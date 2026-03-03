El programa de mentores impulsa la unidad y el aprendizaje compartido entre entrenadoras de máxima categoría

La tercera edición del programa realizó en Londres su segundo seminario

"Empodera estar rodeada de tantas personas con ideas afines. Siempre te vas rebosante de información", destacó Gail Redmond tras el seminario

La iniciativa apoya el desarrollo profesional de entrenadoras por medio del intercambio de conocimientos

La tercera edición del Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA sigue su camino y Londres albergó el segundo seminario de la presente edición a principios del mes de febrero. Contó con la participación un gran número de entrenadores y entrenadoras junto a sus mentoras.

El seminario se celebró en paralelo a la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2026™, lo que permitió a las participantes vivir en primera persona toda la emoción de la edición inaugural de esta pionera competición en la capital de Inglaterra. Además, también tuvieron tiempo de visitar las instalaciones del Chelsea y pisar el campo de entrenamiento. El programa, de 18 meses de duración, busca impulsar el desarrollo profesional de las participantes, a quienes dota de conocimientos y ofrece una red de contactos con los mentores.

Desde que comenzó la tercera edición del programa el pasado mes de julio en Zúrich, un buen número de mentores y alumnas han tenido la oportunidad de desarrollarse y crecer juntas. Gail Redmond, nacida en Ulster (Irlanda del Norte), es una de las alumnas participantes que ya ha viajado para conocer el entorno profesional de su mentora, Laura Harvey. La entrenadora del Seattle Reign, de la National Women's Soccer League estadounidense, recibió a Redmond, que dirige las selecciones nacionales femeninas sub-17 y sub-19 de su país.

"Ha tenido muchos [grandes momentos] durante el programa, pero creo que la visita de mentor y alumna ha sido probablemente lo más destacado hasta ahora. Pude visitar a Laura en Seattle, pasar tiempo en las instalaciones del club e ir al Lumen Field para ver un partido", comentó Gail Remond.

"Cuando Gail vino a Seattle, el mayor impacto que tuvo fue que, al irse, todos la extrañaban. Los jugadore, el staff... Su capacidad para iluminar el ambiente era única. Y creo que una de las cosas que realmente he aprendido de ella es que disfruto mucho de mi trabajo", añadía Laura Harvey.

Las dos entrenadoras, cada una afincada a un lado del Atlántico, conectaron de inmediato, lo que dio como resultado una experiencia de aprendizaje enriquecedora para ambas. "Estar encerrada en tu propia burbuja es muy difícil y estresante. Estás muy ocupada, pero Gail me recordó que el humor y tener los pies en la tierra son claves. Con su forma creativa de pensar me ha enseñado algo muy importante", añadió Harvey.

"Laura es una estratega excepcional y probablemente su nivel de detalle queda resaltado en cada ejercicio y en los objetivos de casa sesión de entrenamiento. Esto lo aprendí de inmediato”, contó Redmond. “He conectado mis objetivos con mi plan de juego en cada una de mis sesiones, asegurándome de que realmente impacten”, resaltó.

Para ambas, participar en el Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA es un privilegio del que quieren disfrutar.

"[Participando en el programa] siento que le estoy devolviendo algo al fútbol, que me lo ha dado todo. Para las mujeres que entrenamos, el porcentaje de jugadoras que son parte de nuestro deporte no es suficiente. Y si puedo contribuir, aunque sea mínimamente a que crezca, quiero poder hacerlo", resaltaba Harvey.

Redmond añadió: “Me uní al programa por tener la mentoría de una entrenadora de primer nivel y la posibilidad de ver el alto rendimiento y el liderazgo desde una perspectiva completamente diferente. Cuando fui a Seattle a ver a Laura fue lo primero que realmente percibí: ver a una líder de élite en un entorno de alto rendimiento”, concluyó.

El hecho de estar acompañada en este programa es también un factor que tienen muy en cuenta todas las participantes. Laura y Gail han compartido tiempo en Seattle, pero ahora el contacto es semanal y telefónico, y también informal. El programa brinda acompañamiento y consejo entre dos entrenadoras, además del intercambio de conocimiento entre ambas y la capacidad de aprendizaje que adquiere la alumna.

"Estamos en contacto semanal y tratamos diversos temas —señala Redmond—. Normalmente, hablamos de cuestiones que no tienen que ver con lo que ocurre en el césped, sino de nuestra relación con nuestros superiores y cómo nos manejamos con quienes tenemos a nuestro cargo. Las dos tenemos una vida personal muy ajetreada".

Este seminario en Londres también ha proporcionado a las dos protagonistas la oportunidad de poder relacionarse con mentores y alumnas. "Empodera estar rodeada de tantas personas con ideas afines. Siempre te vas rebosante de información. Es la belleza de poder compartir experiencias sobre la trayectoria de cada una", contaba Redmond.

"El programa está superando todas las expectativas. Cuando me inscribí, era muy consciente de que quería dedicarle mi tiempo a mi alumna, pero no pensaba que me aportaría mucho a mi como para poder reinvertirlo en mi trabajo, pero sí lo está haciendo. Además, es gratificante ver lo empoderadas que están todas las entrenadoras, ya sean mentoras o alumnas, lo que aprenden de ello, y cómo el grupo trabaja en conjunto".

La FIFA mantiene su compromiso de aumentar la cantidad de entrenadoras cualificadas en la máxima categoría del fútbol. Como parte de su Estrategia de Fútbol Femenino, la FIFA ofrece a las federaciones miembro de todo el mundo un completo abanico de programas y oportunidades de financiación para ayudarles en esta empresa. Estas iniciativas incluyen programas de mentoría para entrenadoras (mundiales y nacionales), becas de formación para entrenadoras (individuales y grupales) y la estructura de desarrollo de formadoras de entrenadoras.

"Cuando damos más oportunidades a las mujeres, suceden cosas increíbles en nuestro deporte, ya sea en el ámbito técnico, administrativo, del arbitraje o incluso de las jugadoras", declaró Arijana Demirovic, jefa del Departamento de Desarrollo de la División de Fútbol Femenino de la FIFA.

"El Programa de mentores para entrenadoras refleja el compromiso general de la FIFA que está presente en todo lo que hacemos: ampliar el acceso y abrir puertas. Este compromiso debe seguir siendo fuerte, desde el fútbol base hasta la Copa Mundial Femenina de la FIFA", continuó.