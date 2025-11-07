La sede de la FIFA acogerá los sorteos del torneo clasificatorio y de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los sorteos del torneo clasificatorio y de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se celebrarán en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) el próximo jueves 20 de noviembre

Las últimas seis naciones que obtendrán el pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se decidirán en marzo del próximo año

Los sorteos se retransmitirán en directo por FIFA.com y FIFA+, así como a través de los titulares de los derechos audiovisuales

Las últimas vías de clasificación para la revolucionaria Copa Mundial de la FIFA 2026™ se determinarán en los sorteos del torneo clasificatorio y de las eliminatorias europeas, que se celebrarán en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) el próximo jueves 20 de noviembre.

Los sorteos definirán los itinerarios que deberán superar las 22 selecciones en liza (seis a través del torneo clasificatorio y 16 a través de las eliminatorias europeas) para lograr el pase a la primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

El sorteo del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará a las 13:00 (CET). Una vez finalizado, se celebrará el correspondiente a las eliminatorias europeas.

Los sorteos tendrán lugar tan solo dos días después de que termine el periodo internacional de noviembre del presente año, que promete convertirse en otro periodo lleno de acción, a la vez que va cobrando forma la lista de naciones que disputarán la 23.ª edición de la Copa Mundial de la FIFA™.

Con 28 selecciones ya clasificadas para la histórica competición del próximo año, otras catorce (tres de la Concacaf y once de la UEFA) lograrán el pase este mes en la fase preliminar de sus confederaciones.

El periodo internacional de noviembre también definirá las selecciones de la AFC, la CAF y la Concacaf que acompañarán a Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (OFC) en el torneo clasificatorio de la FIFA, que enfrentará a seis naciones, así como los 16 países que disputarán las eliminatorias europeas durante el periodo internacional comprendido entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

En el torneo clasificatorio de la FIFA se disputarán dos finales, en las que las vencedoras de las dos semifinales entre selecciones que no figuren como cabezas de serie se enfrentarán a las dos cabezas de serie. La ganadora de cada una de las dos finales logrará el pase para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las eliminatorias europeas contarán con la participación de las doce segundas de grupo de la fase preliminar y de las cuatro mejores ganadoras de grupo de la Liga de las Naciones de la UEFA. Las 16 selecciones que accedan a las eliminatorias se distribuirán en cuatro cuadros de cuatro equipos cada uno. Las eliminatorias que decidirán las últimas cuatro participantes europeas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputarán con un formato de semifinales y final a partido único.

Para que los dos sorteos se puedan celebrar de conformidad con los procedimientos pertinentes, la próxima edición de la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola se publicará el próximo miércoles 19 de noviembre.

Los aficionados del mundo entero podrán ver los sorteos en directo por FIFA.com y FIFA+, así como a través de los titulares de los derechos audiovisuales. Próximamente se publicará más información en FIFA.com, incluidos más detalles sobre las retransmisiones.

Haga clic aquí para acceder al procedimiento del sorteo del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.