Nueva Caledonia: cuando participar es una victoria sobre la que seguir construyendo

La selección neocaledonia disputó en Chile su primera Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

Su participación fue otro eslabón en el sostenido desarrollo de la actividad en el país

“Dimos otro paso para que nuestro fútbol siga creciendo”, dice su entrenador Pierre Wajoka

La despedida de Nueva Caledonia de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™, la primera de su historia, fue rodeada de aplausos.

“Más allá de cómo los rivales nos obligaron a defendernos mucho tiempo, siento que la gente reconoció nuestro deseo de atacar, de ir para adelante. Un poco se sintieron identificados con eso. Para mis jugadores, los aplausos fueron importantes”, dice su entrenador Pierre Wajoka.

El reconocimiento general del público chileno en Rancagua y Talca, a pesar de sus tres derrotas con Estados Unidos, Sudáfrica y Francia, fue extensivo a lo que sucedía en Nueva Caledonia, donde no pasaron desapercibido los esfuerzos de la selección por dejar en alto el nombre del país.

“La gente estaba contenta con ver al equipo en un Mundial, participar ya una victoria para todos nosotros. El fútbol es popular, pero todo lo que acerque cada vez a más niños a practicarlo es muy provechoso. Creo que dimos otro paso para que nuestro deporte siga creciendo”, agrega el seleccionador de 46 años.

El contexto de este debut en un Mundial Sub-20 es alentador: Nueva Caledonia se clasificó a dos de las últimas cuatro Copas Mundiales Sub-17 de la FIFA (2017 y 2023), y su selección absoluta jugará el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26, que pondrá en juego las últimas dos plazas para el certamen.

Wajoka desgrana estos hitos. “La Federación hace un gran trabajo en la búsqueda de jugadores, y la Academia ha sido muy importante. Nueva Caledonia está formada por muchas islas, no es fácil ni barato viajar a cada una de ellas, pero el sistema está funcionando”, afirma.

La Academia de la Federación Caledonia de Fútbol surgió en 2022, con apoyo financiero y técnico de la FIFA y la OFC, que trabajaron estrechamente. Al mismo tiempo, la FCF se adhería al Programa de Desarrollo de Talentos de la FIFA, con el objetivo de reunir a los potenciales mejores jugadores del país de partir de los 13 años.

Así, alrededor del 80% de los futbolistas que participaron en el Mundial Sub-17 en 2023 provenían de la Academia. Pero hay más: seis jugadores de ese plantel que estuvo en Indonesia participaron ahora en el Mundial Sub-20 de Chile.

“Estas competiciones son cruciales para crecer, por eso celebro que ahora el Mundial Sub-17 sea todos los años y con más países (nota: pasó de 24 a 48). Permitirá un seguimiento más detallado de los jugadores, y eso siempre ayuda a la Sub-20 y, por consiguiente, también a la mayor. Tendremos futbolistas mejor formados para competir en el alto nivel”, analiza Wajoka.

Y va un poco más allá. “Esto también nos obligará a los entrenadores a formarnos mejor, para estar al nivel de la competición. En definitiva, son todos impulsos para seguir desarrollando el fútbol”.

La FIFA además ha colaborado en materia de infraestructura: en agosto de 2023, la FCF inauguró las nuevas oficinas de su sede, un proyecto que contó con el apoyo del Programa Forward de la FIFA.

La FCF también ha usado los fondos del Programa Forward para mejorar las competiciones nacionales masculinas, femeninas y juveniles de fútbol y futsal, así como para financiar las actividades de las selecciones y sus compromisos internacionales en el extranjero.

Tras clasificarse para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 y la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, el próximo gran reto de Nueva Caledonia, dicho está, es lograr la ansiada primera clasificación para una Copa Mundial de la FIFA. Wajoka jugará su rol ahí también: es uno de los asistentes de Johan Sidaner, el entrenador de la selección absoluta.

“Si algo nos dejó esta participación en el Mundial Sub-20, es otra enseñanza sobre el nivel de los rivales a los que nos podemos enfrentar”, avisa Wajoka, autor del primer gol de Nueva Caledonia en un clasificatorio para una Copa Mundial de la FIFA, ante Tahití, en la eliminatoria para Sudáfrica 2010. “Por eso confío que en Chile aprendimos otra lección que nos servirá para apuntar cada vez más alto”.