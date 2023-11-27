El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación ha concedido sus primeras subvenciones a organizaciones comunitarias que proporcionan acceso a la educación y al fútbol a niños y niñas de todo el mundo

Un total de 27 organizaciones de fútbol base de diez países recibirán financiación para brindar apoyo a la infancia en comunidades desfavorecidas

El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación , presentado en 2025, aspira a recaudar 100 millones de USD para mejorar las oportunidades educativas y futbolísticas de la infancia en todo el mundo

Ya se ha abierto el plazo de solicitud para la próxima ronda, en la que socios y donantes de todo el mundo buscan ampliar su repercusión a través del deporte y la educación

La FIFA y Global Citizen han anunciado hoy los nombres de las primeros beneficiarios de las subvenciones del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Un total de 27 organizaciones de fútbol base de diez países han sido seleccionadas para recibir una financiación de entre 50.000 y 250.000 USD que brinde apoyo a su vital labor de proporcionar educación de calidad y programas de fútbol a niños y niñas de comunidades desfavorecidas de todo el mundo.

El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación aspira a recaudar 100 millones de USD antes del final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ampliar así el acceso a la educación y al fútbol para la infancia en todo el mundo. Hasta la fecha, el fondo ha recabado ya más de 30 millones de USD gracias a las contribuciones de fundaciones filantrópicas, marcas y empresas líderes, donantes individuales y los ingresos obtenidos de la venta de entradas para grandes conciertos y eventos deportivos, como el Mundial de Clubes FIFA 2025™ y la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El primer grupo de beneficiarios del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación refleja tanto la magnitud global de las necesidades como la oportunidad para dejar una repercusión significativa. En conjunto, las organizaciones seleccionadas trabajan con miles de niños y niñas en todo el mundo, incluidas regiones donde menos del 15 % de los estudiantes termina la secundaria y las tasas de pobreza superan el 60 por ciento. Estas cifras ponen de relieve la urgencia de una inversión dirigida.

Al brindar apoyo a modelos de eficiencia probada impulsados por las comunidades, que combinan educación, deporte y participación local, el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación busca ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar los resultados educativos y crear oportunidades para la infancia en algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo.

"El fútbol tiene el poder de unir, inspirar y crear cambios duraderos, y gracias al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación estamos poniendo ese poder en práctica para invertir en el futuro de la infancia en todo el mundo", explicó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Estas organizaciones están haciendo una labor extraordinaria, a menudo en entornos muy complicados, para garantizar que los niños y niñas tengan acceso a la educación y a las aptitudes para la vida que proporciona el fútbol. Junto a Global Citizen, nos comprometemos a ampliar su alcance y a ayudar a muchos más niños y niñas a desarrollar su potencial".

El primer grupo de beneficiarios del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación incluye a las organizaciones siguientes:

Encontrarán más información sobre el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación y sus primeros beneficiarios en globalcitizen.org/education-fund-grantees.

Ya se ha abierto el plazo de solicitud para el segundo ciclo de subvenciones del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Se invita a aquellas organizaciones que faciliten el acceso a la educación y al deporte a niños y niñas de comunidades desfavorecidas de todo el mundo a solicitar una subvención de entre 50.000 y 250.000 USD a través de globalcitizen.org/education-fund-apply.

Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, comentó: "Para los niños y niñas que crecen en entornos de pobreza extrema, acceder a la educación no solo les cambia la vida, sino que puede salvársela. El alcance del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación es muy amplio, ya que va más allá de las vidas de los jóvenes en las aulas y en los terrenos de juego y llega hasta sus comunidades, donde mejorará la calidad de vida y se romperán los ciclos de pobreza. Hago extensiva mi más sincera enhorabuena a nuestros primeros beneficiarios y les doy las gracias por su gran labor".

"Nos enorgullece profundamente colaborar con una iniciativa de tal calibre y finalidad, con potencial para transformar vidas y ampliar el acceso a la educación para la infancia en todo el mundo —apuntó Joseph Mrak III, director ejecutivo de Foundation Source—. Durante más de 25 años, hemos sostenido que, para que la filantropía sea efectiva, se necesita algo más que buenas intenciones. Una buena infraestructura operativa y normativa es la base para que las generosas donaciones lleguen a quienes más las necesitan".

Entre los donantes fundadores del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación se encuentran Bank of America, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y banco del fondo, así como la venta de entradas del Mundial de Clubes FIFA 2025™, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y FIFA Collect. En los próximos meses se esperan más donaciones de entidades filantrópicas, empresas y particulares.

El consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, de carácter no fiduciario, incluye a Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Hugh Evans (cofundador y director ejecutivo de Global Citizen), el actor australiano Hugh Jackman, la empresaria y emprendedora estadounidense Ivanka Trump, el cantante y compositor canadiense The Weeknd, la cantante y compositora colombiana Shakira, la mítica tenista estadounidense Serena Williams, el legendario futbolista brasileño Kaká y Jim DeMare (copresidente de Bank of America).

La mitad de lo recaudado por el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación se destinará al Programa Football for Schools (F4S) de la FIFA, una iniciativa que fomenta las aptitudes para la vida, el aprendizaje y el desarrollo comunitario a través del fútbol en todo el mundo.

El primer grupo de beneficiarios del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación se seleccionó tras un proceso de varias fases muy competitivo, diseñado para garantizar su credibilidad y alcance. La Foundation Source verificó de forma independiente la elegibilidad y el cumplimiento de los requisitos de las más de 3500 solicitudes recibidas tras una convocatoria abierta de alcance mundial, antes de que el personal del programa Global Citizen elaborara una lista con los mejores candidatos siguiendo un riguroso proceso de evaluación.