمنصات FIFA الرقمية أو أعمالها (وموروثاتها)، بما في ذلك استعمال ما يرسله المستخدم في الأعمال الترويجية وإعادة توزيعه بشكل كامل أو جزئي (والأعمال المشتقة منه) في أي/كل تنسيقات الوسائط و/أو عبر أي قناة إعلامية. وبموجب هذا فإنك تمنح أيضاً لكل مستخدم لمنصات FIFA الرقمية تصريحاً غير حصري للوصول إلى إدخالات المستخدم الخاصة بك واستخدامها من خلال منصات FIFA الرقمية. 8.8. وبموجب هذا فإنك توافق على أن FIFA ليس ملزماً بنشر ما يرسله المستخدمون سواء أكنت أنت المرسل أو كان شخص غيرك. بالإضافة إلى أنه يجوز لـFIFA وفقاً لتقديره الخاص أن يعدل أو يزيل أو يحذف ما يرسله أو ينشره المستخدمون، كما يحق له إيقاف وصولك إلى منصاته الرقمية دون إشعار منه، إذا كان ما قدمه المستخدم ينتهك حقوق الملكية الفكرية لشخص آخر أو كان لا يتوافق مع أي من أحكام هذه الشروط. وبالتحديد، يحتفظ FIFA بالحق في تحديد التصميم النهائي لمنصاته الرقمية وتخطيطه ووظيفته والتي قد تتضمن مراجعة أو تنسيق أو تحرير إدخالات المستخدمين.

(3) محتوى الأطراف الثالثة

9.8. تعاملاتك مع أو مشاركتك في عروض ترويجية لمعلنين وتجار مصنّفين كأطراف ثالثة موجودة على أو من خلال منصات FIFA الرقمية، بما في ذلك الدفع مقابل السلع أو الخدمات والدفع مقابل استلامها، وأي شروط أو ضمانات أو إقرارات أخرى تربطك مع هذه الأطراف الثالثة، تكون فقط بينك وبين هؤلاء المعلنين أو التجار. وأنت توافق بموجب ذلك على ما يلي: (أ) لن يكون FIFA مسؤولاً ولا محاسَباً قانوناً عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع قد يحدث لك نتيجة لتعاملاتك هذه أو نتيجة لوجود هؤلاء المعلنين أو التجار على منصاته الرقمية، (ب) كما أنه لن يكون مسؤولاً عن أي طلبات قدّمتها عندهم وعن أي مواصفات منتج أو توفره من عدمه على منصات FIFA الرقمية (بما في ذلك المتاجر الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر) وأن كل تعاملاتك تخضع لتأكدك منها، كما تخضع لشروط وأحكام المعلن أو التاجر المعني. ولتجنب الشك، فإن هذه المنتجات لا تشمل التذاكر وما يتعلق بها من السلع أو الخدمات التي يقدمها FIFA أو من ينوب عنه على موقعه الإلكتروني. 10.8. ولا يتحكم FIFA في محتويات الأطراف الثالثة، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات، والروابط أو المواد الموجهة من أو إلى المواقع أو المصادر، وأنت تقر وتوافق بموجب ذلك على أن FIFA ليس مسؤولاً عن توفر مواقع أو موارد خارجية، ولا يتبناها، كما أنه ليس مسؤولاً ولا محاسَب قانوناً على أي محتوى خاص بطرف ثالث متاح على هذه المواقع أو الموارد. كما أنك تقر وتوافق على أن FIFA لن يكون مسؤولاً مباشراً أو غير مباشر ولا محاسَب قانوناً عن أي ضرر ناجم أو خسارة ناتجة أو يُزعم أنه ناجم أو أنها ناتجة بسبب استخدام أو الاعتماد على محتوى أو سلع خاصة بطرف ثالث، أو بسبب الخدمات أو أي مواد أخرى متاحة على/من خلال واجهات برمجة تطبيقات، أو الروابط أو المواد الموجهة من/إلى المواقع أو المصادر.

9. ربط واستخدام منصات FIFA الرقمية ومحتواها

1.9. في حال أردت إنشاء رابط لأي من منصات FIFA الرقمية، فإنك توافق صراحة على: (1) عدم تضمين أي من منصات FIFA الرقمية في إطار موقع إلكتروني آخر؛ (2) عدم إنشاء أي ارتباط غير مشروع مع طرف ثالث وأي من منصات FIFA الرقمية؛ (3) وأن تنسب إلى FIFA كل خدمة من خدمات منصات FIFA الرقمية التي تشير إليها في رابطك؛ (4) وأن تضمن بأن الرابط لا يشير صراحة ولا ضمناً إلى أن FIFA يوافق أو يرعى أو يزكي أو يصادق على نشاط أي موقع إلكتروني آخر أو شركة أخرى، أو مصدر أو كيان آخر، كما يجب عليك ألا تُقدِّم FIFA أو تُقدِّم أنشطته بطريقة خاطئة أو مضللة أو افترائية أو مهينة أو تضر بسمعته أو تستغلها.

2.9. كما لا يُسمح لك باستخدام أي محتوى أو أسماء أو شعارات أو صور أو علامات تجارية خاصة بـ FIFA أو بأي طرف ثالث ما لم يتم الاتفاق على ذلك مع FIFA أو الطرف الثالثة صاحب الحقوق مسبقاً وكتابياً وبشكل منفصل. ويجب إرسال طلبات استخدام علامات FIFA (انظر الفصل 10 أدناه) إلى العنوان: www.fifadigitalarchive.com.

3.9. ويحق لـFIFA أن يطلب منك في أي وقت إزالة أي رابط على منصات FIFA الرقمية على أن توافق على الامتثال فوراً لأي طلب من هذا القبيل.

4.9. إذا أردت استعمال أو عرض أي من محتويات FIFA على موقعك الإلكتروني: أ) يمنحك FIFA ترخيصاً غير حصري وغير قابل للتحويل وخالياً من حقوق الملكية ولتستعمله للأغراض غير التجارية حصراً ووفقاً لهذه الشروط. ب) توافق صراحة بأن: (1) تضمن بأن استعمالك لمحتوى FIFA لا يشير صراحة ولا ضمناً إلى أن FIFA يوافق أو يرعى أو يرتبط أو يصادق على نشاط أي موقع إلكتروني آخر أو شركة أخرى، أو مصدر أو كيان أو محتوى آخر، كما يجب عليك ألا تقدم FIFA أو أنشطته بطريقة خاطئة أو مضللة، افترائية أو مهينة أو تضر بسمعته أو تستغلها، (2) تنسب محتوى FIFA الذي تستعمله إليها وذلك لتجنب الاختلاس والالتباس، ج) ويجب عليك، متى أمكنك ذلك، أن تنشئ رابطاً وظيفياً يُحيل إلى محتوى FIFA أو إلى أحد مواده. 5.9. أنت تقر بأنه لا يُسمح لك باستخدام أي منطقة في منصات FIFA الرقمية لأي غرض تجاري (إما مباشرة داخل منصات FIFA الرقمية أو عن طريق الترابط التشعبي من مواقع أخرى) ما لم تحصل على موافقة خطية مسبقة من FIFA، كأن تبيع أو تعرض للبيع أي تذاكر أو منتجات أو خدمات متعلقة بها أو أي بضائع أو خدمات أخرى (باستثناء استخدام منصة FIFA الرسمية لإعادة بيع التذاكر لغرض إعادة بيع التذاكر التي اشتريتها مسبقاً). 6.9. تقرّ بأنه لا يسمح لك استخدام أي روبوتات أو عناكب أو برامج آلية أخرى أو عمليات يدوية أثناء استعمالك لمنصات FIFA الرقمية من أجل التلاعب بوظائفها أو التحايل عليها، لا سيما فيما يتعلّق بتوفر وشراء وبيع و إعادة بيع التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها.

10. علامات FIFA التجارية

1.10. كلمات "FIFA" و"الاتحاد الدولي لكرة القدم" وشعار FIFA وشعارات وتمائم أحداث FIFA وشعارات FIFA الأخرى وعلامات أحداث FIFA وأسماء المنتجات والخدمات هي علامات تجارية ومواد محمية بحقوق الطبع والنشر لـFIFA ("علامات FIFA"). وبغضِّ النظر عن الحق الممنوح لك بموجب البندين 3.8 و4.9 لاستخدام محتوى FIFA (والذي قد يتضمن بعض علامات FIFA)، فإنك توافق على عدم عرض أو استعمال علامات FIFA، أو محتوى FIFA أو أي ملكية فكرية أخرى يملكها أو يديرها FIFA، وذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة خطية مسبقة من FIFA.

11. استخدامك لمنصات FIFA الرقمية ومحتواها

1.11. أنت مسؤول عن اتخاذ جميع الترتيبات التقنية اللازمة للوصول إلى منصات FIFA الرقمية ومحتواها.

2.11. ولا يمكنك استعمال منصات FIFA الرقمية سوى لأغراض شخصية وغير تجارية وقانونية؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يجوز لك الوصول إلى/استعمال منصات FIFA الرقمية ومحتواها:

أ) بأي طريقة احتيالية أو غير قانونية، أو لها غرض أو تأثير احتيالي أو غير قانوني؛ ب) لأي غرض تجاري، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - بيع أو عرض أي نوع من التذاكر أو المنتجات أو الخدمات المتعلقة بالتذاكر أو غيرها من السلع أو الخدمات الأخرى؛ ج) لإرسال أو الدفع مقابل إرسال أي نوع من الإعلانات أو المواد الترويجية غير المرغوب فيها أو غير المرخص لها أو أي شكل آخر من أشكال الإغراء (البريد المزعج)؛ د) لنقل أي مواد تشهيرية أو مسيئة أو مزعجة، أو التصرف على هذا النحو، بغرض تضليل الآخرين أو انتحال هوية شخص ما؛ أو إذا كانت تلك المواد غير مواتية، أو غير لائقة أو غير مقبولة (حسب تقديرنا المنطقي)؛ هـ) لنقل أي بيانات أو إرسال أو تحميل أي مواد تحتوي على فيروسات أو أحصنة طروادة أو ديدان أو قنابل موقوتة أو أجهزة تسجيل ضغطات المفاتيح أو برامج التجسس أو برامج الإعلانات المتسللة أو أي برنامج من البرامج الضارة الأخرى أو الرموز الرقمية المماثلة المصمَّمة خصيصاً للتأثير سلباً على العمليات التشغيلية لمنصات FIFA الرقمية أو أي برمجيات حاسوبية من أي نوع.

3.11. توافق أيضاً على عدم (وعدم محاولة):

أ) إعادة إنتاج أو نسخ أو بيع أو إعادة بيع أو استخدام أو توزيع أو نقل أو بث أو عرض أو استغلال أي جزء من منصات FIFA الرقمية أو محتواها بما يخالف هذه الشروط؛ ب) استخدام أي روبوتات أو عناكب أو برامج آلية أخرى أو عمليات يدوية أثناء استعمالك لمنصات FIFA الرقمية من أجل التلاعب بوظائفها أو التحايل عليها، لا سيما فيما يتعلق بتوفر وشراء وبيع و إعادة بيع التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها. ج) الوصول دون تفويض أو تعطيل (أ) أي جزء من منصات FIFA الرقمية ومحتواها أو التدخل فيه أو الإضرار به؛ (ب) أو أي معدات أو شبكة يتم فيها تخزين منصات FIFA الرقمية ومحتواها؛ (ج) أو أي برنامج يُستخدم في تقديم منصات FIFA الرقمية ومحتواها؛ (د) أو أي معدات أو شبكة أو برامج مملوكة أو مستخدمة من قبل أي طرف ثالث؛ د) إزالة أو تغيير أو تعطيل أو التحايل على أي نظام مخصَّص لحماية إدارة المحتوى و/أو الحقوق الرقمية ضمن منصات FIFA الرقمية (أو محاولة القيام بذلك).

12. حقوقك المتعلقة بالملكية الفكرية

يحترم FIFA الملكية الفكرية للآخرين، وإذا كنت تعتقد أن حقاً من حقوقك المتعلقة بالملكية الفكرية قد انتُهك على منصات FIFA الرقمية، فيُرجى تزويد FIFA بالمعلومات التالية: الاسم واللقب والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ونوع الانتهاك المزعوم ونطاق الانتهاك (التاريخ والوقت وما إلى ذلك)، عبر نموذج التواصل في: inside.fifa.com/ar/organisation/contact-fifa/contact-form.

13. التعديلات على منصات FIFA الرقمية و/أو محتواها 1.13. يملك FIFA الحق في أي وقت ووفقاً لتقديره الخاص تعديل أو إيقاف، بشكل مؤقت أو دائم، منصات FIFA الرقمية و/أو محتواها (أو أي جزء منه) عبر إخطارك أو من دونه. توافق بموجب هذا على أن FIFA ليس مسؤولاً تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعديل أو تعليق أو وقف لمنصات FIFA الرقمية و/أو محتواها باستثناء أنه (في حال كان ذلك مطلوباً بموجب قانون المستهلك المعمول به) يحق لك استرداد مبالغ معينة دفعتها مسبقاً مقابل جوانب من منصات FIFA الرقمية أو الخدمات التي تم إيقافها أو تعديلها. ورغم أن FIFA سيبذل عناية واجبة لضمان تحديث منصات FIFA الرقمية ومحتواها، إلا أنها قد تكون قديمة، ولا يلتزم FIFA بتحديثها. 2.13. ولن يؤثر حق FIFA في تعديل وتعليق وإيقاف منصاته الرقمية ومحتواها على حقوقك والتزاماتك بعد إتمامك لمعاملة شراء تذاكر أو أي منتجات أخرى متعلقة بها من منصة تذاكر FIFA.

14. أمن حساب المستخدِم / التعليق / إيقاف التفعيل

1.14. يحق لـFIFA تعليق حسابك الشخصي أو إنهاؤه أو إلغاء تفعيله و/أو منعك من الوصول إلى منصات FIFA الرقمية ومحتواها دون تحمل المسؤولية تجاهك إما (1) بناءً على إشعار تم إرساله لك خلال مهلة معقولة؛ (2) أو من دون إخطارك إذا انتهكت هذه الشروط أو لم تلتزم بها، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): أ) إذا قدَّمت، أو كان لدى FIFA أسباب معقولة للاشتباه في أنك قدَّمت، معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة أو غير محدَّثة أو غير كاملة إلى FIFA و/أو عبر منصاته الرقمية؛ ب) أو إذا كان إدخالك/إدخالاتك ينتهك/تنتهك حقوق الملكية الفكرية لـFIFA أو لطرف آخر أو لا تمتثل لأي حكم من أحكام هذه الشروط؛ ج) أو إذا رأى FIFA أو اكتشف حسب تقديره أنك تستعمل منصات FIFA الرقمية أو محتواها بشكل احتيالي أو غير قانونية أو غير لائق بأي طريقة أخرى. 2.14. إذا اتخذ FIFA أي إجراء بموجب البند 14.1 أعلاه، قد يشمل ذلك إلغاء تفعيل أو حذف أي من حسابات المستخدم الخاصة بك وجميع المعلومات والملفات المعنية وكذلك عمليات إدخالات المستخدم الخاصة بك. يُرجى الانتباه كذلك إلى أنه قد يتم، في مثل هذه الحالة، إنهاء وصولك إلى المحتوى (كما هو مشار إليه أدناه) وقد يمنعك FIFA من أي استخدام مستقبلي لمنصاته الرقمية. 3.14. ولن تؤثر حقوق FIFA المذكورة في البند 14.1 أعلاه على حقوقك والتزاماتك بعد إتمامك لمعاملة شراء تذاكر و/أو أي منتجات أخرى متعلقة بها من منصة تذاكر FIFA. وأنت تقر وتوافق بموجب هذا على أن أي من الشروط والأحكام المطبقة على شراء التذاكر أو المنتجات المتعلقة بها يجب أن تظل سارية المفعول رُغم من ممارسة FIFA حق الإنهاء كما هو موضح في البند 142 أعلاه.

15. مسؤوليتك لتعويضنا

كما هو موضح في قسم "معلومات هامة" في الجزء العلوي من شروط الخدمة هذه، فإن "التعويض" هو عبارة عن تعهّد بدفع أموال لشخص ما - وهو في هذه الحالة FIFA والأطراف ذات الصلة - إذا تعرض لخسارة أو ضرر (أو تكاليف أخرى) نتيجة لسلوك معين من قِبَلك. تُوافق بموجب هذا على تعويض وإبراء ذمة FIFA والشركات التابعة له ومسؤوليه ومديريه وموظفيه ووكلائه من أي وجميع المسؤوليات والخسائر والأضرار والمطالبات والعقوبات والغرامات والتكاليف والنفقات، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم القانونية المعقولة التي تتكبدها تلك الأطراف نتيجة أو فيما يتعلق بما يلي: (1) استخدامك ووصولك إلى منصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتواها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي إدخالات مستخدم أو محتوى طرف ثالث، وكذلك اتصالك بمنصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتواها؛ (2) عدم امتثالك لأي حكم من أحكام الشروط؛ أو (3) أي ادعاء من طرف ثالث بأن أي من إدخالات المستخدم الخاصة بك أو أي استخدام آخر لمنصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتواها ينتهك أي ملكية فكرية أو حقوق ملكية أو خصوصية أخرى لهذا الطرف الثالث أو يتسبب بإلحاق ضرر بطرف ثالث.

16. الحد من المسؤولية القانونية

1.16. لا تضم هذه الشروط ما يستثني أو يحد من مسؤوليتنا عن أي شيء من غير القانوني لنا أن نستثنيه أو نحدده، بما في ذلك مسؤوليتنا عن ما يلي:

أ) حقوقك القانونية كمستهلك؛ ب) الوفاة أو الإصابة الناجمة عن إهمال FIFA أو موظفيه أو وكلائه أو المتعاقدين معه؛ ج) النصب أو الاحتيال؛ د) أي مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به.

2.16. إذ تنطبق دائماً أحكام البند 1.16 أعلاه،

أ) إن FIFA ليس مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة (بما في ذلك أي خسارة أو ضرر موصوف في البند 16.2(ب) أدناه تتكبدها أنت أو تلحق بك أو بأي طرف ثالث:

لم يكن من الممكن توقع ذلك من جانبك ومن جانبنا في حدود المعقول وعند تسجيلك لإنشاء حساب مستخدم أو عند استعمالك/وصولك إلى منصات FIFA الرقمية ومحتواها؛

ناتج عن أو فيما يتعلق باستخدام أو عدم القدرة على استخدام أو عدم القدرة على استخدام منصات FIFA الرقمية أو محتواها بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) نتيجة لأي خطأ أو عطل أو نقص أو انقطاع؛

متعلق بتكلفة شراء السلع و/أو الخدمات البديلة و/أو الخدمات المتكبدة من خلال أي سلع أو بيانات أو معلومات أو خدمات يتم شراؤها أو الحصول عليها أو رسائل يتم تلقيها أو معاملات يتم إبرامها عبر منصات FIFA الرقمية أو منها؛

ناتج عن أو يتعلق بأي وصول غير مصرح به إلى عمليات إرسال البيانات الخاصة بك أو تغييرها؛

ناتج عن أي خرق لهذه الشروط من جانبك؛

ناجم عن تأخير أو عدم أدائنا لالتزاماتنا المنصوص عليها في هذه الشروط، إلى درجة يكون فيها ذلك ناتجاً عن ظروف قاهرة، أو جائحة، أو وباء، أو نزاع متعلق بالعمل، أو حدوث عطل في المرافق أو الشبكات أو المعدات أو البرامج، أو أي حدث مماثل، إلى حد يكون فيه هذا الحدث خارج عن سيطرتنا في حدود المعقول؛

ناتج عن أو يتعلق بأي بيانات أو سلوك أي طرف ثالث على منصات FIFA الرقمية أو محتواها؛

ناتج عن أو يتعلق بتأثير منصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتواها وأي من منصاته الرقمية أو خدماتها أو المحتوى المرتبط بها وأي مواد منشورة عليها؛

ناتج عن أو يتعلق بأي مسألة أخرى تتعلق بمنصات FIFA الرقمية أو محتواها؛

ب) FIFA ليس مسؤولاً تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو طارئة أو خاصة أو تبعية أو نموذجية، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الناجمة عن خسارة الأرباح أو الشهرة أو الاستخدام أو البيانات أو غيرها من الخسائر غير الملموسة (حتى لو تم إخطار FIFA بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار) بغض النظر عن شكل الإجراء، سواء كان ذلك في العقد أو الضرر أو المسؤولية المطلقة أو غير ذلك؛ ج) يتم توفير منصات FIFA الرقمية ومحتواها (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أياً من إدخالات المستخدمين ومحتوى الطرف الثالث) "كما هي فعلياً" ولا نقدم أي ضمان أو إقرار متعلق بجودها أو اكتمالها أو دقتها، بما فيذلك (1) أن منصات FIFA الرقمية ومحتواها ستلبي احتياجاتك؛ (2) أن منصات FIFA الرقمية ومحتواها ستكون غير منقطعة أو متوفرة في الوقت المناسب أو آمنة أو خالية من الأخطاء؛ (3) أن النتائج المأخوذة من استخدام منصات FIFA الرقمية أو ومحتواها ستكون دقيقة أو موثوقة؛ (4) أن جودة أي منتجات أو خدمات أو معلومات أو مواد أخرى تم شراؤها أو الحصول عليها أو إتاحتها لك عبر منصات FIFA الرقمية أو ومحتواها ستلبي توقعاتك؛ أو (5) أن أي أخطاء في المحتوى سيتم تصحيحها.

3.16. إذا كان المحتوى الرقمي (بما يشمل أي محتوى) الذي نقدمه لك عبر منصات FIFA الرقمية يلحق ضرراً بأحد أجهزتك أو أحد محتوياتك الرقمية، وكان ذلك ناتجاً عن تقصير منا، فسنتولى إصلاح جهازك أو تعويضك. ومع ذلك، فإننا لن نكون مسؤولين عن الأضرار التي كان من الممكن تجنبها باتِّباع نصائحنا لإجراء التحديث المقدَّم لك مجاناً أو عن الأضرار التي تحدث بسبب عدم اتباع تعليمات التثبيت بالشكل الصحيح أو عدم توفُّر الحد الأدنى من الترتيبات في النظام المعمول به و/أو من المتطلبات التشغيلية التي نوصي بها. 4.16. يتم تقديم منصات FIFA الرقمية ومحتواها لأغراض تتعلق بالمعلومات العامة والترفيه فقط، إذ لا يتم تقديم أي معلومات أو مشورة يجب أن تَعتَدَّ بها. ومع أننا نبذل قصارى الجهود لتحديث المعلومات التي نقدّمها عبر منصات FIFA الرقمية ضمن حدود المعقول، إلا أننا لا نقدّم أي تعهدات أو ضمانات محدّدة بأن هذه المعلومات دقيقة أو مكتملة أو مُحدَّثة. 5.16. تُقرّ بأن أي مطالبة أو سبب دعوى ناشئة أو تتعلق باستخدام منصات FIFA الرقمية أو خدماتها أو محتواها، يجب أن يتم تقديمها خلال أي فترة تقادم قانونية مرعية الإجراء بهذه المطالبة أو سبب الدعوى في الولاية أو المقاطعة أو البلد الذي تقيم فيه.

17. أحكام قانونية مهمة أخرى 1.17. تسود أحكام هذه الشروط في حال تعارضها مع أحكام شروط خدمة طرف ثالث على منصات FIFA الرقمية. 2.17. إذا لم يمارِس FIFA حقاً أو يطبِّق حكماً من الشروط، فهذا لا يعني تنازله عن هذا الحق أو الحكم. 3.17. إذا تبين أن الشروط تنطوي على حُكم غير صالحة، فإن الشروط والأحكام الأخرى ستظل سارية وبأثر كامل. 4.17. وُضعت عناوين الأقسام في الشروط للتسهيل فقط وليس لها أي أثير قانوني أو تعاقدي. 5.17. لا يجوز لك بموجب هذه الشروط أن تتنازل أو تنقل أي من حقوقك أو التزاماتك، أو أن تتعاقد مع غيرك ليؤدي عنك التزاماتك. يجوز لـFIFA التنازل عن أو نقل أي حق أو التزام، أو التعاقد مع متعاقدين على تنفيذ أي من التزاماته، بموجب هذه الشروط إلى أي طرف ثالث في أي وقت ومن دون موافقتك (شريطة ألا ينتقص ذلك من حقوقك بموجب هذه الشروط)، أو بدلاً من ذلك أن يتم بموافقتك. 6.17. تخضع الشروط والعلاقة بينك وبين FIFA للقوانين المرعية في سويسرا. تتم تسوية جميع المنازعات حول هذه الشروط على يد هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين بموجب القواعد السويسرية للتحكيم الدولي لمركز التحكيم السويسري ووفقاً لها. مقر التحكيم هو في زيورخ، سويسرا، ولغة إجراءات التحكيم هي الإنجليزية. لن يحرمك اختيار القانون ومكان التحكيم هذا من حماية المستهلك الإلزامية المنصوص عليها في قوانين بلد إقامتك، إذا كانت مختلفة. 7.17. تمت صياغة هذه الشروط باللغة الإنجليزية ثم تُرجمت إلى لغات أخرى، وفي حال وجود اختلاف بين النص المترجم والنص الإنجليزي، فإنه يتم اعتماد النسخة الإنجليزية لرفع اللبس عن المعنى.

18. التواصل مع FIFA