Los programas FIFA Arena y Botas de la FIFA para todos se ponen en marcha en Ruanda

El país africano es el tercero que se suma a la iniciativa Botas para todos de la FIFA, tras Francia y México

Se han inaugurado las instalaciones de alojamiento de la Federación Ruandesa de Fútbol y un minicampo del programa FIFA Arena

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, asistió a los tres actos

El fútbol ruandés ha vivido una semana histórica con la puesta en marcha de los programas FIFA Arena y Botas para todos de la FIFA, y la inauguración oficial de una instalación de alojamiento para sus selecciones nacionales. A estos actos se le suma la organización de la FIFA Series 2026™, ya que Ruanda acoge dos grupos de la presente edición con la participación de ocho selecciones nacionales.

El programa FIFA Arena se ha estrenado en Ruanda con la inauguración en Kigali de un minicampo en la escuela de educación secundaria de Kagarama; se trata del primero de los diez campos que se construirán en el país para beneficio de centenares de niños. Estas instalaciones se están construyendo en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en el marco del último memorando de acuerdo suscrito con la FIFA en 2024.

Al acto de inauguración asistieron la ministra de Deportes de Ruanda, Nelly Mukazayire; el presidente de la Federación Ruandesa de Fútbol, Fabrice Shema; y el encargado de negocios de la Embajada de Francia en Ruanda, Stéphane Le Brech.

Los otros nueve campos proyectados en Ruanda se encuentran en la escuela St Joseph (Muhanga), el TTC Save (Gisagara), el GSOB (Huye), el GS Kabare (Ngoma), el ES Nyamirama e IPM Mukarange (Kayonza), la escuela Inyemeramihigo (Rubavu), la escuela SINA Gerard (Rulindo) y el Liceo de Kigali (Nyarugenge).

En agradecimiento a la AFD, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, declaró: "El fútbol transmite felicidad cuando se dispone de un campo donde jugar, un balón y la oportunidad de competir unos contra otros. Ahora tenemos que velar por la salud de los niños y darles esperanza para el futuro".

Para celebrar la puesta en marcha de la iniciativa Botas para todos de la FIFA, se repartieron 50 pares de calzado. "Es maravilloso poder ofrecer a los niños uno de los elementos que necesitan para jugar al fútbol —afirmó Grafström—. Es verdad que se puede jugar descalzo, pero es más cómodo y seguro hacerlo con botas".

El programa, que se puso en marcha a principios de este mes en París (Francia), regala botas de fútbol a niños desfavorecidos de todo el mundo. La FIFA ha comprado 20.000 pares de botas con el logotipo de la FIFA en nueve tallas distintas. Se trata de un calzado deportivo —apto para entrenamientos, partidos de competición y actividades de ocio— que, durante la fase inicial del proyecto, se distribuirá entre niñas y niños que de otro modo no podrían adquirirlo.

El itinerario del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, también incluyó la inauguración oficial de las instalaciones de alojamiento de la Federación Ruandesa de Fútbol. Construidas gracias a la inversión económica del Programa Forward de la FIFA, funcionan como base operativa de todas las selecciones nacionales —femeninas, masculinas y juveniles— y cuentan con estancias de alta calidad, salas de reuniones y un entorno profesional que favorece la preparación y el máximo rendimiento.

"Va a ser uno de los proyectos emblemáticos del programa Forward de la FIFA, ya que brindará la oportunidad de formarse a jóvenes con talento y permitirá que la selección nacional tenga una sede propia en la que prepararse para los partidos", señaló Grafström, que añadió que esto podría ayudar a Ruanda a alcanzar el objetivo de clasificarse para futuras ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ o la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

"Estas instalaciones son una herramienta para alcanzar ese objetivo, así que animo a todos los jóvenes a mantener vivo este sueño, a seguir creyendo en vosotros mismos, trabajando duro y confiando en que podéis lograrlo. La federación y la FIFA estamos aquí para ayudaros".