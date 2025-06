Südamerika auf dem Vormarsch, die USA bleiben an der Spitze

USA weiterhin auf Platz 1 der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste

Brasilien in Podestnähe, Kolumbien neu in den Top 20

Ägypten grösster Aufsteiger nach Rängen (plus 7)

Seit der letzten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste vom 6. März 2025 wurden nicht weniger als 168 Länderspiele ausgetragen. Während die USA (1) drei Monate später noch immer vom Thron grüssen, kam es dahinter zu einigen Rangverschiebungen.

An der Spitze wurden die Abstände kleiner: Spanien (2) und Deutschland (3) sind in diesem Quartal noch ungeschlagen und nähern sich den US-Amerikanerinnen, die im April zuhause gegen Brasilien (4, plus 4) 1:2 verloren. Die Südamerikanerinnen wiederum haben Grund zur Freude, denn sie landen erstmals seit Dezember 2013 unmittelbar neben dem Podest. England (5, minus 1) komplettiert die Top 5, dicht gefolgt von Schweden (6).

Nach Niederlagen gegen Brasilien bzw. Argentinien fallen Japan (7, minus 2) und Kanada (8, minus 1) leicht zurück. Die DVR Korea (9) behält ihren Platz in den Top 10, in der sich Frankreich (10, plus 1) auf Kosten der Niederlande (11, minus 1) zurückmeldet.

Kolumbien (18, plus 3), ein weiteres Team der CONMEBOL, macht dank einem 1:0-Sieg gegen die Republik Korea drei Plätze gut und schafft erstmals den Sprung in die Top 20.

Südamerika ist eindeutig auf dem Vormarsch, denn sowohl Paraguay (45, plus 1) als auch Venezuela (48, plus 3), das überraschend Neuseeland mit 3:1 besiegte, sind so gut platziert wie nie zuvor.

Mit Haiti (50, plus 3) und Puerto Rico (79, plus 2) erreichen auch zwei mittelamerikanische Teams ihre bisher höchste Weltranglistenposition. Saudiarabien (165, plus 1) ist ebenfalls so gut platziert wie nie zuvor, während Ägypten (93, plus 7), Luxemburg (111, plus 6) und Bangladesch (128,plus 5) am meisten Plätze gutmachen konnten.

Die vollständige Rangliste kann auf Inside FIFA eingesehen werden.