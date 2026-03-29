Gianni Infantino lanzó en México la iniciativa "Boots for All" de la FIFA y se reunió con futbolistas pioneras

La iniciativa "Boots for All" de la FIFA se presentó durante la visita al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)

La FMF rindió homenaje a Gianni Infantino bautizando con su nombre un edificio recién renovado

Las pioneras de la selección femenina de México 1971 se reunieron con Infantino durante la inauguración de la exposición

Gianni Infantino visitó el recién renovado Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y participó en el lanzamiento del programa "Boots for All" de la FIFA en el país, que coorganizará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Canadá y Estados Unidos. Durante la visita al CAR, la FMF rindió homenaje al presidente de la FIFA bautizando con su nombre el edificio central del recinto.

Anteriormente, Infantino visitó el Museo Yancuic, en el distrito de Iztapalapa de Ciudad de México, para asistir a una exposición especial que refleja el profundo vínculo entre el fútbol, la cultura y la comunidad. También se reunió con Alicia Vargas Rangel, Elvira Aracen y Lourdes de la Rosa, integrantes de las Pioneras del 71, la selección mexicana que participó en el campeonato de fútbol femenil de 1971 celebrado en la capital del país.

El programa "Boots for All" de la FIFA, lanzado en París el 22 de marzo de 2026, proporciona botas de fútbol a niños desfavorecidos de todo el mundo. Para la fase inicial, la FIFA ha adquirido 20.000 pares de botas con el logotipo de la FIFA en nueve tallas distintas que pueden utilizarse para entrenamientos, partidos de competición y momentos de ocio, y que se repartirán entre niños y niñas procedentes de familias con pocos recursos.

Durante su visita al CAR, Infantino estuvo acompañado por Vittorio Montagliani, presidente de la Concacaf; Ivar Sisniega, presidente de la FMF; Mikel Arriola, comisionado de la FMF; y varios presidentes de clubes de la Liga MX.

"Lo que tenemos que intentar hacer todos juntos es convertir este torneo, esta Copa Mundial [de la FIFA], que se disputa en un momento tan importante para el mundo, necesitamos convertirla en la Copa Mundial [de la FIFA] de la unidad, para hermanar al mundo y unirlo", declaró el presidente de la FIFA. "Y sabemos que México es el país de la alegría, la felicidad, la pasión y el corazón, así que ojalá esta Copa Mundial [de la FIFA] sea también la Copa Mundial [de la FIFA] de la felicidad. Eso es lo que todos queremos y lo que todos vamos a disfrutar".

El CAR lo utilizan todas las categorías de la selección mexicana, y las mejoras recién completadas proporcionarán al país la mejor plataforma posible para que los jugadores entrenen y se concentren.

Infantino felicitó a la FMF por la inauguración de las instalaciones: "Me siento profundamente honrado y agradecido de que este nuevo edificio lleve mi nombre. Lo más importante es que sigamos inspirando a la infancia y creando oportunidades para que jueguen a nuestro deporte; por ello, me encantó repartir calzado a niñas y niños como parte de la iniciativa de la FIFA “Boots for All”.

En el Museo Yancuic, el presidente de la FIFA inauguró una exposición especial, Álbum Épico, junto a Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México, e integrantes de la selección femenina de México participante en el campeonato de fútbol femenil 1971. México alcanzó la final del certamen, en el que tomaron parte seis selecciones nacionales, donde cayó a manos de Dinamarca frente a los más de 100.000 espectadores presentes en el Estadio Ciudad de México, entonces llamado Estadio Azteca.

"Llevaremos alegría y felicidad a millones de personas desde la Ciudad de México. Las sonrisas de hoy son prueba de que todos aquí recibirán al mundo con gran pasión y hospitalidad", afirmó Infantino.