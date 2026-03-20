Las selecciones del Torneo clasificatorio para la Copa Mundial se benefician de los Programas Forward y Desarrollo del Talento de la FIFA

Las seis selecciones participantes en el Torneo clasificatorio se han beneficiado del apoyo de Programa Forward de la FIFA

La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA™ ha permitido que más equipos consideren la clasificación como un objetivo realista

El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA y las FIFA Series también han contribuido

La ampliación de la Copa Mundial de la FIFA™ a 48 equipos ha convertido la clasificación para el torneo en una posibilidad realista para muchas selecciones nacionales que, en el pasado, podrían haberlo considerado un mero sueño lejano.

Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán están listos para debutar en la edición de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, mientras que el Torneo clasificatorio en México (26-31 de marzo) ofrece una posibilidad más de ver algunas caras menos conocidas en la escena mundial.

Sin embargo, las federaciones miembro (FM) aún deben trabajar para desarrollar el fútbol en sus países si quieren alcanzar el más alto nivel, y la financiación de la FIFA está ahí para ayudarlas a través del Programa Forward de la FIFA.

Y durante el próximo ciclo, 2027-2030, las FM de la FIFA podrán beneficiarse de un aumento de ocho veces en la inversión para el desarrollo del fútbol en comparación con los programas vigentes antes de 2016, ya que las inversiones del Programa Forward alcanzarán un nuevo máximo de 2.700 millones de dólares.

Las 211 FM tienen derecho a la financiación del Programa Forward, incluidas las seis participantes en el Torneo clasificatorio. Desde 2016, han tenido acceso a las siguientes cantidades: Nueva Caledonia (20,5 millones de USD), Irak (18,6 millones de USD), República Democrática del Congo (20 millones de USD), Bolivia (19 millones de dólares), Jamaica (20 millones de USD) y Surinam (20,6 millones de USD).

A continuación, analizamos cómo algunos de los participantes han aprovechado los programas de la FIFA, ayudándoles a lograr mejores resultados a nivel internacional.

Nueva Caledonia

La Federación de Fútbol de Nueva Caledonia (FCF) se ha centrado en reforzar las competiciones locales y apoyar a las selecciones nacionales como parte de su firme compromiso de elevar el nivel general del fútbol en todo el país. Los fondos del Programa Forward se han utilizado para reforzar las competiciones tanto para jugadores juveniles como adultos, lo que a su vez ha proporcionado mejores vías para el desarrollo de los jugadores y ha fortalecido el entorno competitivo a nivel nacional.

La FCF también construyó su sede con financiación del Programa Forward para garantizar una administración sólida y la supervisión del desarrollo del fútbol, y fue inaugurada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando visitó el país en agosto de 2023.

Su Academia Nacional, inaugurada en 2022 con el apoyo de la FIFA y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) y con sede en la sede de la FCF, también fue renovada en 2025 a través del Programa Forward para garantizar que las instalaciones siguieran siendo adecuadas para el entrenamiento, las competiciones y el desarrollo continuo de los jugadores y el personal.

Nueva Caledonia espera ahora dar el paso más importante de todos al clasificarse para su primera Copa Mundial de la FIFA.

Jamaica

La Federación de Fútbol de Jamaica (JFF) ha tomado la decisión estratégica de centrarse en apoyar a sus selecciones nacionales en siete categorías de edad, haciendo hincapié en la promoción y el fomento de los entrenadores locales.

La JFF ha destinado el 97 % de la financiación recibida del tercer ciclo del Programa Forward 3.0 a financiar las actividades de las selecciones femenina sub-14, masculina sub-15, femenina sub-17, masculina sub-17, masculina sub-20, femenina absoluta y masculina absoluta, como parte de su compromiso con el fomento del talento local y el impulso del éxito. La financiación cubre gastos operativos y logísticos fundamentales, como los de viaje y alojamiento, lo que garantiza que los jugadores puedan adquirir experiencia competitiva a nivel internacional desde una edad temprana.

Todos estos equipos están ahora entrenados por jamaicanos, con Rudolph Speid al frente de la selección masculina absoluta en el torneo de clasificación.

Este enfoque ha dado resultados impresionantes, ya que los siete equipos han pasado a la ronda final de clasificación en sus respectivos torneos. Esto incluye:

Femenino sub-14: clasificado para la fase final de la CFU U-14 Challenge Series Girls, que se disputará en Trinidad y Tobago en agosto de 2025.

Masculino sub-15: ganador de la Liga B en el Campeonato Masculino Sub-15 de la Concacaf en agosto de 2025, tras vencer a Puerto Rico por 2-0 en la final.

Masculino sub-17: clasificado para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™, que se celebrará en Catar en noviembre de 2026.

Femenino sub-17: alcanzó la ronda final de la fase de clasificación de la Concacaf para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2026™, tras terminar en primera posición del Grupo D de la primera ronda.

Masculino sub-20: se clasificó para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que también sirve como competición clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027™.

Selección femenina absoluta: actualmente lidera su grupo en la fase de clasificación para el Campeonato Femenino de la Concacaf 2026, que sirve como fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.

Selección masculina absoluta: se ha clasificado para el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará en Guadalajara (México) del 26 al 31 de marzo. Anteriormente, han participado una vez en la Copa Mundial de la FIFA, en Francia 1998.

Bolivia

Bolivia, que tuvo que superar las siempre difíciles eliminatorias de la CONMEBOL para llegar al torneo de repesca, se beneficia tanto del Programa Forward de la FIFA como del Plan de Desarrollo del Talento de la FIFA en su intento por clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA por primera vez desde Estados Unidos 1994.

La trayectoria de Miguel Terceros, uno de los talentos más destacados de la actual generación boliviana, refleja el tipo de camino que el TDS promueve a nivel mundial junto con las estructuras de desarrollo juvenil relacionadas.

Este jugador de 21 años comenzó su formación en Bolivia en la Academia Tahuichi Aguilera, en la ciudad de Santa Cruz, antes de trasladarse a Brasil y fichar por el Santos FC, donde pasó por las categorías inferiores y más tarde firmó su primer contrato profesional. Ya ha disputado 30 partidos con Bolivia desde que debutó en 2022.

La selección absoluta también adquirió una valiosa experiencia al competir contra rivales de otras partes del mundo cuando participó en la Serie de la FIFA en Argelia y se enfrentó a la selección anfitriona y a Andorra.

El Programa Forward y la CONMEBOL están financiando actualmente la Casa de la Verde, que se está construyendo en Achumani, a las afueras de La Paz. El primer campo fue inaugurado por el Sr. Infantino en octubre de 2025 y, una vez finalizado, el complejo contará con tres campos de tamaño reglamentario, alojamiento para 130 deportistas, una tribuna con 600 asientos, siete vestuarios, un gimnasio y una moderna sala de conferencias, lo que lo convertirá en el centro de entrenamiento insignia para las selecciones nacionales masculinas y femeninas de todas las categorías de edad.

Anteriormente, el programa Forward apoyó la renovación del estadio de la Asociación de Fútbol de Potosí, en la ciudad de Potosí, y del Centro Técnico de Cobija, una instalación de desarrollo regional.

La selección absoluta también adquirió una valiosa experiencia al competir contra rivales de otras partes del mundo cuando participó en las FIFA Series en Argelia y se enfrentó a la selección anfitriona y a Andorra.

El Programa Forward y la CONMEBOL están financiando actualmente la Casa de la Verde, que se está construyendo en Achumani, a las afueras de La Paz. El primer campo fue inaugurado por el Sr. Infantino en octubre de 2025 y, una vez finalizado, el complejo contará con tres campos de tamaño reglamentario, alojamiento para 130 deportistas, una tribuna con 600 asientos, siete vestuarios, un gimnasio y una moderna sala de conferencias, lo que lo convertirá en el centro de entrenamiento insignia para las selecciones nacionales masculinas y femeninas de todas las categorías de edad.

Anteriormente, el programa Forward apoyó la renovación del estadio de la Asociación de Fútbol de Potosí, en la ciudad de Potosí, y del Centro Técnico de Cobija, una instalación de desarrollo regional.

Surinam

Uno de los retos a los que se enfrentan muchos países, especialmente cuando carecen de una liga profesional, es que los jugadores deben probar suerte en el extranjero para tener alguna posibilidad de desarrollar una carrera en el fútbol.

La Asociación de Fútbol de Surinam (SVB) abordó esta cuestión en 2024 con la Suriname Major League (SML), el primer campeonato profesional del país. El plan elaborado por la SFF y la FIFA esbozaba un conjunto integral de objetivos, como mejorar las capacidades de los clubes mediante programas de formación, la planificación estratégica para la sostenibilidad financiera, el establecimiento de alianzas con la comunidad empresarial, el fomento del desarrollo de base y la reorganización del fútbol en Surinam.

La idea era que la profesionalización del fútbol de élite impulsara este deporte en todo el país, empezando por la selección nacional.