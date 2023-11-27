Justin Bieber protagonizará el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Madonna, Shakira y BTS

El fútbol, la música y el impacto social se unen y hacen historia en el primer espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey

El evento también contará con las actuaciones de Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, además de la participación especial de Coldplay

Hasta el momento se han recaudado más de 50 millones de USD, gracias a que de cada entrada vendida para el torneo se donará un dólar para apoyar proyectos en todo el mundo

La FIFA y Global Citizen se complacen en anunciar que la superestrella global Justin Bieber se une al histórico espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundialde la FIFA™, que tendrá lugar el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Bieber compartirá cartel junto a Madonna, Shakira y BTS en este suceso inédito. El evento reunirá a las figuras más influyentes de la música en una celebración donde convergen el deporte, el arte y el impacto global. La transmisión de once minutos también contará con la actuación de Burna Boy y Shakira, cuyo éxito mundial Dai Dai sigue liderando las listas de popularidad a escala global. Asimismo, se presentarán Gustavo Dudamel, el aclamado director de orquesta venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, así como el Coro PS 22, ganador del premio Webby, con la participación especial de Coldplay.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró: "Si pensamos en lo que el mundo realmente necesita, nada supera a la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el espectáculo del descanso de la final del Mundial. Este esfuerzo conjunto apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, y respaldará nuestra misión de ampliar el acceso a una educación de calidad y oportunidades futbolísticas para los niños de todos los continentes".

"Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS 22, junto a la participación de Coldplay, también tendrán un papel fundamental al llevar un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas. Mientras el planeta se reúne para presenciar el partido de fútbol más importante de la historia, este espectáculo, llevado a cabo bajo la curaduría de Chris Martin, celebrará el fútbol, la música y nuestros valores compartidos, asegurando un legado que trascenderá el cierre del torneo".

El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa que aspira a recaudar 100 millones de USD para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños. Hasta el momento se han recaudado más de 50 millones de USD, y la cantidad seguirá en aumento gracias a que de cada entrada vendida para el torneo se donará un dólar para apoyar proyectos en diversos países.

Justin Bieber señaló: "La Copa Mundial une a las personas como ningún otro acontecimiento. Estoy muy agradecido de formar parte de este espectáculo, y aún más de saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para los niños".

Burna Boy agregó: "Este torneo es una de las pocas celebraciones capaces de unir a millones de personas más allá de fronteras y culturas. Representar a África en este evento es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Me honra formar parte de un concierto que no solo celebra el fútbol y la cultura, sino que también contribuye a crear mejores oportunidades para la infancia a través de la educación".

Además, contará con la participación de algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets que, durante tantas generaciones, han hecho que los niños de todo el mundo hayan aprendido de una manera muy divertida. Su inclusión refuerza el propósito del espectáculo, que busca garantizar que los niños tengan acceso a una educación de calidad.

Global Citizen producirá el espectáculo en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. En un video corto, Chris Martin, de Coldplay, anunció el elenco de estrellas que actuarán en el espectáculo, que tendrá "la unidad como eje central; todo el mundo está invitado".

En mayo de 2026, la FIFA y Global Citizen anunciaron el primer grupo de organizaciones que recibirán subvenciones del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, a fin de financiar programas que brindarán acceso a la educación y al fútbol a niños de comunidades desfavorecidas en diez países.

Al apoyar modelos comunitarios eficaces que combinan educación, deporte y participación del entorno local, el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación busca ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar los resultados académicos y proporcionar medios para que los niños de algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo tengan más oportunidades. En globalcitizen.org se podrá obtener más información sobre el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación y conocer las primeras organizaciones que recibirán subvenciones.

El consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, de carácter no fiduciario, lo componen, entre otros, Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen; Shakira, cantante y compositora colombiana; Hugh Jackman, actor australiano; Ivanka Trump, empresaria y emprendedora estadounidense; The Weeknd, cantante y compositor canadiense; Serena Williams, mítica tenista estadounidense; Kaká, legendario futbolista brasileño; y Jim DeMare, copresidente de Bank of America.

Además, a través de la campaña "Unidos por la educación" de la FIFA, la Copa Mundial demuestra, durante todo el torneo, el poder del fútbol para ampliar el acceso a la educación y generar un impacto duradero más allá de las canchas. Durante octavos de final, cuartos de final y semifinales, los jugadores llevarán en la manga de sus camisetas el distintivo de "Unidos por la educación" para dar visibilidad a iniciativas como el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, el Programa Football for Schools de la FIFA y los proyectos educativos de la Fundación FIFA.