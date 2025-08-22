Se conocerán los grupos del mayor certamen deportivo de una sola disciplina de la historia, la Copa Mundial de la FIFA 26™, que contará con 48 selecciones y se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos

El histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas acogerá esta importante cita el viernes 5 de diciembre

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentan información sobre el sorteo final desde la Casa Blanca

El viernes 5 de diciembre, el Centro Kennedy de Washington D. C. acaparará la atención del mundo entero durante la celebración del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, en el que se conocerá la composición de los grupos de la competición.

El presidente de los Estados Unidos y presidente del Centro Kennedy, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han anunciado desde la Casa Blanca que los miembros de las delegaciones de las selecciones, embajadores, aficionados que representen a las ciudades anfitrionas, miembros de la prensa internacional y muchas otras partes interesadas se congregarán en este centro con motivo de una de las citas preliminares más importantes de la Copa Mundial de la FIFA™ más ambiciosa de la historia.

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ se celebrará en Washington D. C. el 5 de diciembre 01:54

Este edificio es un monumento dedicado al presidente John F. Kennedy y está considerado el centro cultural del país. Los millones de visitantes que recibe cada año disfrutan de más de 2.000 representaciones, actividades y exposiciones. En diciembre, el emblemático trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ presidirá este recinto mientras las mejores selecciones del planeta descubren el camino que deberán recorrer para alcanzar la gloria en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey el domingo 19 de julio del próximo año.

Como iniciativa pionera, los aficionados de cada una de las 16 ciudades anfitrionas (dos de Canadá, tres de México y once de Estados Unidos) participarán en una lotería con la que podrán ganar entradas de cortesía para este extraordinario sorteo, incluidas experiencias VIP. Se asignará una cantidad determinada de entradas a cada ciudad anfitriona, y los procedimientos de la lotería se publicarán más adelante.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha declarado lo siguiente: "Nos complace albergar el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA más esperada de la historia en el Centro Kennedy de Washington D. C., el núcleo cultural y de entretenimiento de Estados Unidos. El sorteo es un acontecimiento muy importante de la competición y una prueba más de los extraordinarios preparativos que se están llevando a cabo para el mayor certamen deportivo de la historia, así como para otros actos de la FIFA que se celebrarán en Norteamérica en 2026. Será un placer recibir a las delegaciones de los equipos, a nuestros socios, a la prensa internacional y, como novedad, a los aficionados que representarán a las 16 ciudades anfitrionas en la capital de los Estados Unidos en esta importante cita".

Los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA retransmitirán el sorteo, que comenzará a las 12:00 hora local (18:00 CET), en los tres países anfitriones y en todo el mundo. Más adelante se publicará en FIFA.com nueva información sobre este acontecimiento, incluidos los detalles sobre retransmisiones y los procedimientos del sorteo. Con arreglo al calendario publicado el año pasado, a las selecciones de los países anfitriones se les asignarán las posiciones A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos).

Además del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ que se celebrará en diciembre en la capital estadounidense, el próximo mes de marzo se disputará en Norteamérica el novedoso torneo clasificatorio de la FIFA, en el que seis países de cinco confederaciones (la UEFA organizará su propio torneo clasificatorio para las cuatro plazas europeas restantes) competirán por dos plazas para el Mundial. Posteriormente, el 30 de abril, el 76.76.76., a escasas semanas del comienzo de la competición en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio.