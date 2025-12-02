El Programa Football for Schools tiene como objetivo fomentar y facilitar la cooperación entre las FM, las autoridades gubernamentales competentes y los centros educativos participantes con el fin de establecer una colaboración efectiva, así como funciones y responsabilidades.

Dado que el programa se ha diseñado para su uso en entornos escolares, la implicación del Ministerio de Educación (o de un organismo equivalente) es esencial. Los programas escolares que se desarrollan fuera de los ministerios requieren la aprobación de los Gobiernos para poder ser implementados en los centros educativos. Además de proporcionar permiso y facilitar el acceso a los centros educativos, esto garantizará el cumplimiento de las políticas y los códigos de conducta (p. ej., de salvaguardia de la infancia) del ministerio. Además, el ministerio será clave a la hora de buscar vínculos útiles con otros programas, oportunidades de formación y garantizar la sostenibilidad del programa a largo plazo.

Este trámite es muy importante, puesto que la FM no es el ente rector escolar y tiene que cooperar con la autoridad correspondiente (que puede ser diferente en cada país). Si los gestores del programa quieren trabajar en centros educativos que no formen parte del sistema (gubernamental) público, es posible que también sea necesario pedir permiso a otros organismos administrativos (p. ej., grupos religiosos o centros educativos privados).

Si bien la gestión del programa puede variar de un país a otro, es importante que antes de poner el programa en marcha, los grupos de interés firmen un acuerdo formal que abarque aspectos como los procesos para formar y seleccionar centros educativos, establecer los objetivos generales del programa así como la implementación, supervisión, evaluación y el apoyo administrativo. Es recomendable que se establezca un grupo de gestión nacional del programa (o comité de dirección) en el ámbito nacional para administrar y controlar el programa en los respectivos países.

¿Qué es un grupo de gestión nacional?

El grupo de gestión nacional es el responsable de la gobernanza y la gestión del programa dentro de su territorio. Esto incluye la adaptación, la implantación, el seguimiento y la evaluación del programa. Idealmente, el grupo de gestión nacional se debe constituir tan pronto como sea posible y antes de presentar una solicitud oficial para unirse al programa. Antes de poner en marcha el programa, es fundamental que el grupo de gestión nacional alcance un acuerdo formal que aborde los procesos de formación, la selección de centros educativos y el establecimiento de los objetivos generales del programa, la implementación, el seguimiento y la evaluación, así como el apoyo administrativo.

El grupo de gestión nacional deberá contar con oficiales de las FM de la FIFA y autoridades públicas o del ministerio correspondiente (en muchos casos, suele ser el Ministerio de Educación). Esto incluirá la designación de personas de contacto nacionales para el programa (idealmente, uno de la FM y otro de un ministerio relevante, como mínimo) que asistan a un seminario regional. Una de las personas de contacto deberá asumir el la función de coordinador nacional de formación, con el objetivo de supervisar la puesta en marcha de la formación nacional o local de formadores en su territorio. Otros puntos de contacto pueden tener responsabilidades compartidas relativas a la gobernanza y la administración del programa e incluir a otros grupos de interés.