La colaboración es fundamental para que un proyecto salga bien. Cuando los equipos y organizaciones trabajan de manera conjunta y comparten distintas perspectivas y habilidades, los objetivos se armonizan. Por este motivo, hemos solicitado el apoyo de otras organizaciones a fin de llevar a cabo este programa.

UNESCO

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Busca promover la paz a través de la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030, adoptada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La UNESCO es la principal agencia de las Naciones Unidas en lo que a educación física y deporte se refiere. Su trabajo gira en torno al desarrollo sostenible, la educación de calidad y el empoderamiento de los jóvenes mediante acciones basadas en datos empíricos. Además, proporciona ayuda, asesoría y orientación a los estados miembros que quieran elaborar nuevas políticas en materia de deporte o reforzar las existentes.

La UNESCO se enorgullece en presentar su nuevo programa insignia relacionado con el deporte: Fit for Life.

Fit for Life fomenta la inversión en el deporte para hacer frente a problemas globales como la inactividad física, los problemas de salud mental y la desigualdad. Las actividades se han desarrollado para implicar a grupos de interés locales, nacionales e internacionales con el fin de acelerar la recuperación tras la pandemia y potenciar el bienestar de todos los ciudadanos, empezando por los jóvenes. El objetivo de estas acciones basadas en datos empíricos —tanto a nivel legislativo como práctico— es integrar el pensamiento, el conocimiento y la acción en el deporte, la educación, la salud y la igualdad con el fin de aumentar su efecto e impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El emblemático programa Fit for Life persigue objetivos similares a los de agendas globales como el Plan de Acción de Kazán de la UNESCO, Educación 2030, el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física y la campaña Generación Igualdad de ONU Mujeres.

Fundación Catar y Generation Amazing

La Fundación Catar y Generation Amazing respaldaron la aplicación FIFA Football for Schools para proporcionar contenidos específicos sobre sostenibilidad e inclusión. Catar fue además uno de los primeros países que presentó la aplicación en los colegios, concretamente en la formación de maestros y entrenadores a principios de 2022.

Fundación Catar: aprovechar el potencial humano

La Fundación Catar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad es una organización sin ánimo de lucro que apoya el desarrollo del país para convertirse en una economía diversificada y sostenible. La Fundación Catar trabaja para la ciudadanía de Catar y de otros territorios proporcionando programas especializados en un ecosistema de innovación que abarca los campos de la educación, la investigación y el desarrollo, y el progreso de las comunidades.

Su alteza el jeque Hámad bin Jalifa Al Zani, el Emir padre, y su alteza la jequesa Moza bint Náser, quienes compartían el anhelo de proporcionar a Catar una educación de calidad, la fundaron en 1995. La educación que ofrece la fundación brinda a los miembros de la comunidad, que van desde bebés de seis meses hasta doctorandos, oportunidades de aprendizaje para toda la vida. Gracias a ello, aquellas personas que han obtenido un grado universitario pueden lograr éxitos en el ámbito internacional y contribuir al desarrollo de su país.

La fundación también está creando un centro de innovación multidisciplinario en Catar, en el que investigadores del país están abordando problemas locales y mundiales. La fundación tiene el firme compromiso de ofrecer recursos a las comunidades locales y contribuir a crear un mundo mejor para todos. Para ello, fomenta una cultura de aprendizaje para toda la vida y fomenta la participación social mediante programas que representan la cultura catarí.

Para conocer las iniciativas y proyectos de la fundación, consulte la siguiente página: www.qf.org.qa

Generation Amazing

Generation Amazing es el programa de legado social que se inició en 2010 durante la preparación de la candidatura de Catar para la Copa Mundial de la FIFA 2022™. Once años después de su puesta en marcha, seguimos impulsando y expandiendo el alcance y las repercusiones del programa, con especial hincapié en cuestiones como la educación y la autonomía de jóvenes en sectores desfavorecidos a fin de que perfeccionen sus habilidades de liderazgo mediante el fútbol.

Con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Visión Nacional de Catar 2030, para nosotros, el deporte en general y el fútbol en particular, es un recurso transformador y fundamental para alcanzar resultados socioeconómicos y de desarrollo generales para los refugiados y los jóvenes en sectores desfavorecidos de todo el mundo, lo que incluye luchar contra la violencia extrema a través del deporte y proteger la educación.

Nuestro programa, que busca utilizar el fútbol como vehículo de desarrollo, cuenta con 725 000 beneficiarios directos e indirectos hasta la fecha. Durante el próximo año y hasta 2022, deseamos beneficiar a un millón de jóvenes. Este programa ofrecerá recursos y autonomía a las nuevas generaciones de líderes en Catar, en la región y en todo el mundo. Transformará el entorno de estos jóvenes a través del fútbol y establecerá programas sostenibles que generen oportunidades de desarrollo social cuyos beneficios se noten una vez concluya el Mundial de 2022.

AMA

Instituida en 1999, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) es una agencia independiente internacional integrada y fundada por el movimiento del deporte y gobiernos del mundo. En calidad de órgano regulador global, la función principal de la AMA es desarrollar, armonizar y coordinar las normativas y las políticas antidopaje en todos los deportes y países. Entre sus actividades principales se incluyen garantizar y supervisar la implementación efectiva del Código Mundial Antidopaje y sus estándares internacionales relacionados; la investigación científica y de las ciencias sociales; la educación; la inteligencia y los análisis; y desarrollar la capacidad en la lucha contra el dopaje con organizaciones antidopaje de todo el planeta.

La AMA se dedica a proteger el deporte limpio y a los deportistas en todo el mundo. Cuenta con distintas iniciativas educativas que respaldan a la comunidad antidopaje y a la comunidad del deporte en su conjunto para formar a los deportistas y a quienes participan en el deporte, así como a las personas que los apoyan, como sus padres, profesores y entrenadores. Estas iniciativas se desarrollan con el uso, entre otros, del principio rector de promover un entorno deportivo limpio, un principio que reconoce que los deportistas se inician limpios en el deporte y que todos somos responsables de ayudar a mantenerlo así.

UNODC

La UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, trabaja para que el mundo sea un lugar más seguro y a salvo de las drogas, la delincuencia, la corrupción y el terrorismo. Su compromiso es garantizar la salud, la seguridad y la justicia para todos, combatiendo estas amenazas y fomentando así una paz y un bienestar sostenibles. También se encarga de ayudar a los estados miembros a implantar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de marcar los estándares y las normas en materia de prevención del delito y el consumo de drogas de las Naciones Unidas, laUNODC presta ayuda a los estados miembros que así lo solicitan y asiste a los agentes principales en la prevención del delito para intervenir de manera más eficaz y de conformidad con los derechos humanos, con el objetivo de reducir la delincuencia, la violencia y la victimización de grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los jóvenes. Asimismo, se centra en medidas de prevención integrales y basadas en datos empíricos que abordan la raíz de problemas como la violencia, la delincuencia y el consumo de drogas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible define el deporte como «un importante facilitador del desarrollo sostenible» y reconoce su creciente aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el 16, con la reducción de la violencia y el delito.

Mediante la Iniciativa para la Prevención de la Delincuencia a través del deporte dirigida a laJuventud, la UNODC ofrece orientación y apoyo técnico a los estados miembros a fin de utilizar el deporte para abordar los factores relativos a la violencia, al delito y al consumo de sustancias, y forjar de manera efectiva una resiliencia de la juventud y la sociedad como parte de las estrategias integrales para la prevención de la delincuencia. Fortalecer las aptitudes para la vida de los jóvenes es clave para reducir los factores de riesgo y potenciar protección frente a la delincuencia y la violencia, incluido el extremismo violento y el consumo de drogas. La iniciativaLine Up, Live Up, un plan de estudios de aptitudes para la vida basado en datos empíricos y orientado a chicos y chicas, desarrolla importantes habilidades sociales y cognitivas, refuerza la conciencia sobre los riesgos relacionados con la violencia, el delito y el consumo de drogas, pone en tela de juicio creencias normativas y estereotipos dañinos relativos a la violencia y el delito —incluida la violencia de género—, y fomenta la igualdad, el respeto y los cambios positivos de comportamiento.

La Iniciativa para la Prevención de la Delincuencia a través del Deporte dirigida a la Juventud de la UNODC persigue objetivos similares a los de agendas globales y estándares y normas de la ONU sobre la prevención del delito, el Plan de Acción de Kazán de la UNESCO, la Declaración de Kioto para fomentar la prevención de la delincuencia, la justicia penal y el imperio de la ley, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/74/170 y A/RES/76/183 sobre la integración del deporte en las estrategias de prevención de la delincuencia y de justicia penal dirigidas a la juventud.

FIA

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) es el organismo rector de los deportes de motor mundial y la federación de las organizaciones de movilidad más destacadas del mundo. Fundada en 1904 y con sedes en París y Ginebra, la FIA es una organización sin ánimo de lucro que reúne a 244 organizaciones miembro de 146 países y cinco continentes. Sus clubes miembro representan a más de 80 millones de usuarios de las carreteras y sus familias. La FIA promueve la movilidad segura, sostenible y accesible para los usuarios de las carreteras de todo el mundo. Para más información, diríjase a www.fia.com.

Sobre la Acción de la FIA para la seguridad vial

Se calcula que cada año mueren en el mundo 1 350 000 personas en las carreteras, y 50 millones resultan heridas. Esto equivale a más de 3500 víctimas al día, incluidos 500 niños: un coste humano, económico y social inaceptable para nuestra sociedad.

Tras el lanzamiento del primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas en mayo de 2011, la FIA demostró su apoyo a los objetivos de dicha iniciativa con la puesta en marcha de su propia campaña de Acción por la Seguridad Vial.

La campaña, con cuatro prioridades principales de referencia, tenía como objetivo: