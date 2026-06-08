La FIFA ha moderado más de 53 millones de publicaciones y comentarios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mediante su servicio de protección en las redes sociales

La defensa digital, disponible para todas las selecciones participantes, detectó más de 7.000.000 de publicaciones posiblemente ofensivas o humillantes

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido una plataforma sin igual para sensibilizar sobre la importancia de prioridades mundiales como la educación, la salud, la paz y la lucha contra la discriminación, y brindarles apoyo

Los mensajes de la campaña llegaron a más de 15.2 millones de visitantes en los estadios, los recintos del FIFA Fan Festival™ y otros lugares de interés antes de la final entre España y Argentina

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey está a la vuelta de la esquina, y las iniciativas de la FIFA para fomentar el cambio social a lo largo del torneo siguen dejando un legado duradero. Los esfuerzos se centran en combatir las agresiones discriminatorias, ampliar el acceso a una educación de calidad y promover estilos de vida saludables entre los niños.

El servicio de la FIFA de protección en las redes sociales, un escudo digital al alcance de todas las selecciones, entrenadores, jugadores y árbitros participantes en las competiciones de la FIFA, ha bloqueado más de siete millones de publicaciones y comentarios posiblemente ofensivos desde el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el pasado 11 de junio, una cifra catorce veces superior a la registrada en la Copa Mundial de la FIFA 2022™, cuando se eliminaron 470.000 publicaciones de este tipo. Asimismo, la FIFA ha tramitado y denunciado más de 200.000 publicaciones y comentarios ofensivos y amenazantes, en comparación con los 19.600 de Catar 2022.

Durante la presente edición del Mundial, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales ha revisado y evaluado más de medio millón de mensajes detectados con inteligencia artificial y que iban dirigidos a jugadores, seleccionadores y árbitros. De entre todos ellos, se han derivado más de 15.000 para investigarlos más a fondo, y se han trasladado más de 1000 amenazas graves a las autoridades pertinentes, entre ellas, las fuerzas de seguridad. Además, el servicio ha moderado más de 53 millones de publicaciones y comentarios desde que empezó el torneo.

Por otro lado, la FIFA continúa con su labor para contrarrestar el discurso de odio en el fútbol. La campaña de este año contra el racismo se ha centrado en sensibilizar sobre los insultos racistas y la discriminación. Bajo el lema "Escucha, alza la voz y manifiéstate", la campaña animaba a aficionados y jugadores a escuchar las historias de las personas que han sufrido estos episodios, a actuar cuando se producen y a seguir siendo aliados activos en la lucha contra el racismo.

A fin de conmemorar el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, la FIFA, TikTok y el Ayuntamiento de Atlanta reunieron a un grupo selecto de futbolistas, legisladores, expertos en tecnología y líderes sociales en el Centro Nacional para los Derechos Civiles y Humanos con motivo del debate para altos cargos Acabemos con el odio, protejamos el fútbol. La lucha contra la discriminación también fue protagonista durante los cuatro partidos disputados el 18 de junio, en los que las selecciones intercambiaron banderines conmemorativos y los paneles LED de los estadios promovieron mensajes en este contexto. Los contenidos sobre la campaña contra el racismo generaron más de mil millones de visualizaciones en redes sociales.

Football Unites the World volvió a ser el mensaje que definió la competición en Canadá, México y Estados Unidos. La campaña, que hace hincapié en la fuerza del fútbol para forjar la amistad y la unidad, destaca que cualquier persona a la que le guste el fútbol puede formar parte del equipo más grande del mundo, además de servir de pilar para dos iniciativas fundamentales: Unidos por la paz y Unidos por la educación.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 80 % de los niños de todo el mundo no hace suficiente ejercicio; lo recomendable es que realicen 60 minutos de actividad física al día. La campaña Be Active, que defiende el fomento de la salud de una manera muy atractiva, se hizo realidad cuando los aficionados más pequeños, además de animarse a jugar al fútbol gracias a lo que ven sobre el terreno de juego, vieron recompensados sus esfuerzos por las propias selecciones.

Desde San Diego hasta Nueva Jersey, la iniciativa regaló recuerdos imborrables a los niños que se sumaron a los jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en los entrenamientos abiertos al público, y todo gracias a las actividades exclusivas de Be Active. Más de 1100 afortunados jugaron al fútbol y conocieron a sus ídolos en las sesiones impartidas con diez selecciones participantes: Argelia, Austria, Colombia, Curasao, Francia, Ghana, Haití, México, Suiza y Uzbekistán. Un total de 56 204 invitados asistieron a las sesiones de las selecciones en las que se compartió el mensaje de Be Active.

Asimismo, más de 8200 personas disfrutaron del FIFA Arena ubicado en el emblemático Central Park de Nueva York, entre ellas, más de 5000 niños participantes en los campamentos de verano de Street Soccer USA, en los que también se promovió la campaña Be Active.

En este torneo también se presentó el entrenamiento Be Active de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que contó con la colaboración de las mascotas oficiales Maple™, Zayu™ y Clutch™. Esta iniciativa, publicitada en todo el mundo por televisión y en plataformas digitales, se puso en marcha en colegios y campamentos de verano de los tres países anfitriones mediante recursos digitales creados para la ocasión.

La campaña Unidos por la educación subrayó la importancia de aprender a través del deporte, y el objetivo de recaudar 100 millones de USD para el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación fue su motor. El 50 % de los ingresos se destinarán al Programa Football for Schools de la FIFA, a fin de ampliar el acceso a la educación de calidad y brindar más oportunidades en el fútbol a niños de todo el mundo.

Por su parte, la iniciativa Unidos por la paz registró avances muy importantes en el fomento del diálogo, el respeto y las comunidades. Cuatro pioneros procedentes de todo el planeta viajaron a Ciudad de México como parte del Programa de voluntariado para líderes sociales de la Fundación FIFA, donde se reconoció su compromiso para generar cambios en la sociedad a través del fútbol.