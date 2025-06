Mehr Wachstum für den Frauenfussball (Juni 2025)

Die FIFA stellt ihren Mitgliedsverbänden 13 Programme zur Entwicklung des Frauenfussballs zur Verfügung

Ein intensiver Monat mit weltweiten Entwicklungsprogrammen, die sowohl auf als auch neben dem Spielfeld Wachstum fördern

Inside FIFA bewertet die jüngste Entwicklungsarbeit in verschiedenen Regionen der Welt

Die FIFA arbeitet intensiv daran, 60 Millionen Spielerinnen weltweit bis 2027 dabei zu unterstützen, sich ihre Träume zu erfüllen. Die FIFA unterstützt das Vorhaben mit 13 Entwicklungsprogrammen, an denen alle 211 Mitgliedsverbände (MAs) teilnehmen können und die ihnen Zugang zu Fördermitteln des Weltfussballverbands ermöglichen.

Die FIFA hat erst kürzlich ihre Programme zur Entwicklung des Frauenfussballs überarbeitet und erweitert , um die Förderung des Frauenfussballs weiter voranzutreiben. Weitere Informationen für FIFA-Mitgliedsverbände finden Sie hier.

Die FIFA blickt auf die jüngsten Entwicklungen, die eine wichtige Rolle gespielt haben, den Frauenfussball weltweit weiter zu etablieren.

Indonesien

Das hochmoderne Trainingszentrum des Bali United FC war Schauplatz einer Veranstaltung des indonesischen Fussballverbandes (PSSI), bei der weibliche Trainerinnen aus dem ganzen Land zu einem FIFA-Stipendienprogramm für die Trainerausbildung in dieser touristischen Hochburg zusammenkamen.

Der PSSI brachte beeindruckende 48 Teilnehmerinnen aus allen 38 Provinzverbänden zu dieser acht Tage dauernden Großveranstaltung zusammen, deren übergeordnetes Ziel es war, die Entwicklung einer neuen Generation von lizenzierten Trainerinnen voranzutreiben.

Ramadhana Wulandiani, PSSI-Projektleiterin für die FIFA-Entwicklungsprogramme im Frauenfussball, sagte: „Dieses Programm ist mehr als nur ein Trainerlehrgang – es ist ein Bekenntnis zur Stärkung der Frauen im Fussball. Wir investieren in zukünftige Führungskräfte, die den Sport in ganz Indonesien prägen werden.“

Vivin Cahyani Sungkono, Leiterin des PSSI-Frauenfussballkomitees, fügte hinzu: „Wir haben das klare Ziel, ein wirkungsvolles Wachstum zu fördern und unser Ziel zu erreichen, an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2031 teilzunehmen.“

Griechenland

Die Dynamik hält weiter an, denn der griechische Fußballverband (EPO) hat seine neueste Veranstaltung im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne ausgerichtet. Fast 200 junge Spielerinnen nahmen begeistert an dem Event im malerischen Alexandroupolis-Stadion in Evros teil, das in vier Altersklassen von U-10 bis U-16 ausgetragen wurde. Es ist die dritte Veranstaltung dieser Art in den letzten Monaten und Teil der EPO-Strategie für den Frauenfussball, die im vergangenen Jahr mit Unterstützung der FIFA ins Leben gerufen wurde.

Ghana

Der ghanaische Fussballverband (GFA) veranstaltete an der Technischen Universität Koforidua ein Festival im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne, das sich an die östliche Region des Landes richtete. Mit 320 Mädchen im Alter von fünf bis 13 Jahren aus 32 Schulen der Region war die Beteiligung beeindruckend. Hauptziel war es, Mädchen für den Fussball zu begeistern und ihr Selbstbewusstsein auf und neben dem Platz zu stärken. Das zweitägige Festival fand gleichzeitig mit einem Schiedsrichter-Ausbildungsprogramm statt, bei dem 22 junge Mädchen zu Schiedsrichterinnen ausgebildet wurden.

„Die Frauenfussballkampagne ist mehr als nur eine Initiative zur Förderung des Mädchenfussballs. Sie ist eine Feier des Frauenfussballs und ein Schritt in Richtung einer integrativeren Zukunft für den Fussball in Ghana“, sagte Jennifer Amankwaa Sarpong, Managerin für Frauenfussballentwicklung beim GFA.

Paraguay

Paraguays kontinuierliches Engagement für die Förderung des Frauenfussballs wurde erneut mit einem Festival im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne während der Weltfussballwoche unter Beweis gestellt. Persönliche Entwicklung und eine Einführung in den Fussball standen im Vordergrund, als über 100 junge Teilnehmerinnen an der Veranstaltung in den MINICARDIF-Einrichtungen des paraguayischen Fussballverbands teilnahmen. Im Laufe des Tages nahmen die Jugendlichen an technischen und taktischen Trainingseinheiten unter der Leitung von spezialisierten Trainern sowie an Gruppen- und Freizeitaktivitäten teil.

Panama

Ähnlich war es in Panama, wo das mittelamerikanische Land, das noch immer im Glanz seines Debüts bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2023 steht und im Rahmen der Weltfussballwoche eine Veranstaltung der FIFA-Frauenfussballkampagne ausrichtete.

Rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Bernardo „Candela” Gil-Stadion zu einem energiegeladenen Festival für Mädchen unter 14 Jahren gekommen. Zu den besonderen Gästen zählte Nadia Ducreux, Botschafterin der Frauen-Futsal-Nationalmannschaft und eine der Schlüsselfiguren der historischen Qualifikation für die erste FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft, die später in diesem Jahr auf den Philippinen stattfinden wird.

Carolina Joli, Leiterin des Frauenfussballs beim panamaischen Fussballverband, sagte: „Während der Weltfussballwoche bekräftigte der panamaische Fussballverband sein Engagement für die Entwicklung des Frauenfussballs und die Integration unserer nationalen Fussballgemeinschaft. Aktivitäten wie das Mädchenfussballfestival, ein offenes Training mit der Nationalmannschaft und interne Engagement-Tage mit unseren Mitarbeitern stärken nicht nur unsere Verbindung zum Sport, sondern inspirieren Mädchen und junge Frauen dazu, große Träume zu haben."

Puerto Rico

Der Frauenfussball hat in Puerto Rico in letzter Zeit einen bedeutenden Aufschwung erlebt. Die Nationalmannschaft erreichte in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste dieses Monats mit Platz 79 einen neuen Höchststand, während eine Reihe von Festivals im Rahmen der Frauenfussballkampagne Anfang dieses Jahres Impulse am anderen Ende des Fussball-Ökosystems gaben.

Nun hat der puertoricanische Fussballverband (FPF) mit der offiziellen Vorstellung der FIFA-Strategie für den Frauenfussball in der Hauptstadt San Juan einen klaren Weg für die Zukunft vorgegeben. Die maßgeschneiderte, lokal ausgerichtete Strategie legt die Zukunftspläne und Ziele für alle Ebenen des Frauenfussballs des Concacaf-Mitgliedsverbands fest.

Kolumbien

Mit Unterstützung der Frauenfussballkampagne veranstaltete der kolumbianische Fussballverband (FCF) ein 9-gegen-9-Fussballfestival für Mädchen. Die Initiative des FCF zielt darauf ab, den Jugendfussball zu regulieren und an die tatsächlichen Bedürfnisse von Mädchen in der frühen Phase ihrer sportlichen Entwicklung anzupassen.

Dieses Pilotprogramm, das in den Städten Manizales und Palmira mit 160 Teilnehmerinnen stattfand, fiel mit der Ausrichtung der CONMEBOL U-17-Frauenmeisterschaft 2025 in Kolumbien zusammen und knüpft an den großen Erfolg des Landes bei der Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2020 im vergangenen Jahr an.