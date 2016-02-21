¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

21

Richard Morales*(41 años) participó con Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2002™, donde metió 1 gol en 2 partidos. También disputó las Copas América 2001 y 2004, logrando la 3ª posición en esa última. Tras haber cosechado 3 ligas uruguayas con el Nacional, el Chengue* vistió las camisetas de Osasuna, Málaga, LDU de Quito y Grêmio, antes de retirarse en su país con el Fénix.

**

22

Juninho Paulista**(43 años) ganó el Mundial de 2002 y la Copa FIFA Confederaciones 1997 con Brasil. Asimismo, quedó subcampeón en la Copa América 1995 y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Con el São Paulo, Juninho ganó la Copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, la Copa Intercontinental y la Recopa Sudamericana. Con el Vasco da Gama, se adjudicó la liga brasileña. En las filas del Middlesbrough, levantó la Copa de la Liga inglesa. El centrocampista vistió asimismo las camisetas de Atlético de Madrid, Celtic de Glasgow, Flamengo, Palmeiras y Sydney FC.

**

23

Pedro Monzón**(54 años) formó parte de la selección argentina liderada por Maradona que se proclamó subcampeona mundial en Italia 1990. Allí jugó 4 partidos y metió 1 gol, pero también vio la tarjeta roja en la final contra Alemania. En 1988, acudió con su país a los Juegos Olímpicos de Seúl. Tras haber cosechado 2 títulos ligueros, 1 Copa Libertadores y 1 Copa Intercontinental con Independiente, Monzón vistió las camisetas de Huracán, Quilmes y Atlético Tucumán. Asimismo, el defensa jugó en las ligas de Ecuador (Barcelona SC), Perú (Alianza Lima) y Chile (Santiago Wanderers). Una vez colgadas las botas, entrenó a equipos como Independiente, Chacarita Juniors, San Martín de Tucumán y el Veracruz mexicano.

**

24

Rafael Gordillo**(59 años) participó con España en los Mundiales de 1982 y 1986, así como en las Eurocopas 1980, 1984 (donde quedó subcampeón) y 1988. Tras haber ganado la Copa del Rey con el Betis, el carrilero izquierdo cosechó 5 ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España y 1 Copa de la UEFA con el Real Madrid. Tras un nuevo paso por el Betis, Gordillo concluyó su carrera en el Écija Balompié. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador del año en España.

**

25

Morten Wieghorst**(45 años) ayudó a Dinamarca a conquistar la Copa Confederaciones 1995, donde disputó 2 partidos (incluida la final contra Argentina) y marcó 1 gol a Arabia Saudí en la primera fase. En 1998, alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Francia, donde cayó eliminado ante Brasil. En el fútbol de clubes danés, Wieghorst militó en las filas de Lyngby (donde ganó la liga y la Copa) y Brondby (donde conquistó 1 liga y 2 Copas). En el extranjero, el centrocampista defendió los colores de dos equipos escoceses: Dundee y Celtic de Glasgow, con el que ganó 1 liga y 1 Copa de la Liga. Individualmente, Wieghorst fue elegido 1 vez mejor jugador danés. Como entrenador, dirigió a la selección sub-21 de su país tras haber ganado 2 Copas de Dinamarca con el Nordsjaelland. Después de una campaña como segundo entrenador en el Swansea City, regresó a su país para tomar las riendas del AGF en 2014.

**

26

Ole Gunnar Solskjaer*(43 años) puso muy alto el pabellón del fútbol noruego a escala internacional, tras participar en el último Mundial disputado por su país, Francia 1998, donde Noruega se clasificó para la segunda fase. También compitió en la única Eurocopa jugada por su selección, en 2000. Tras hacer sus pinitos en Clausenengen y Molde, su carrera adquirió una nueva dimensión con su llegada al Manchester United, donde el delantero saboreó el éxito y la fama con 6 ligas, 2 Copas de Inglaterra, 3 Community Shields, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Copa Intercontinental en su palmarés, amén de disputar la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2000. Este suplente de lujo fue elegido 1 vez mejor jugador del año en Noruega. Como entrenador, empezó dirigiendo al filial de los Red Devils*, con el que ganó varios títulos. Con el Molde, se adjudicó 2 ligas y 1 Copa de Noruega. Tras un breve paso por el Cardiff, regresó al banquillo del Molde el pasado octubre.

**

27