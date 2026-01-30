La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ anuncia una nueva era para el fútbol femenino

"Marcará un antes y un después en el fútbol femenino", destacó la ganadora de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, Tobin Heath

"Ahora, independientemente de su procedencia, cualquier niña puede soñar con ser campeona del mundo», añadió Jill Ellis

Miles de niños y niñas tuvieron la oportunidad de ver en acción a las mejores jugadoras.

Dos ganadoras de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ han declarado en un evento celebrado en Londres que la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ tendrá un profundo efecto en el fútbol femenino, ya que fomentará su desarrollo en todo el mundo.

Tobin Heath, ganadora de dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA consecutivas y medallista de oro olímpica, se reunió con la que fuera entrenadora de la selección estadounidense y actual directora de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, para participar en una mesa redonda en Londres, organizada por Women in Football (WIF) y el Brentford FC. Ambas afirmaron que el torneo marcará el comienzo de una nueva era para el fútbol de clubes.

Las fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, que reúne a los equipos campeones de cada federación continental, se celebra en Londres con la participación del Arsenal Women FC (Inglaterra), el ASFAR (Marruecos), el Gotham FC (Estados Unidos) y el SC Corinthians (Brasil). Las semifinales se jugaron en el Estadio Brentford el miércoles 28 de enero, y el partido por el tercer puesto y la final se jugarán en el Estadio Arsenal el domingo 1 de febrero.

El Auckland United FC de Nueva Zelanda, representante de la OFC, y el Wuhan Chegu Jiangda WFC de la RP China, representante de la AFC, también participaron, pero fueron eliminados en las rondas anteriores.

"Me encanta el crecimiento del fútbol femenino y también siento muchísima envidia porque me hubiera encantado jugar en una competición así. Esto sigue impulsando el crecimiento del fútbol femenino de forma sustancial y nos permite comprender mejor cómo se comparan estos equipos. Además, nos permite conocer nuevos equipos, nuevas jugadoras y nuevas superestrellas", declaró Tobin Heath. "Va a marcar la diferencia en el fútbol femenino mundial y ver a estos cuatro equipos en la semifinal es algo realmente emocionante".

Jill Ellis lo describió como "una nueva era para el fútbol femenino" con la creación de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA y el Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, lo que motivó a las confederaciones a lanzar sus propias competiciones de clubes.

La Liga de Campeones Femenina de la OFC se lanzó en 2023, mientras que la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf y la Liga de Campeones Femenina de la AFC comenzaron en la temporada 2024/25.

"Eso por sí solo es ya una transformación", dijo Jill Ellis. "Competiciones así nos ayudan a elevar los estándares profesionales, fortalecer las trayectorias y elevar todo el ecosistema del fútbol femenino", añadió.

“De ahora en adelante, cada año se coronará una campeona intercontinental de clubes femeninos, y en 2028 se coronará una campeona mundial. Y eso importa. No importa de dónde sea una joven, ahora puede soñar con ser campeona mundial”.

Al anunciar que la FIFA invertirá en entrenadoras de toda Inglaterra como parte de un programa histórico para el legado de la competición, afirmó que existe una necesidad urgente de más mujeres en el ámbito del entrenamiento.

“Simplemente no hay suficientes mujeres en el ámbito del entrenamiento. No por falta de talento o ambición, sino en gran medida por el acceso limitado, las oportunidades y la falta de caminos claros", afirmó. "A nivel mundial, solo el 22 % de los entrenadores principales de clubes de fútbol femenino profesional son mujeres. Cerrar esta brecha no es solo una cuestión de equidad, sino que es fundamental para liberar todo el potencial de nuestro deporte”.

Alexandra Dallas, directora del Brentford FC, afirmó: "Al organizar estas semifinales, hemos brindado a miles de niñas y jóvenes de nuestra zona la oportunidad de ver jugar a jugadoras de un increíble talento aquí mismo, a sus puertas".