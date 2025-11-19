México acogerá el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Guadalajara y Monterrey

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey serán sede del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo mes de marzo

El sorteo de la competición, en la que participarán seis selecciones, se celebrará este jueves en la sede de la FIFA, en Zúrich

En México quedarán definidas dos plazas más para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA ha elegido a Guadalajara y Monterrey como ciudades anfitrionas del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

La competición otorgará dos de las últimas plazas para la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 equipos, que tendrá lugar menos de tres meses después en Canadá, Estados Unidos y México.

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey recibirán a seis selecciones de cinco confederaciones que lucharán por las dos últimas plazas rumbo a una Copa Mundial que inaugura un nuevo formato. Irak competirá en representación de la AFC; la República Democrática del Congo, por la CAF; Jamaica y Surinam, por la Concacaf; Bolivia, por la CONMEBOL; y Nueva Caledonia, por la OFC.

Los dos estadios serán también sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El Estadio Guadalajara acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, mientras que el Estadio Monterrey albergará tres encuentros de esa misma fase y uno de dieciseisavos de final.

"La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El torneo clasificatorio acercará a los aficionados partidos decisivos en las mismas ciudades y estadios que acogerán el Mundial, a menos de tres meses de su inicio en Canadá, Estados Unidos y México".

El Estadio Guadalajara es uno de los recintos futbolísticos más modernos del país. Inaugurado en 2010, es la sede del C. D. Guadalajara, club de la Liga MX, y a lo largo de los años ha sido escenario de numerosos partidos internacionales. La calidad de sus instalaciones y el ambiente que genera su afición lo convierten en un lugar propicio para unos encuentros de clasificación con mucho en juego.

Conocido como El Gigante de Acero, el Estadio Monterrey es la casa de los Rayados, equipo de la máxima categoría del fútbol mexicano, desde su apertura en 2015. Su diseño y su experiencia como sede de competiciones internacionales avalan su capacidad para acoger los partidos de alta exigencia del torneo.

El sorteo del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrará mañana (jueves, 20 de noviembre) en la sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza), a partir de las 13:00 CET. El calendario de partidos de la competición se confirmará una vez realizado el sorteo. Los aficionados del mundo entero podrán ver el sorteo en directo por FIFA.com y FIFA+, así como a través de los titulares de los derechos audiovisuales.

Quienes deseen asistir a estos partidos de clasificación en México podrán adquirir sus entradas en FIFA.com/es/tickets. La información detallada sobre la venta de entradas se publicará a comienzos del próximo año.