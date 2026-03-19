Los nuevos reglamentos exigen que la seleccionadora y/o al menos una de las entrenadoras asistentes de las selecciones sean mujeres

Las disposiciones correspondientes entrarán en vigor este año en las ediciones femeninas del Mundial sub-17 y sub-20, y en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027™

Este importante paso es parte del enfoque a largo plazo de la FIFA, que aúna avances estatuarios e inversión en formación de entrenadoras

El Consejo de la FIFA ha aprobado hoy reglamentos innovadores que transformarán el futuro del fútbol femenino, al exigir la presencia de mujeres en los puestos de dirección de los equipos en todas sus competiciones femeninas. A partir de este año, cada equipo que participe en las competiciones femeninas de la FIFA deberá garantizar que su entrenadora principal y/o al menos una de las entrenadoras asistentes sea mujer, que al menos un miembro del personal médico sea mujer y que al menos dos de los oficiales sentados en el banquillo del equipo sean mujeres. Esto se aplica a todos los torneos juveniles y absolutos, a las competiciones de selecciones nacionales y a las competiciones de clubes.

Esta medida, aprobada por el Consejo de la FIFA en su sesión del jueves 19 de marzo, se aplicará en todas las competiciones de la FIFA de selecciones y de clubes, de todas las categorías de edad, empezando por la edición de este año de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™, que tendrá lugar en Polonia en septiembre, y más adelante en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ y la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027™. Es importante destacar que también se aplicará en la edición de 2027 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, el mayor certamen deportivo femenino del planeta, que se celebrará en Brasil.

El Consejo de la FIFA aprueba reglamentos históricos que aumentarán la presencia de mujeres en los cuerpos técnicos de las máximas competiciones 01:33

"Hoy en día no disponemos de suficientes entrenadoras. Debemos redoblar esfuerzos para potenciar el cambio y crear estructuras claras, ampliar las oportunidades e incrementar la visibilidad de las mujeres en los banquillos", afirmó la directora general de fútbol de la FIFA, Jill Ellis.

Los nuevos reglamentos de la FIFA, junto con los programas de desarrollo específicos, suponen una inversión importante en el presente y futuro de las entrenadoras. Jill Ellis Directora general de fútbol de la FIFA

La iniciativa forma parte de la estrategia general de la FIFA de garantizar que el rápido crecimiento del fútbol femenino vaya de la mano de un aumento de la representación femenina en los puestos técnicos y de liderazgo. A pesar de la considerable expansión del deporte en todo el mundo, sigue habiendo más hombres que mujeres en los cargos técnicos. En la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, 12 de los 32 seleccionadores eran mujeres.

Estos reglamentos forman parte de la estrategia a largo plazo de la FIFA, que combina los avances estatuarios con una inversión continua en la formación y en el desarrollo profesional de entrenadoras, a fin de prepararlas para los puestos importantes.

Desde 2021, la FIFA ha ayudado a 795 entrenadoras de 73 federaciones miembro con su programa de becas de formación, al poner a su alcance titulaciones y oportunidades profesionales avanzadas. Asimismo, gracias al programa del legado de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, se han ofrecido a clubes de la primera y segunda categoría de la Superliga Femenina de Inglaterra becas de formación técnica para las mujeres que cursan la licencia A y la licencia Pro de la UEFA.