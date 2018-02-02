Pelé, el Ronaldo original y su tocayo

Ronaldo lleva 101 penales convertidos y va por Pelé

Aspas, y los goles que valen puntos

Tantos madrugadores en los Andes e Inglaterra

517

participaciones en la Premier League suma el once inicial del Notts County (un equipo de la cuarta categoría inglesa que actualmente disputa la Copa de la FA), 49 más que su rival, el Swansea City, a pesar de que este último juega actualmente su sexta temporada consecutiva de la máxima división de Inglaterra.

100

penales transformados han convertido a Cristiano Ronaldo en el segundo jugador de la historia que alcanza tamaña cifra. Los dos goles anotados desde el punto de castigo en la primera mitad del partido contra el Valencia elevaron su cuenta personal a 101 penales en total y contribuyeron a la primera victoria a domicilio del Real Madrid en La Liga en cinco partidos. Pelé marcó 109 penales en toda su carrera.

45 años y dos meses y medio de edad separan a Jupp Heynckes, del Bayer de Múnich, y a Julian Nagelsmann, del Hoffenheim: la mayor diferencia de edad entre los dos entrenadores de un partido de la Bundesliga en la historia. En el encuentro, Heynckes, de 72 años, dirigió a los suyos a una victoria por 5-2, que lo convirtió en el tercer técnico que alcanza 150

triunfos en el banquillo del Bayern tras Udo Lattek (184) y Ottmar Hitzfeld (158).

43

segundos tardó Vinicius Eutropio en empezar a lo grande su nueva etapa como entrenador del Bolívar. Solo diez segundos después de que Enrique Flores recibiera un pase en su mitad de la cancha, el balón acabó en el fondo de las mallas del Club Deportivo Jorge Wilstermann. El lateral recorrió 45 metros con la pelota en los pies por la banda izquierda y centró para habilitar a Marcos Riquelme, quien encarriló al equipo hasta una Victoria de 5-1.

19

goles en sus últimos 14 partidos oficiales en las filas de Irán ha marcado Mohammad Ahmadzadeh. El jugador de 31 años, el segundo máximo goleador ex aequo de la última edición de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA y autor de una tripleta en la final contra España, ha espoleado a la selección de Irán a la conquista de dos títulos consecutivos de la Copa de Beach Soccer Persa.

14

goles en 13 partidos de La Liga es la racha impresionante que lleva Iago Aspas. Los tantos del delantero español, de 30 años, han reportado al Celta de Vigo 14 puntos, más que ningún otro jugador ha registrado para su club en la actual temporada de la primera división española. Estos tantos además han ampliado a 93 goles la cuenta personal de Aspas con el Celta, que lo sitúan tercero, solo por detrás de Hermidita (107) y Vladimir Gudelj (95), en esta estadística.

13

años después de haber marcado su gol número 56 para el Cruzeiro, Fred acaba de conseguir el 57º, y por fin ha desbancado a Ronaldo en la lista de máximos goleadores históricos del club. A sus 34 años, el jugador ha superado ya el promedio de goles por partido de todos los jugadores que aparecen en los 50 primeros de dicha lista, excepto de tres: los hermanos legendarios Niginho (0,80) y Ninao (1,31), y Ronaldo (0,97).

10,5

segundos tardó Christian Eriksen, del Tottenham Hotspur, en abrir la lata contra el Manchester United y registrar el tercer gol más madrugador de la historia de la Premier League. Otro jugador representante de los Spurs, el ocasional goleador Ledley King, vio puerta contra el Bradford City transcurridos solo 9,9 segundos de partido en 2000, mientras que Alan Shearer, del Newcastle United, blocó un despeje de Carlo Nash para batir la meta del Manchester City en el segundo 10,4 en 2003.

8

horas y 26 minutos llevaba el Veracruz sin ver puerta en la liga mexicana hasta que Diego Chávez otorgó la ventaja al equipo contra el Santos Laguna. Sin embargo, el penal de Djaniny en las postrimerías del encuentro (el décimo tanto del jugador en diez partidos) impidió que el Veracruz se anotara una primera victoria en 11 intentos.

2