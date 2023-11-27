El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "llegará al corazón", en palabras de Gianni Infantino

El histórico show del 19 de julio de 2026 hará incluso más especial el partido más importante del fútbol y brindará su apoyo al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

La FIFA donará 1 USD de cada entrada vendida al fondo, cuya aspiración inicial es recaudar 100 millones de dólares para mejorar las oportunidades educativas

El espectáculo del descanso, con Shakira, Madonna y BTS como cabezas de cartel, estará producido por Global Citizen y dirigido por Chris Martin, cofundador de Coldplay

Dado que se llevará a cabo en "el que sin duda es el escenario más grande hasta la fecha", el histórico espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "llegará al corazón de la gente" gracias al poderío de sus estrellas y a su impacto humanitario, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Con Shakira, Madonna y BTS como cabezas de cartel y dirigido por Chris Martin, cofundador de Coldplay, el espectáculo del descanso que veremos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio de 2026 se retransmitirá en directo a una audiencia potencial de miles de millones de personas. El show transformará el partido más importante del fútbol en una celebración sin precedentes y pondrá de relieve la vital y extraordinaria labor educativa que llevan a cabo la FIFA y Global Citizen.

Horas después de que el 14 de mayo de 2026 se anunciara el imponente cartel del espectáculo del descanso, Infantino compareció junto a Kaká y Shakira para hablar ante un auditorio lleno hasta la bandera en la Cumbre Global Citizen NOW, celebrada en Nueva York (Estados Unidos).

El ambicioso objetivo de Global Citizen de paliar la pobreza extrema y mejorar el acceso a la educación de calidad y al deporte para los niños de todo el mundo ha llegado a casi 1.300 millones de personas. Para contribuir al esfuerzo, la FIFA se asoció con Global Citizen en septiembre de 2024 y específicamente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donará 1 USD de cada entrada vendida en el certamen al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.

"Cuando ves a Shakira, a Madonna, a BTS en el escenario más grande del mundo el día de la final de la Copa Mundial de la FIFA™, y cuando combinas eso con una finalidad que es incluso mayor, para garantizar que, gracias a esto, podamos recaudar dinero para mejorar la educación de calidad para los niños de todo el mundo, pues esto hace que realmente merezca la pena y la emoción es incluso mayor", explicó el presidente de la FIFA.

Shakira mostró su acuerdo, afirmando ante el público: "Desde que tenía 18 años me he pasado la vida entera haciendo dos cosas: haciendo canciones y construyendo escuelas. Así que al final, durante esta Copa Mundial [de la FIFA], esos dos caminos se juntan, se unen, y estoy muy emocionada".

La superestrella colombiana, que dejó una huella indeleble en la historia del fútbol con su Waka Waka, canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010™, lanzó un nuevo tema para el torneo de este año titulado Dai Dai. La vibrante melodía, en la que también interviene Burna Boy, es la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y los beneficios que produzca se destinarán al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, que aspira a recaudar 100 millones de USD gracias a su estrecho vínculo con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"[Pero] queremos superar eso, y queremos seguir incluso después de la Copa Mundial [de la FIFA]", añadió Infantino. "Tenemos que recaudar 1.000 millones de USD porque merece la pena. En el mundo hay muchas causas que merecen la pena, pero la educación es sin duda la más importante, porque afecta a nuestro futuro. Todo el mundo puede mejorar si recibe la educación adecuada, [y] eso lo hacemos nuestro, trabajamos en ello y ponemos nuestro corazón y nuestra pasión en este proyecto".

Kaká, ganador de la Copa Mundial de la FIFA™ y del trofeo al Jugador Mundial de la FIFA, es también integrante del consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.

"[Ver] lo que la FIFA está haciendo con Global Citizen es muy hermoso, porque la Copa Mundial [de la FIFA] es una plataforma increíble en la que podemos cantar y gritar y podemos cambiar muchos de estos valores y utilizar esta plataforma para mejorar la educación", apuntó la leyenda brasileña. "Para mí, tiene un impacto enorme. Estoy muy contento de formar parte de este grupo que está utilizando la Copa Mundial [de la FIFA] para mejorar la educación en el mundo".

Garantizar que el evento deportivo más importante del mundo deje un legado que vaya más allá de las victorias y las derrotas ha sido una de las principales misiones de Infantino desde que asumió el cargo, hace una década.