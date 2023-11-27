Shakira y Burna Boy colaboran en el estreno de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que apoya el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

Dai Dai, reúne la energía y sonido de Shakira y Burna Boy en una vibrante celebración que rinde homenaje al fútbol, la cultura y la unidad
Los beneficios de la canción se destinarán al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación
El tema ya está disponible en las principales plataformas de streaming
Hoy sigue creciendo la expectativa en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el lanzamiento de la canción oficial, Dai Dai, en la que Shakira y Burna Boy, mediante Sony Music Latin, unen talentos. El tema, que ya está disponible en las principales plataformas de las principales plataformas de , captura la energía, la pasión y el espíritu global que darán identidad al mayor espectáculo del mundo.
Dai Dai será la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que apoye el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, iniciativa que busca recaudar 100 millones de USD al término del torneo, a fin de proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al futbol y a una educación de calidad.
Shakira, en colaboración con Global Citizen y la FIFA, impulsará este esfuerzo en favor de comunidades con recursos limitados, destinando al fondo las regalías derivadas de Dai Dai. A ello se suma el compromiso de Sony Music, que duplicará los primeros 250 000 USD recaudados.
El domingo 19 de julio, Shakira será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un hito histórico para la competencia, ya que por primera vez la final incorporará un show de este tipo. Artistas de proyección internacional se unirán en una celebración que combina deporte, cultura y una causa común: respaldar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.
Tras los estrenos de Lighter, Por Ella, Echo e Illuminate, el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se seguirá presentando en las próximas semanas con el lanzamiento de nuevos sencillos conforme aumenta la expectativa por el torneo. El repertorio, integrado por artistas de diversos continentes, géneros y expresiones culturales, celebra la diversidad cultural y el espíritu global de la Copa Mundial de la FIFA™, a la vez que une a los aficionados a través de los lenguajes universales de la música y del futbol.