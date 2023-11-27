¿Cómo se desarrollará el sorteo olímpico?

La clasificación de la selección colombiana sub-23 masculina para Río de Janeiro, después de imponerse a su homóloga estadounidense en la eliminatoria intercontinental disputada el mes pasado, ya se conocen las identidades de los 28 equipos que competirán en los Torneos Olímpicos de Fútbol Río 2016. Y a buen seguro todas las naciones participantes estarán en vilo en vísperas del sorteo que se celebra en el Maracaná este 14 de abril. FIFA.com nos explica todos los pormenores del proceso.

Además de Brasil, país organizador y cabeza de serie del Grupo A (masculino), así como del Grupo E (femenino), las selecciones masculinas se distribuirán en cuatro bombos, en función de una clasificación determinada por sus actuaciones en los cinco últimos Torneos Olímpicos de Fútbol. Dicha clasificación está ponderada de tal modo que se otorga un mayor peso a los desempeños más recientes y se bonifica a las naciones que se proclamaron campeonas continentales de sus torneos clasificatorios.

En el Torneo Olímpico de Fútbol masculino los 16 equipos se dividirán en cuatro grupos de cuatro (denominados Grupos A-D), con el siguiente reparto en los bombos:

Bombo 1: Brasil, Argentina, México, Japón Bombo 2: Nigeria, República de Corea, Honduras, Irak Bombo 3: Suecia, Fiyi, Portugal, Sudáfrica Bombo 4:Argelia, Colombia, Dinamarca, Alemania

Los conjuntos femeninos también se distribuyen en cuatro bombos, aunque la posición que ocupen en estos se basará en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola hecha pública el 25 de marzo.

En el Torneo Olímpico de Fútbol femenino los 12 equipos se dividirán en tres grupos de cuatro (denominados Grupos E-G), con el siguiente reparto en los bombos:

Bombo 1: Brasil, Estados Unidos, Alemania Bombo 2: Francia, Australia, Suecia Bombo 3:Canadá, RP China, Nueva Zelanda Bombo 4: Colombia, Sudáfrica, Zimbabue

El principio general que rige el sorteo de ambos torneos es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo perteneciente a la misma confederación.

El sorteo empezará a las 10:00, hora local (15:00 CET) y contará con la presencia de los astros brasileños Ronaldinho, ganador de la medalla de bronce en Pekín 2008, y Aline, ganadora de la presea plateada en Atenas 2004, quienes asistirán en los procedimientos.

Para obtener información más detallada acerca del proceso, sus condicionantes y la designación de los cabezas de serie podemos consultar los procedimientos del sorteo oficial.