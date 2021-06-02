سياسات حماية البيانات

لدينا جميع أنواع التكتيكات للحفاظ على أمان بياناتك ونحن فخورون بالعمل الذي يقوم به أعضاء فريقنا للدفاع عنها، ولكن لا يُمكننا أبدًا أن نضمن بقاء بياناتك في مأمن من الضياع العرضي أو من الوصول غير المصرح إليها أو استخدامها أو تغييرها أو الكشف عنها، وللمساعدة على حماية بياناتك من السرقة، فإننا لن نطلب أبدًا تفاصيل بطاقتك الائتمانية أو بيانات اعتماد حسابك البنكي أو رقم بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.