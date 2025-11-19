Los FIFA Legends Karembeu, Materazzi y Dahlin ejercerán de ayudantes en los sorteos del torneo clasificatorio y de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 26™

Los sorteos definirán el itinerario para obtener las seis últimas plazas en la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones

Karembeu y Materazzi, ganadores de la Copa Mundial de la FIFA™ con sus respectivas selecciones, y Dahlin, que catapultó a Suecia al tercer puesto en 1994, ejercerán de ayudantes en los sorteos

Se ha actualizado el procedimiento de los sorteos tras la publicación de la última Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

Karembeu y Materazzi, campeones del mundo con sus respectivas selecciones, y Dahlin, integrante del combinado sueco que ocupó el tercer escalón del podio en la edición de 1994 de la competición más emblemática de la FIFA, ejercerán de ayudantes en los sorteos del torneo clasificatorio y de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 26™, que tendrán lugar el jueves.

Los sorteos definirán los itinerarios que deberán superar las 22 selecciones en liza (seis a través del torneo clasificatorio y 16 a través de las eliminatorias europeas) para lograr el pase a la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones. La edición será también la primera de la competición que se celebrará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Ambos sorteos tendrán lugar este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza). El sorteo del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26™ comenzará a las 13:00 (CET). Una vez finalizado, se celebrará el correspondiente a las eliminatorias europeas.

Karembeu, campeón de la edición de 1998 con la anfitriona Francia, ejercerá de ayudante en el sorteo del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26™. Dicho torneo contará con la participación de Nueva Caledonia (OFC), país de nacimiento del excentrocampista, así como Irak (AFC), la RD del Congo (CAF), Jamaica y Surinam (Concacaf) y Bolivia (CONMEBOL).

Materazzi, ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2006™ con Italia, prestará su ayuda en el sorteo de las eliminatorias europeas junto con el exgoleador sueco Dahlin, que marcó cuatro tantos en la edición de 1994, disputada en Estados Unidos. Italia y Suecia disputarán las eliminatorias europeas junto selecciones como Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Kosovo, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumanía, Eslovaquia, Turquía, Ucrania y Gales.

Melanie Winger presentará el acto, que estará dirigido por Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA. Explicación del torneo clasificatorio y las eliminatorias El torneo clasificatorio y las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ contarán con la participación de seis y 16 selecciones, respectivamente, y se jugarán durante el periodo internacional comprendido entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. En el torneo clasificatorio se disputarán dos finales, en las que las vencedoras de las dos semifinales entre selecciones que no figuren como cabezas de serie se enfrentarán a las dos cabezas de serie. La ganadora de cada una de las dos finales logrará el pase para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Las eliminatorias europeas contarán con la participación de las doce segundas de grupo de la fase preliminar y de las cuatro mejores ganadoras de grupo de la Liga de las Naciones de la UEFA. Las 16 selecciones en liza se distribuirán en cuatro cuadros de cuatro equipos cada uno. Cada uno de los cuadros constará de dos emparejamientos de semifinales entre una selección cabeza de serie y otra que no figure como tal. Tanto estas semifinales como la posterior final se disputarán a partido único, a fin de decidir las últimas cuatro representantes de la UEFA en la Copa Mundial de la FIFA 26™, que tendrá lugar en 16 ciudades anfitrionas del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Se han actualizado los procedimientos de los sorteos del torneo clasificatorio y de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA™ en función de la última edición de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/ Coca-Cola. Haga clic en este enlace para acceder al procedimiento del sorteo del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA™.

Haga clic en este enlace para acceder al procedimiento del sorteo de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA™.

Los aficionados del mundo entero podrán ver los sorteos en directo por FIFA.com y FIFA+, así como a través de los titulares de los derechos audiovisuales.