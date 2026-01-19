Marruecos y Senegal protagonizan la nueva Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

Grandes avances entre los participantes de la reciente Copa Africana de Naciones de la CAF

Marruecos sube al octavo puesto, su mejor clasificación desde que se comenzó a publicar el ranking, en 1993

El triunfo de Senegal en el torneo continental le coloca en decimosegunda posición, también su mejor puesto hasta la fecha

La reciente disputa de la Copa Africana de Naciones de la CAF destaca en la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola de enero de 2026, la primera de este año, con sus dos equipos finalistas siendo sus principales protagonistas.

A pesar de caer en la final, la anfitriona de la edición de 2026, Marruecos (8.ª, +3) logra su mejor clasificación histórica y vuelve al top 10 por primera vez desde abril de 1998. La campeona de la Copa Africana de Naciones, Senegal (12.ª, +7), que además revalidó el título continental, sube siete puestos y logra también su mejor clasificación hasta la fecha en un ranking que sigue liderando España (1.ª, sin cambios), seguida de Argentina (2.ª, sin cambios) y Francia (3.ª, sin cambios).

La subida de la selección marroquí supone que Croacia (11.ª, -1) salga del grupo de las diez mejores y que Bélgica (9.ª, -1) y Alemania (10.ª, -1) bajen un puesto. Entre las 50 primeras clasificadas brillan por encima del resto Nigeria (26.ª, +12), tercera clasificada de la Copa Africana de Naciones, y Camerún (45.ª, +12) ambas con una subida espectacular de 12 puestos. También entre las 50 primeras clasificadas destacan por sus ascensos Argelia (28.ª, +6), la semifinalista Egipto (31.ª, +4), Costa de Marfil (37.ª, +5) y la RD del Congo (48.ª, +8).

Primer puesto España (sin cambios) Entrada a las diez mejores Marruecos (8.ª, +3) Salida de las diez mejores Croacia (11.ª, -1) Número de partidos jugados 53 Selecciones que más partidos han jugado Egipto, Marruecos, Nigeria y Senegal (7 partidos cada una) Selección que más puntos ha sumado Nigeria (79.09 puntos) Selecciones que más puestos han subido Camerún y Nigeria (12 puestos cada una) Selección que más puntos ha perdido Gabón (44.97 puntos) Selección que más puestos han bajado Guinea Ecuatorial (10 puestos) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selecciones que salen de la clasificación Ninguna Selecciones inactivas o sin clasificación Eritrea

También cabe destacar que Kosovo (79.ª, +1) ha alcanzado su mejor posición histórica debido a la importante caída sufrida por Gabón (86.ª, -8), mientras que Costa Rica (51.ª, -2) y Uzbekistán (52.ª, -2) salen del top 50.

La distribución por confederación de las 50 mejores selecciones ha cambiado con respecto a finales de 2025 a favor de la CAF (9), que suma dos selecciones a costa de la AFC (4) y la Concacaf (4), que pierden uno cada una. En cuanto al resto, 26 de las 50 mejores selecciones pertenecen a la UEFA y siete a la CONMEBOL. No hay ningún representante de la OFC.

En este enlace se puede consultar la clasificación completa.