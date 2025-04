FIFA lanciert erste Weltfussballwoche und lädt Fussballgemeinschaft zum Mitmachen ein

Die FIFA lanciert vom 21. bis zum 25. Mai 2025 die erste Weltfussballwoche , die mit verschiedenen Veranstaltungen zeigt, wie sehr der Fussball die Menschen über alle Länder, Kulturen und Sprachen hinweg eint. Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ werden Menschen, Teams und Organisationen rund um die Welt dazu eingeladen, sich aktiv oder passiv am Fussball zu beteiligen und damit seine einzigartige völkerverbindende Kraft in den Blickpunkt zu rücken.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte am 23. Mai 2024 vorgeschlagen, die Feiern zum UNO-Weltfussballtag (25. Mai) zu einer fünftägigen Weltfussballwoche auszuweiten. Die Weltfussballwoche beginnt am 21. Mai, dem Gründungstag der FIFA im Jahr 1904, und dauert bis zum UNO-Weltfussballtag am 25. Mai. Am 25. Mai begann 1924 in Paris auch das erste von der FIFA organisierte Olympische Fussballturnier, das den Weg für die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sechs Jahre später ebnete.