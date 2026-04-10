El presidente de la FIFA celebró las iniciativas FIFA Arena y Boots for All en Turquía

La FIFA brindará apoyo a la construcción de 10 minicampos de fútbol FIFA Arena en Turquía, incluyendo unas innovadoras nuevas instalaciones en Riva

La FIFA ha adquirido 20.000 pares de botas para repartirlas entre los niños de todo el mundo

La visita de Infantino se produce después de la clasificación de Turquía para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras Turquía sigue celebrando su emocionante clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras su victoria ante Kosovo el mes pasado, el presidente de la FIFA visitó la provincia de Estambul para inaugurar dos iniciativas que inspirarán y equiparán a la próxima generación de futbolistas turcos.

Acompañado por İbrahim Hacıosmanoğlu, presidente de la Federación Turca de Fútbol (FTF), Infantino lanzó en el país la iniciativa Boots for All de la FIFA y abrió el primer minicampo de fútbol FIFA Arena con iluminación y vestuarios alimentados por energía solar. Estas innovadoras instalaciones están situadas en un centro escolar de Riva, al norte de Estambul, a orillas del mar Negro.

"Si hay un país y una ciudad que simbolizan la unión de culturas, la unión de civilizaciones, la unión de continentes son Estambul y Turquía. Cuando todo se une y cuando el mundo entero se une, por eso para mí, como presidente de la FIFA, es un honor y un placer estar aquí en Turquía con todos ustedes", declaró Infantino en la inauguración de la nueva cancha FIFA Arena.

"Hoy estamos aquí también, por supuesto, para abrir esta hermosa cancha FIFA Arena, que forma parte de un gran proyecto", continuó. "Ya tenemos 10 u 11 aquí en Turquía, incluyendo todas las que hemos podido construir juntos en la zona del terremoto, para proporcionar quizá un poco de alivio a los niños que tan mal han pasado. Gracias al fútbol pueden volver a sonreír".

Lanzada oficialmente por Infantino durante el 75.º Congreso de la FIFA, celebrado en Asunción (Paraguay), la iniciativa FIFA Arena aspira a construir al menos 1.000 minicampos de fútbol en todo el mundo para 2031. Estas minicanchas están diseñadas para crear una infraestructura futbolística accesible, segura y sostenible, en especial en áreas en las que los niños y las comunidades tienen un acceso limitado a instalaciones deportivas de calidad.

A día de hoy ya están presentes en las seis confederaciones. La última, la de Riva, está próxima al punto de encuentro entre dos continentes. Entre las 10 minicanchas de Turquía a las que la FIFA brindará su apoyo a través de FIFA Arena y del Programa de Recuperación de la FIFA, varias están situadas en la zona sureste del país, una región que sufrió un devastador terremoto en febrero de 2023.

Hacıosmanoğlu, por su parte, confirmó que la FTF espera construir un total de aproximadamente 60 minicampos de fútbol.

"Estoy seguro de que encontraremos colaboradores que nos ayudarán a construirlas, porque cuando ves estas instalaciones, aquí también, en este hermoso lugar, es precioso. Se ve bonito, se ve alegre", afirmó el presidente de la FIFA. "Y lo que es más, proporciona a estos niños la oportunidad de jugar al fútbol en un entorno seguro, en un entorno saludable... Estos son lugares en los que los niños, y los adultos como nosotros que seguimos siendo niños en el fondo, podemos soñar".

Los sueños necesitan una base sobre la que alzarse, y por eso la FIFA lanzó el mes pasado en París la iniciativa Boots for All. Como reflejo de su enfoque integral en cuanto al desarrollo del fútbol, la FIFA ha adquirido 20.000 pares de botas en nueve tallas diferentes, así como el equipamiento complementario, como bolsas para botas, que se entregarán a jóvenes jugadores y jugadoras que no puedan permitirse un par. La participación de Turquía en el programa se produce después de los actos iniciales de la iniciativa Boots for All celebrados en Francia, México y Ruanda.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visita Turquía Previous 01 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 02 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 03 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 04 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 05 / 11 The FIFA President speaks at the inauguration of the FIFA Arena Sahasi 06 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 07 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 08 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 09 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 10 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration 11 / 11 FIFA President attends FIFA Arena Sahasi Inauguration Next

El entusiasta compromiso de Turquía con estos dos programas de la FIFA no es una sorpresa, dado que la FTF ha sido una federación miembro ejemplar a la hora de aprovechar los diversos programas, financiación e iniciativas de la FIFA para hacer crecer el fútbol.

"Muchas, muchas gracias por recibirme aquí y gracias por su colaboración, por su contribución, por su ayuda", añadió Infantino.

A finales de marzo de 2026, toda esa dedicación e inversión dio sus frutos con el emocionante triunfo ante Kosovo en el Torneo Clasificatorio de la UEFA y el billete para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica. La última participación de Turquía en la gran fiesta del fútbol se remonta a 2002, cuando ganó con todo merecimiento la medalla de bronce. Ahora, la expectación y el entusiasmo son más que evidentes en vísperas del espectacular torneo que dará comienzo en dos meses. En la fase de grupos Turquía se medirá a Australia, Paraguay y Estados Unidos, una de las tres anfitrionas.