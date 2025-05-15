El 75.º Congreso de la FIFA se celebró en Asunción (Paraguay) el 15 de mayo de 2025, tras la decisión del Consejo de la FIFA en su sesión del 3 de octubre de 2024. El Congreso no solo coincidió con el centenario de la afiliación de la Asociación Paraguaya de Fútbol a la FIFA, sino que también marcó el inicio de un periodo importante para el continente en el contexto del fútbol mundial, ya que Sudamérica será la sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ y de los partidos de celebración del centenario de la Copa Mundial de la FIFA™ en 2030.