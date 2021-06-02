سياسات حماية البيانات

إن Living Football هو التزام منّا تجاه محبّي لعبتنا الرائعة... ويشمل هذا الالتزام طريقة معالجتنا لبياناتك الشخصية، فنحن فخورون بثقتك بنا في الإعتناء ببياناتك، لذا يعمل أعضاء فريقنا بجد للحفاظ على جميع معلوماتك الشخصية آمنة ومُؤَمّنة. إننا نتبع قانونين رئيسيين إذا تعلق الأمر بحماية البيانات: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات السويسري (DPA)، بالإضافة إلى تشريعات حماية البيانات الوطنية الأخرى في الأماكن التي ننشط فيها. اضغط فوق المربعات لتعرف المزيد عن القانون وسياساتنا وكيف ندافع عن بياناتك داخل FIFA، ورغم أننا نحدّث هذه السياسات من وقت لآخر، إلا أنك ستجد دائمًا أحدث المعلومات هنا على موقعنا الإلكتروني.
يركّز FIFA دائماً على القوانين، وتُعتبر قوانين حماية البيانات معقّدة، لذا يتلقّى جميع أعضاء فريقنا الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية تدريباً مناسباً للتأكّد من أنهم مناسبون تمامًا عندما يتعلق الأمر بمعلوماتك، ويعتمد نهجنا على مبادئ البيانات الأربعة التالية:
نُعالج بياناتك بشكل قانوني وعادل وشفاف.
نجمع البيانات لغرض معين فقط، وبمجرد أن نحقق هذا الغرض، فإننا لن نُعالجها مرة أخرى.
نُحافظ على دقة بياناتك وتحديثها، ونحتفظ بها طالما احتجنا إليها فقط.
نُحافظ على سرية جميع البيانات الشخصية ودقتها وإتاحتها.
يتمتّع الأشخاص الذين نجمع منهم البيانات بالحقوق التالية بموجب قانون حماية البيانات (DPA) والقانون العام لحماية البيانات (GDPR):
الحق في الحصول على معلومات حول كيفية جمعنا للبيانات وكيفية استخدامها
الحق في الوصول إلى بياناتك التي نحتفظ بها
الحق في تصحيح أي بيانات غير دقيقة أو غير كاملة
الحق في حذف بياناتك
الحق في تقييد معالجة بياناتك
الحق في الحصول على نسخة من بياناتك
الحق في الاعتراض على استخدامنا لبياناتك لغرض معين
الحق في إزالة الموافقة على استخدام بياناتك
الحق في الاعتراض على القرارات الآلية والاعتراض على انشاء ملفات التعريف
إذا أردت ممارسة أحد حقوقك الأخرى، فما عليك إلا الاتصال بمسؤول حماية البيانات عبر البريد الإلكتروني التالي: dataprotection@fifa.org
عندما يتعلّق الأمر ببياناتك، فإن النزاهة هي كل شيء، وإننا نعد بجمع ومعالجة واستخدام بياناتك بشكل قانوني، وبناءًا على موافقتك وبما يتوافق مع جميع التزاماتنا القانونية. وهذا ما يعني أننا سنستخدم بياناتك لأجل هدف واحد وهو السعي لجلب كرة القدم إلى العالم، أو تحسين خدماتنا، أو تقديم منتج، أو خدمة كنت قد طلبتها.
وللقيام بذلك، فإنا نستخدم البيانات بعدة طرق مختلفة، وسنخبرك دائما بها لحظة جمعها. نستخدم البيانات من أجل:
مشاركة المعلومات حول اللعبة التي يعشقها الجميع
تقديم المنتجات والخدمات والمعاملات التي طلبتها
الرقي بلعبتنا باستخدام بياناتك لتحسين كيفية تقديم الخدمات والمعلومات
تخصيص وبيع التذاكر بشكل عادل، فلا يُريد أي شخص أن يفقد دوره
إدارة حسابك وكل عضوياتك
تحسين خدماتنا الرقمية وجعلها أسهل للاستخدام
إنشاء محتويات مثل مقاطع الفيديو
تعريفك على المنتجات والأحداث والعروض
مشاركة أخبار المنتجات والبطولات والعروض مع الأطراف الثالثة التي نتعامل معها، وبعد موافقتك
الإجابة على أسئلتك وتعليقاتك
الحفاظ على سلامة وأمن مسابقاتنا من خلال إيقاف أي نشاط غير قانوني محتمل
تخصيص الإعلانات التي تراها
الامتثال لشروط خدماتنا
تعتمد البيانات التي نجمعها على الخدمات التي تتصفحها.
استعمال خدماتنا الرقمية
تصفح مواقعنا
شراء التذاكر
الدفع للتذاكر أو الخدمات
قد نُشارك بياناتك مع أطراف ثالثة في بعض الأحيان، لكن يجب ألا يقلقك هذا، فسنُحافظ دائمًا على أمان بياناتك، فكل المؤسسات التي تنوب عن FIFA في معالجة البيانات تلتزم بما يلتزم به، ويتعيّن عليهم جميعًا اتباع هذه السياسات بالإضافة إلى أي قوانين لحماية البيانات.
لأغراض الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي ولتخصيص الإعلانات المقدّمة لك
لنقدّم لك المنتج أو الخدمة التي طلبتها
عندما تقوم أطراف ثالثة بمعالجة البيانات نيابةً عنا
نتيجة استدعاء أو أمر محكمة أو إجراء قانوني آخر
للتحقيق في نشاط غير قانوني أو منعه أو معالجته (مثل الاحتيال) أو في حالات الطوارئ أو انتهاكات شروطنا
بعد موافقتك نشارك المعلومات مع شركائنا لإنشاء ملفات شخصية، بما في ذلك إضافتك إلى مجموعات بناء على سمات مشتركة (تشمل الدولة الأم، والتذاكر المشتراة، واللغة، والمنتخب/الفريق المفضل، وغيرها)، والسماح لشركائنا بإرسال معلومات تسويقية ودعائية بناء على مجالات اهتمامك.
عندما تمنحنا موافقتك على مشاركة بياناتك مع أطراف ثالثة
لدينا جميع أنواع التكتيكات للحفاظ على أمان بياناتك ونحن فخورون بالعمل الذي يقوم به أعضاء فريقنا للدفاع عنها، ولكن لا يُمكننا أبدًا أن نضمن بقاء بياناتك في مأمن من الضياع العرضي أو من الوصول غير المصرح إليها أو استخدامها أو تغييرها أو الكشف عنها، وللمساعدة على حماية بياناتك من السرقة، فإننا لن نطلب أبدًا تفاصيل بطاقتك الائتمانية أو بيانات اعتماد حسابك البنكي أو رقم بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف.
إذا أرسلت معلومات حساسة عبر بريد إلكتروني غير مشفر، فإن هناك دائمًا خطر اعتراضها، فإذا أرسلت إلينا بريدًا إلكترونيًا غير مشفّر، فإننا سنعتبر أنك لا تمانع تعريض معلوماتك للخطر.
إذا كنت تشك في محاولة الوصول إلى بياناتك من طرف شخص ما، فإنه يرجى منك التواصل معنا عبر: dataprotection@fifa.org
يُمكنك مراجعة، أو تصحيح، أو تحديث، أو تغيير، أو مطالبة FIFA بحذف بياناتك الشخصية متى شئت، وإذا طلبت منا حذف بياناتك فإننا سنحذفها إذا لم تكن هناك دواع قانونية تُلزمنا بالاحتفاظ بها، وفي هذه الحالة سنُعلمك بالأمر.
نحن لا نُعالج البيانات الشخصية للأطفال دون سن 16 عاماً، وعندما يستخدم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة منصاتنا الرقمية، فإننا ننصحهم بالحصول على إذن من أوليائهم أو أوصيائهم، ونوصي الآباء والأوصياء القانونيين بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لملفات تعريف الارتباط في المتصفح وذلك للحد من البيانات الشخصية التي تم جمعها، وعندما ندرك أننا جمعنا بيانات طفل دون 16 سنة دون إذن أهله فإننا سنحذفها.
تتم معالجة بياناتك في سويسرا وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، كما يُمكن معالجتها في مناطق أخرى حسب مواقع المؤسسات المنتسبة إلينا والأطراف الثالثة التي نتعامل معها، وهذا ما يعني أنه قد يتم التعامل مع بياناتك في أماكن لا تتسم فيها حماية البيانات بنفس الصرامة التي تطبقها سويسرا والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لهذا فإننا سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان التعامل مع بياناتك الشخصية بالصون والأمان ووفقا لقانون حماية البيانات السويسري (DPA) وللنظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR).
لا شيء يُضاهي إثارة منافسات FIFA، وفي بعض الأحيان تكون المنافسة على التذاكر شرسة مثل المنافسة على أرض الملعب في المباريات، وعند تقدمك بطلب الحصول على التذاكر، فإنك توافق على استخدام FIFA والأطراف الثالثة لبياناتك ومعالجتها وتخزينها، وسنستخدم بياناتك لأشياء مثل إنتاج التذاكر والمبيعات والتخصيص وخدمة العملاء والسلامة والأمن وحماية الحقوق، وإن وافقت فسنستخدم بياناتك أيضا لنخبرك بباقي منتجات وأحداث FIFA، بالإضافة إلى منتجات وخدمات الأطراف الثالثة.
تمثّل ملفات تعريف الارتباط نسبة صغيرة من المعلومات المخزنة على متصفحك عند استخدام موقعنا الإلكتروني. ويُمكنك الاطلاع على سياساتنا حول ملفات تعريف الارتباط هنا.
هل أخطأنا في حق بياناتك؟ أو هل تريد طلب مراجعتها لمعرفة ما حدث لمعلوماتك؟ إذا كنت ترغب في الاستعلام أو تقديم شكوى، فتواصل معنا عبر: dataprotection@fifa.org، وقد يُطلب منك حكام حماية البيانات لدينا إثبات هويتك قبل أن نتمكن من التعامل مع استفسارك أو شكواك.
وإذا لم يُعجبك جوابنا، فإنك تملك حق تقديم شكوى إلى المفوض الفيدرالي السويسري لحماية البيانات والمعلومات (FDPIC) أو لدى سلطة حماية البيانات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكننا حجب الوصول لمعلوماتك في بعض الظروف الخاصة.
كتبنا هذه السياسة باللغة الإنجليزية، ثم ترجمناها إلى لغات أخرى، فإذا اختلفت المعاني في التراجم، فإن النسخة الإنجليزية تكون سيادية.
صدرت هذه السياسات في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
قد نُعدّل هذه السياسات من وقت لآخر. إذا أجرينا أي تغييرات، فسننشرها هنا على موقعنا.
إذا تعارضت هذه السياسات مع أي من سياسات حماية البيانات الخاصة بأطراف ثالثة، فإن سياساتنا تكون سيادية.
تخضع هذه السياسات وجميع الأمور المتعلقة بها للقانون السويسري.
يخضع أي نزاع يتعلق بهذه السياسات للاختصاص القضائي لمحاكم مدينة زيورخ 1، وتعتبر موافقا على ذلك بمجرد استخدامك لموقعنا وخدماتنا.
هل لديك سؤال؟
تواصل مع المسؤول عن حماية البيانات لدينا عبر dataprotection@fifa.org. كما يُمكنك مراسلتنا على العنوان التالي: FIFA، FIFA-Strasse 20، زيوريخ 80444، سويسرا كما أن لنا ممثلين لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ويُمكنك مراسلتهم على العنوان التالي: VGS Datenschutzpartner UG، Am Kaiserkai 69، 20457 Hamburg، Germany.