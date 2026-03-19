El presidente de la FIFA hace un llamamiento a la paz e invita a todos los participantes en la Copa Mundial de la FIFA™ a competir con deportividad y respeto

Se prevé un presupuesto de ingresos histórico de 14.000 millones de USD para el ciclo 2027-2030

Las inversiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, que se sitúan en 2.700 millones de USD, se han multiplicado por ocho con respecto al periodo anterior a 2016

El firme compromiso de la FIFA con la paz y la unidad fueron la piedra angular de la sesión del Consejo de la FIFA celebrada por videoconferencia en las oficinas centrales de la FIFA en Zúrich (Suiza), en la que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamamiento por la paz y reiteró la función esencial del fútbol a la hora de unir a las personas durante conflictos geopolíticos.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero tenemos el compromiso de utilizar la capacidad del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y fomentar la paz, al mismo tiempo que sentimos un gran pesar por quienes sufren las consecuencias de las guerras actuales”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“La FIFA espera que todas las selecciones que participen en el Mundial compitan con deportividad y respeto. Tenemos un calendario, y dentro de poco se confirmarán las 48 selecciones participantes. Queremos que la Copa Mundial de la FIFA siga adelante como estaba previsto”.

El Consejo de la FIFA resalta la capacidad del fútbol y de la Copa Mundial de la FIFA™ para tender puentes y fomentar la paz 02:43

El mayor programa mundial de desarrollo del fútbol no deja de crecer

La labor continua de la FIFA por fomentar el fútbol en todo el mundo se sustentó en la aprobación unánime del Informe Anual 2025, incluido el presupuesto de ingresos histórico de 14.000 millones de USD establecido para el ciclo 2027-2030, que se volverá a invertir en el deporte.

En el próximo ciclo, las federaciones miembro de la FIFA tendrán derecho a beneficiarse de las inversiones en el desarrollo del fútbol que multiplicarán por ocho las cifras de los programas puestos en marcha antes de 2016. Dichas inversiones del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA ascenderán a un total histórico de 2.700 millones de USD.

“La FIFA está cumpliendo su objetivo de mejorar y fomentar el fútbol en todo el mundo al reinvertir unos recursos sin precedentes en este deporte —añadió Gianni Infantino—. No se trata únicamente de cifras, sino de resultados concretos como el aumento de oportunidades para competir en máximas competiciones masculinas, femeninas y juveniles, así como la mejora de las infraestructuras y del acceso a la tecnología en todas las federaciones miembro de la FIFA, por nombrar solo algunas”.

“La FIFA ha dado pasos agigantados en la inversión futbolística en los últimos diez años. Esto no habría sido posible sin la Copa Mundial de la FIFA, que sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos. Celebrar un Mundial con éxito implica que más niños jugarán al fútbol y se beneficiarán de su capacidad formativa, así como que se incrementarán los terrenos de juego y las oportunidades de desarrollo de capacidades en todo el planeta”.

Un Congreso extraordinario nombrará las anfitrionas de dos ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

En el marco de los procesos de presentación de candidaturas actuales para las ediciones de 2031 y 2035 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, se aprobaron los procedimientos de votación para el nombramiento de las futuras anfitrionas como parte del proceso con candidatura única confirmado por el Consejo de la FIFA en marzo de 2025.

La FIFA, en colaboración con las federaciones miembro candidatas de Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica y México para la edición de 2031, y Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte para la edición de 2035, convocará un Congreso extraordinario antes del final de 2026. El Congreso extraordinario será un acto independiente destinado a la presentación de las candidaturas, que resaltará la capacidad e influencia creciente del fútbol femenino y de la máxima competición femenina de la FIFA. La edición de 2031 será la primera que incluirá 48 selecciones.

Decisión sobre la propuesta presentada por la Federación Palestina de Fútbol

A raíz de la propuesta presentada por la Federación Palestina de Fútbol en el 74.º Congreso de la FIFA y el consiguiente mandato del Consejo de la FIFA a la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad de investigar la participación en competiciones de Israel de equipos de fútbol israelíes presuntamente radicados en el territorio de Palestina, se concluyó lo siguiente:

La FIFA no debería adoptar ninguna medida, dado que, en el contexto de la interpretación de las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA, el estatus jurídico definitivo de Cisjordania sigue sin resolverse y es un asunto extremadamente complejo sujeto al derecho internacional público.

La FIFA debería continuar fomentando el diálogo y ofreciendo la opción de mediar entre la Federación Palestina de Fútbol y la Federación Israelí de Fútbol en el ámbito operativo. En este contexto, la FIFA seguirá facilitando una interacción estructurada y siguiendo el desarrollo de los acontecimientos.

Protección histórica para las mujeres que trabajan en el fútbol

A fin de fomentar la igualdad de género en el fútbol y reflejar la inversión que ha hecho la FIFA en el deporte, a partir de ahora, todos los reglamentos de las competiciones femeninas de la FIFA incluirán un requisito reglamentario que estipule que la seleccionadora y/o al menos una de las entrenadoras asistentes, así como uno de los miembros del cuerpo médico y dos de los miembros de la delegación que ocupen una plaza en el banquillo deberán ser mujeres.

Otras decisiones

El Consejo de la FIFA aprobó la Política de salvaguardia de la FIFA, tras mantener consultas con grupos de interés externos, con el objetivo de fortalecer el compromiso de la FIFA de garantizar un entorno futbolístico exento de cualquier forma de acoso o abuso.

El Consejo de la FIFA aprobó la creación de la Copa ASEAN de la FIFA, que se presentó por primera vez en la Cumbre de la ASEAN celebrada en Malasia en octubre de 2025, en la que recibió buenas críticas. Está previsto que la primera edición del torneo se celebre en septiembre/octubre de 2026.

Las fechas de la Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF 2026 se modificaron en el calendario internacional femenino como sigue: 26 de julio-16 de agosto de 2026, con un periodo de cesión reducido que comenzará el 20 de julio de 2026.

Igualmente, el Consejo de la FIFA confirmó que la próxima edición de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ tendrá lugar en Marruecos, del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026.