Se confirma el calendario del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey albergarán dos partidos del Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo y las finales, que otorgarán acceso directo a la Copa Mundial de la FIFA™ del próximo año, se disputarán el martes 31 de marzo

Las selecciones de Bolivia, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia, RD del Congo y Surinam competirán en México

El sorteo celebrado en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) ha revelado el calendario del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey acogerán dos partidos del torneo cada uno. En el primero se disputarán las eliminatorias del cuadro 1 entre Nueva Caledonia, Jamaica y la RD del Congo, y en el segundo los encuentros del cuadro 2 entre Bolivia, Surinam e Irak.

En ambos casos, las semifinales tendrán lugar el jueves 26 de marzo y las finales el martes 31 de marzo.

Las eliminatorias del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputarán a partido único, por lo que los enfrentamientos entre las seis selecciones que lucharán en México por una plaza para el primer Mundial con 48 equipos serán muy emocionantes.

Quienes deseen asistir a estos partidos de clasificación en Guadalajara y Monterrey podrán adquirir sus entradas en FIFA.com/es/tickets. La información detallada sobre la venta de entradas se publicará a comienzos del próximo año.

Además del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, previsto para el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., y del 76.º Congreso de la FIFA, que se celebrará en Vancouver el jueves 30 de abril de 2026, el torneo clasificatorio en México será una de las citas destacadas en el camino hacia la principal competición de la FIFA, cuyo partido inaugural tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio.

En FIFA.com se puede consultar el calendario del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.