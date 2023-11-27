Madonna, Shakira y BTS protagonizarán el histórico espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Chris Martin, de Coldplay, dirigirá el primer espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA™

Producido por Global Citizen, el acto apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

Este momento histórico aunará fútbol, música y causas sociales en el mayor escenario del mundo

Por primera vez en la historia, el fútbol, la música y las causas sociales se unirán en el punto culminante del mayor espectáculo del planeta.

La FIFA y Global Citizen anunciaron hoy que Madonna, Shakira y BTS protagonizarán el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que tendrá lugar el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Las actuaciones contarán con la dirección de Chris Martin, de Coldplay, y se retransmitirán en directo a millones de aficionados de todo el mundo.

El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, una iniciativa que aspira a recaudar 100 millones de USD para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños. Hasta el momento se han recaudado más de 30 millones de USD, y la cantidad seguirá en aumento gracias a que de cada entrada vendida para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se donará un dólar para apoyar proyectos en todo el planeta.

"Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA, que contará con la dirección de Chris Martin, de Coldplay —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—.

El próximo 19 de julio, el mundo se unirá con motivo del partido de fútbol más importante en Nueva York Nueva Jersey, y este espectáculo histórico pondrá el foco en una causa más importante si cabe, pues respaldará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, así como nuestra misión común de ampliar el acceso a la educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a niños de todo el mundo. Será un homenaje al fútbol, a la unidad y a una humanidad compartida cuya repercusión trascenderá la competición".

Además, contará con la participación de algunos personajes de Plaza Sésamo (Barrio Sésamo en España) y Los Muppets (Los Teleñecos en España), quienes, durante tantas generaciones, han hecho que los niños de todo el mundo hayan aprendido de una manera muy divertida. Su inclusión refuerza el propósito del espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que busca garantizar que los niños tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su lugar de origen.

Global Citizen producirá el espectáculo en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. En un breve vídeo, Chris Martin, de Coldplay, anunció el elenco de estrellas que actuarán en el espectáculo, que tendrá "la unidad como eje central. Todo el mundo está invitado".

"Actuar en la final de la Copa Mundial para apoyar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación significa mucho para mí Sin educación, se priva de oportunidades a los niños antes incluso de que puedan optar a ellas. Todos los niños merecen tener acceso a una educación de calidad, porque la educación multiplica las posibilidades y genera cambios duraderos", afirmó Madonna.

"Llevo toda la vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En la Copa Mundial de la FIFA, conjugaré ambas. Junto a Madonna y BTS, interpretaré Dai Dai, la canción que he compuesto para este Mundial y para los niños de todo el mundo, a los que llegaremos gracias al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos", declaró Shakira, miembro del consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación.

"La música es el idioma universal de la esperanza y la concordia. Es un honor para nosotros rendir homenaje a esa fuerza en la Copa Mundial, donde conectaremos con millones de telespectadores de todo el mundo para apoyar la educación infantil", manifestó la banda BTS.

A principios de esta semana, la FIFA y Global Citizen anunciaron el primer grupo de organizaciones que recibirán subvenciones del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, a fin de financiar programas que brindarán acceso a la educación y al fútbol a niños de comunidades desfavorecidas en diez países.

"La Copa Mundial de la FIFA es el acontecimiento más integrador del planeta. Junto con la FIFA y el director Chris Martin, de Coldplay, queríamos organizar el primer espectáculo del descanso de la historia centrado en dejar un legado duradero para los niños de todo el mundo —apuntó Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen—. Al juntar a los artistas más destacados del panorama internacional, el fútbol y un compromiso común por la educación, tenemos la oportunidad de convertir un momento cultural muy importante en un acto de gran repercusión a través del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Espero que, dentro de diez años, veamos cómo la vida de millones de personas ha cambiado gracias a este momento histórico".

Al apoyar modelos comunitarios contrastados que combinan educación, deporte y participación del entorno local, el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación busca ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar los resultados académicos y proporcionar medios para que los niños de algunas de las comunidades más desfavorecidas del mundo tengan más oportunidades. En globalcitizen.org/education-fund-grantees podrán obtener más información sobre el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación y conocer las primeras organizaciones que recibirán subvenciones.

El consejo asesor del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, de carácter no fiduciario, lo componen, entre otros, Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen; Shakira, cantante y compositora colombiana; Hugh Jackman, actor australiano; Ivanka Trump, empresaria y emprendedora estadounidense; The Weeknd, cantante y compositor canadiense; Serena Williams, mítica tenista estadounidense; Kaká, legendario futbolista brasileño; y Jim DeMare, copresidente de Bank of America.