De goleadores y rachas mundialistas

78 años después de que Perú sumara diez partidos invicta por última vez -entre amistosos y partidos oficiales-, repitió la gesta. Y esta vez el premio de la Blanquirroja no fue una primera corona de la Copa América, sino el regreso a la Copa Mundial de la FIFA™. En Rusia 2018, Perú será el país que reaparecerá tras la ausencia más larga (36 años), seguido de Egipto (28) y Marruecos (20).

77 partidos en competición de clubes de la UEFA alcanzó Camille Abily, igualando el récord de la exarquera del Arsenal Emma Byrne. La delantera del Lyon celebró la ocasión con una tripleta contra el BIIK-Kazygurt para establecer una nueva marca, la de más goles con un club en la Copa Femenina de la UEFA/Liga de Campeones Femenina de la UEFA (42), desbancando así a su excompañera Lotta Schelin.

58 años después de dejar escapar una ventaja de dos goles para acabar perdiendo por primera vez, Argentina sufrió el mismo destino una segunda. Tanto Chile en 1959 como Nigeria el martes terminaron imponiéndose por 4-2. Dos dianas de Sergio Agüero en otros tantos encuentros le sirvieron al delantero para saltar por encima de Diego Maradona (34) y Hernán Crespo (35) y colocarse tercero en la lista de máximos anotadores de Argentina con 36 gritos. Arriba suyo, Lionel Messi (61) y Gabriel Batistuta (54).

39 años han pasado ya desde la última vez que Polonia derrotó a México. Después de aquel triunfo por 3-1 inspirado por Zibi Boniek en Argentina 1978, los europeos se han quedado con las ganas frente a los aztecas en seis ocasiones, la última esta semana en Gdansk (0-1).

35 años habían transcurrido desde que Francia y Alemania produjeron más de tres tantos en un solo choque, hasta el empate a 2-2 del martes en Colonia. El duelo fue el 14º entre ambas formaciones desde el emocionantísimo 3-3 en España 1982. Lars Stindl materializó el último in extremis y permitió a los suyos finalizar invictos el año natural por primera vez desde 1997.

29 años después de que Estados Unidos alineara a dos adolescentes por última vez, Tony Meola y Ted Gillen contra Ecuador en 1988, volvió a hacer lo mismo con Tyler Adams (18) y Weston McKennie (19), titulares en el 1-1 ante Portugal en Leiria. Este último se convirtió además en el tercer jugador más joven en marcar en su debut con la selección norteamericana, tras Juan Agudelo y Landon Donovan.

15 goles en sus últimas 15 convocatorias con Dinamarca es el increíble registro de Christian Eriksen, que resulta aún más alucinante si tenemos en cuenta que en sus 60 internacionalidades anteriores solo había sumado seis.

14 Copas Mundiales consecutivas había disputado Italia hasta que esta semana fracasó en su intento por clasificarse para la cita planetaria por primera vez desde Suecia 1958. La lista de las más experimentadas del certamen está encabezada por Brasil (21 participaciones incluyendo Rusia 2018), Alemania (17), Argentina (12), España (11), República de Corea (9), México (7), Inglaterra, Francia y Japón (6).

9 derrotas seguidas, con 23 goles en contra y tan solo dos a favor, es la nefasta racha a la que Kosovo puso punto final hace unos días. Letonia se puso hasta tres veces por delante en el marcador en Mitrovica, pero la realización de Besar Halimi en el minuto 94 supuso el triunfo de los locales por 4-3.