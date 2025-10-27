La FIFA y Global Citizen presentan el consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

El fondo, anunciado hace unos meses , tiene como objetivo recaudar 100 millones de USD para ampliar el acceso a la educación y al fútbol a niños de todo el mundo

El consejo asesor, de carácter no fiduciario, reúne a grandes referentes del mundo del deporte, el espectáculo, los negocios y la filantropía

Tras la iniciativa que se puso en marcha con motivo del Mundial de Clubes FIFA 2025™, por cada entrada vendida para la Copa Mundial de la FIFA 26™ se donará un dólar a este fondo

Ya están abiertas las solicitudes para las organizaciones que busquen subvenciones para el fútbol base, la educación en sus comunidades y programas de fútbol

La FIFA y Global Citizen han anunciado hoy la formación del consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, lo que representa un nuevo hito en la misión de esta iniciativa de recaudar 100 millones de USD para ampliar el acceso a la educación y al fútbol a niños de todo el mundo.

El consejo asesor, de carácter no fiduciario, reúne a grandes referentes del mundo del deporte, el espectáculo, los negocios y la filantropía. Encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, este consejo representativo de carácter global lo integran el actor australiano Hugh Jackman, la empresaria y emprendedora estadounidense Ivanka Trump, el cantante y compositor canadiense The Weeknd, la cantante y compositora colombiana Shakira, la mítica tenista estadounidense Serena Williams, el legendario futbolista brasileño Kaká, y el copresidente de Bank of America, Jim DeMare. El consejo proporcionará asesoría estratégica a fin de potenciar el alcance y la repercusión del fondo.

“El fútbol une el mundo, y hoy aprovechamos esa unidad para generar un efecto duradero más allá de los terrenos de juego —ha declarado GIanni Infantino, presidente de la FIFA—. Junto con Global Citizen, nos enorgullece presentar el consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación y dar la bienvenida a un extraordinario grupo de referentes y donantes fundadores con el objetivo de recaudar 100 millones de USD para la educación y el fútbol infantiles en todo el mundo. Estamos transformando nuestro deporte en un motor para la oportunidad, la esperanza y el aprendizaje de millones de niños”.

El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, que fue presentado hace unos meses, ampliará el acceso a la educación de calidad y el desarrollo del fútbol a niños de todo el mundo. La mitad de los fondos recaudados financiarán programas de formación de fútbol base en más de 200 países, mientras que la otra mitad se destinará al Programa Football for Schools de la FIFA, que se desarrolla en colaboración con la UNESCO y fomenta las competencias prácticas, la educación y el desarrollo comunitario a través del fútbol.

Aquellas organizaciones que faciliten el acceso a la educación y el deporte a niños de comunidades desfavorecidas de todo el mundo pueden solicitar subvenciones de hasta 250 000 USD al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. La primera remesa de beneficiarias se anunciará a principios de 2026. Para realizar la solicitud, solo tienen que entrar en globalcitizen.org/education-fund-apply .

Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, ha declarado: “La educación no es caridad; es la inversión más poderosa que podemos hacer en la vida para erradicar la pobreza extrema. Por eso, en colaboración con la FIFA, pusimos en marcha el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Además, gracias a que nuestro consejo asesor supervisará la distribución de manera independiente, garantizaremos la máxima repercusión en todo el mundo. Junto con nuestros donantes fundadores, socios y primeros colaboradores, y a través de la campaña Global Citizen Festival, hemos recaudado hasta la fecha más de 30 millones de USD, lo que ayudará a más niños en situaciones desfavorecidas a tener acceso a libros, aulas y competencias que necesitan para salir de la pobreza“.

Por su parte, la cantante y compositora colombiana Shakira ha añadido: “Estoy encantada de incorporarme al consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación y poder centrarme en una causa a la que he dedicado mi vida. Trabajaremos en todo el mundo con la FIFA y particularmente en Colombia, junto con mi Fundación Pies Descalzos, que ha construido 20 escuelas en este país, en iniciativas para recaudar fondos que nos permitan ampliar los programas que garantizan la educación de calidad y el éxito académico a largo plazo de nuestros hijos”.

Jim DeMare, copresidente de Bank of America, ha manifestado: “Bank of America se enorgullece de convertirse en donante fundador y en el banco de registro del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, lo que consolida aún más nuestra función de patrocinador bancario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26. El deporte une a las personas: niños, comunidades y naciones. La FIFA y Global Citizen son grandes aliados y pueden utilizar esa fuerza para abordar retos y oportunidades de aprendizaje globales”.

El mes pasado, en el Global Citizen Festival celebrado en el Central Park de Nueva York, se anunció que el fondo ha recaudado 30 millones de USD mediante contribuciones de donantes fundadores e ingresos generados por espectáculos y acontecimientos deportivos internacionales, incluido el Mundial de Clubes FIFA 2025™ en Estados Unidos. Estas distintas vías de financiación suponen un paso importante para llevar a cabo cambios sustanciales y a largo plazo a la hora de proporcionar educación y oportunidades a niños de todo el mundo.

Tras el precedente del Mundial de Clubes FIFA™ de este año, se ha confirmado que la iniciativa de donar un dólar por cada entrada vendida a este fondo se ampliará a todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, de manera que la participación de cada espectador contribuirá directamente en la educación global.

El legendario futbolista brasileño Kaká ha comentado al respecto: “He comprobado de primera mano el poder que tiene el fútbol para generar oportunidades a niños de todo el mundo, y es fundamental que continuemos esta labor. He participado en el Programa Football for Schools de la FIFA desde su creación, he visto sobre el terreno la fuerza que tiene y me entusiasman las posibilidades que se originan a partir de combinar el fútbol y la educación. El Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación puede ser la llave para seguir desarrollando la función que tiene nuestro deporte a la hora de ayudar a que los niños se conviertan en las mejores personas posibles”.