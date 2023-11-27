Shakira y Burna Boy colaboran en el estreno de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que apoya el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

Dai Dai, reúne la energía y sonido de Shakira y Burna Boy en una vibrante celebración que rinde homenaje al fútbol, la cultura y la unidad

Los beneficios de la canción se destinarán al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

El tema ya está disponible en las principales plataformas de streaming

Hoy sigue creciendo la expectativa en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el lanzamiento de la canción oficial, Dai Dai, en la que Shakira y Burna Boy, mediante Sony Music Latin, unen talentos. El tema, que ya está disponible en las principales plataformas de las principales plataformas de , captura la energía, la pasión y el espíritu global que darán identidad al mayor espectáculo del mundo.

Dai Dai será la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que apoye el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, iniciativa que busca recaudar 100 millones de USD al término del torneo, a fin de proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al futbol y a una educación de calidad.

Shakira, en colaboración con Global Citizen y la FIFA, impulsará este esfuerzo en favor de comunidades con recursos limitados, destinando al fondo las regalías derivadas de Dai Dai. A ello se suma el compromiso de Sony Music, que duplicará los primeros 250 000 USD recaudados.