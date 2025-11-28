Se presentan los expedientes de candidatura para las ediciones de 2031 y 2035 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™

La FIFA ha recibido dos candidaturas conjuntas

Los expedientes de candidatura están disponibles en FIFA.com

El Congreso de la FIFA designará a las federaciones anfitrionas en Vancouver (Canadá) el 30 de abril de 2026

Tras el inicio de los procesos de presentación de candidaturas de las ediciones de 2031 y 2035 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y el posterior envío de los acuerdos de las candidaturas, la FIFA ha recibido los siguientes expedientes de candidatura antes de la fecha límite del 28 de noviembre:

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031™

Candidatura conjunta de la Federación Estadounidense de Fútbol; la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A. C.; la Federación Costarricense de Fútbol; y la Federación Jamaicana de Fútbol

Copa Mundial Femenina de la FIFA 2035™

Candidatura conjunta de la Federación Inglesa de Fútbol, la Federación de Fútbol de Irlanda del Norte, la Federación Escocesa de Fútbol y la Federación Galesa de Fútbol

Los expedientes de candidatura y los resúmenes ejecutivos correspondientes se pueden consultar en FIFA.com.

La FIFA llevará a cabo un riguroso proceso de evaluación y, en abril de 2026, publicará las conclusiones en el informe de evaluación de candidaturas de cada proceso.

De conformidad con el Reglamento de la FIFA para la elección del organizador, dicho proceso se centrará en las siguientes áreas prioritarias de la competición: la visión y los parámetros principales, la infraestructura, los servicios, los factores comerciales y la sostenibilidad y los derechos humanos.

El modelo de evaluación de candidaturas incluye una evaluación técnica basada en un sistema de puntuación objetivo para analizar los criterios en materia de infraestructuras y aspectos comerciales.

Siempre y cuando las candidaturas cumplan los requisitos de organización, el 76.º Congreso de la FIFA que se celebrará el 30 de abril de 2026 en Vancouver (Canadá) designará a las federaciones anfitrionas.