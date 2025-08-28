Mattias Grafström asiste a la conferencia anual de las federaciones miembro nórdicas

Celebrado en Reikiavik (Islandia) los días 15 y 16 de agosto, el evento incluyó reuniones, presentaciones y visitas a instalaciones

El secretario general de la FIFA, Grafström, estuvo acompañado por los presidentes, secretarios generales y miembros del personal de las seis federaciones miembro nórdicas

Grafström también asistió a un partido masculino y a otro femenino durante el viaje

Durante una visita a Islandia, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, se reunió con los presidentes y secretarios generales de las seis federaciones miembro (FM) nórdicas, visitó varias instalaciones de fútbol construidas a medida y asistió a dos partidos de fútbol en la capital.

El motivo fue la conferencia anual de las federaciones miembro nórdicas, que tuvo lugar en Reikiavik y sus alrededores los días 15 y 16 de agosto. Grafström, de nacionalidad sueca, fue recibido por el presidente de la Federación Islandesa de Fútbol (KSÍ), Thorvaldur Örlygsson. A ellos se unieron directivos, miembros de la junta y personal administrativo de la Federación Danesa de Fútbol (DBU), la Federación Feroesa de Fútbol (FSF), la Federación Finlandesa de Fútbol (SPL), la Federación Noruega de Fútbol (NFF), la Federación Sueca de Fútbol (SvFF), la KSÍ y la UEFA.

El productivo fin de semana comenzó para Grafström la noche del 14 de agosto, cuando asistió al partido de clasificación de la UEFA Europa League entre el Breiðablik y el HŠK Zrinjski Mostar en Kopavogur, al sur del centro de Reikiavik.

El trabajo comenzó al día siguiente, con reuniones y presentaciones que abarcaron temas de interés estratégico y de desarrollo mutuo.

A continuación, tuvo lugar una audiencia con la presidenta de la República de Islandia, Halla Tómasdóttir, en su residencia oficial de Bessastaðir, quien fue jugadora en la universidad y sigue siendo una gran aficionada al fútbol.

Grafström también aprovechó la oportunidad para visitar la sede de la KSÍ, donde pasó tiempo conÖrlygsson, el Secretario General Eysteinn Pétur Larusson y el personal de la federación. La invitación de Örlygsson fue una continuación de la reunión que mantuvo en abril de 2024 con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general de la FIFA en París (Francia). Allí, ambos hablaron de la impresionante mejora de Islandia en la escena internacional, así como de la solicitud de la KSÍ para unirse al Programa de Desarrollo del Talento (TDS, por sus siglas en inglés) de la FIFA y de la infraestructura de fútbol fundamental de la nación insular.

De vuelta en Islandia este mes, Grafström vio en persona algunas de sus ingeniosas infraestructuras climatizadas, como el pabellón deportivo Midgardur, en la cercana Gardabaer. Midgardur se terminó de construir en 2022 y es lo suficientemente grande como para albergar un campo de tamaño completo. La posibilidad de jugar durante todo el año gracias a unas instalaciones tan espectaculares ha alterado para siempre el panorama y el destino del fútbol islandés.

La conferencia nórdica concluyó el 16 de agosto en el Laugardalsvöllur, el estadio nacional, donde Grafström y sus colegas vieron al Breiðablik derrotar al FH por 3-2 en una apasionante final de la Copa Femenina de Islandia.