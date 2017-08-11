Un triplete y una reválida

Otra reválida del Real Madrid

Un héroe español en el Hudson

Y un Corinthians de récord

27

años habían pasado desde que el AC Milan, espoleado por Frank Rijkaard, Alberigo Evani y Ruud Gullit, había defendido con éxito el título de la Supercopa de la UEFA hasta que el Real Madrid repitió la hazaña el miércoles al imponerse por 2-1 al Manchester United. Los Merengues han ganado tres de las últimas cuatro Supercopas, y no han perdido un enfrentamiento contra los Diablos Rojos desde que Bobby Charlton, George Best y sus compañeros se impusieron a Pirri, Francisco Gento, Amancio y compañía por 4-3 en el tanteo global de la semifinal de la Copa de Europa 1967/68.

47

minutos tardó David Villa en marcar tres goles, tres veces más de los que “El Guaje” llevaba anotados contra el New York Red Bulls en sus primeras diez horas y 23 minutos de juego en el derbi del río Hudson. La primera tripleta en la MLS del campeón de la Copa Mundial de la FIFA™, de 35 años, otorgó al City una victoria por 3-2 el domingo, la segunda consecutiva del club sobre el Red Bulls por primera vez en el clásico neoyorquino. Con este hat-trick, el español ha marcado ya nueve goles en los ocho últimos encuentros de la competición.

65

puestos ha escalado Polonia en menos de tres años hasta auparse a su mejor posición, la 5ª, en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola. Los polacos ocupaban el 70º escalón en septiembre de 2014, por detrás de selecciones como Guatemala, Jordania, Finlandia y Cabo Verde, relegadas ahora a los puestos 100º, 108º, 110º y 114º respectivamente.

61

años habían transcurrido desde la última vez que un jugador de más de 40 años había jugado en la Ligue 1 hasta este fin de semana. En 1956, cuatro días después de haber cumplido 44 años, el delantero nacido en Suiza Roger Courtois, que había participado con Francia en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ en la década de 1930, se alineó con el Troyes en la primera división francesa. Benjamin Nivet ha sido el siguiente. Con 40 años y siete meses, saltó al terreno de juego como titular del mismo club, contra el Rennes, en el regreso del Troyes a la Ligue 1.

47

son los puntos con los que el Corinthians ha concluido la primera ronda del Campeonato Brasileiro, todo un récord para una sola vuelta de una campaña desde que el campeonato se convirtió en una liga de 20 equipos en 2006. El Timão, que no ha conocido la derrota desde hace 34 partidos en ninguna de las competiciones disputadas, se encuentra a solo tres de la racha más impresionante del club, todavía imbatida, que Gilmar, Luisinho y Claudio contribuyeron a establecer en 1957.

16

partidos lleva el Amkar Perm sin conocer la victoria en la máxima división de la liga rusa. El Amkar ha marcado solamente un gol en sus últimas 16 horas y media de juego en la competición.

3

segundos transcurrieron desde que Pedro dejó al Chelsea en inferioridad numérica hasta que Sead Kolasinac del Arsenal igualó el marcador para abocar el Community Shield a los penales. Los Gunners ganaron en la tanda subsiguiente y, con ello, consiguieron además que el equipo campeón de la Copa de la FA se impusiera por cuarto año consecutivo al equipo campeón de la Premier League.

