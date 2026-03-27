Mehr Wachstum für den Frauenfussball (März 2026)

Die FIFA bietet 13 Entwicklungsprogramme für den Frauenfussball für Mitgliedsverbände an

Aktivitäten im Rahmen zahlreicher FIFA-Entwicklungsprogramme und in verschiedenen Regionen der Welt

Teilnehmerfeld für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ nimmt Gestalt an - FIFA-Aktionsprogramm gewinnt an Dynamik

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Förderprogramme unterstützt, für die sich alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) um Unterstützung durch den Weltfussballverband bewerben können.

Im Jahr 2025 hat die FIFA ihr Förderprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die weiterhin zur weltweiten Verbreitung des Frauenfussballs beitragen.

Ruanda

Unter dem Motto „Girls Kicking the Goals, Breaking Barriers“ veranstaltete der ruandische Fussballverband (FERWAFA) in der nördlichen Region Gicumbi eine FIFA-Kampagne zum Frauenfussball. Im vergangenen Jahr hatten bereits ähnliche Veranstaltungen in anderen Teilen des Landes stattgefunden. Rund 100 Mädchen der Altersklassen U13 und U15 nahmen daran teil, während zahlreiche Eltern und Freunde anwesend waren und somit das Engagement der Gemeinschaft stärkten. Die ehemalige Nationalspielerin Nyiramariza Consolee, die als Botschafterin des Festivals fungierte, sprach den Teilnehmerinnen Mut zu und sagte: „Fussball hat mich nicht daran gehindert, meine Träume zu verwirklichen, sondern mir dabei geholfen, sie zu verwirklichen.“

Eswatini

„Ein Auftakt für das nächste Kapitel“: So beschrieb Phumzile Dlamini, Mitglied des Exekutivkomitees des Fussballverbands von Eswatini (EFA) und Vorsitzende des Frauenfussballkomitees, eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung im Rahmen der Frauenfussballkampagne im nationalen Technikzentrum in Lobamba.

Mit dem doppelten Ziel, die Beteiligung von Frauen zu steigern und ein stärkeres Netzwerk von Trainerinnen aufzubauen, veranstaltete der Verband vier erfolgreiche Tage in ihrer nationalen Einrichtung. Über 400 junge Spielerinnen nahmen an dem eintägigen Breitensportfestival teil, während 32 Trainerinnen an einem dreitägigen Trainerkurs teilnahmen.

Nor dmazedonien

Im Rahmen der FIFA-Kampagne für den Frauenfussball hat der Fussballverband Nordmazedoniens (FFM) mit der Durchführung einer Reihe von Festivals begonnen. Das erste von zehn Festivals, die in den nächsten zwei Jahren stattfinden sollen, wurde in Bitola ausgetragen. Über 50 junge Spielerinnen nahmen daran teil und ließen sich von der Nationalspielerin Melanija Grozdanova inspirieren. Sie berichtete von ihren Erfahrungen und zeigte die Möglichkeiten auf, die der Fussball bietet.

Nordirland

Der irische Fussballverband (IFA) hat mit einem großen Festival in Newtownabbey eine ehrgeizige Frauenfussballkampagne gestartet, an der 180 Mädchen aus 15 Schulen in ganz Nordirland teilnahmen. Es ist die erste von fünf regionalen Veranstaltungen, die Ende April in einem nationalen Festival gipfeln werden. Francis Brennan, Manager für Schulentwicklung bei der Irish FA Foundation, sagte: „Die Festivals bieten den Mädchen eine großartige Erfahrung, da sie gegen viele verschiedene Schulen antreten können. Sie haben die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, Erinnerungen zu sammeln und Spaß am Spiel zu haben. Wichtig ist, dass wir durch die Fortbildung von Lehrern und Trainern sowie die Unterstützung der Bezirke bei der Durchführung eigener Festivals dazu beitragen, Kapazitäten aufzubauen und ein bleibendes Vermächtnis im Mädchenfussball zu hinterlassen.“

Anguilla

Der Fussballverband von Anguilla hat seinen Strategieplan für den Frauenfussball für die nächsten vier Jahre vorgestellt. Mit diesem will das karibische Land das Wachstum und die Entwicklung des lokalen Frauen- und Mädchenfussballs maximieren. Der Plan konzentriert sich auf die Bereiche Inklusion, Förderung, Steigerung der Beteiligung, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Er soll sicherstellen, dass Mädchen und Frauen gleiche Chancen haben, sich in diesem Sport zu engagieren, an Wettkämpfen teilzunehmen und Führungspositionen zu bekleiden.

Serbien

Der serbische Fussballverband (FAS) hat seine erste Strategie für den Frauenfussball vorgestellt. Sie enthält einen klaren Fahrplan, um auf internationalen Erfolgen aufzubauen, die Nachwuchsförderung zu verbessern, die Breitensportstrukturen zu stärken und kulturelle Barrieren abzubauen. Die unter dem Titel „We Can’t Be Benched“ stehende Strategie wurde im renommierten EXPO in Belgrad präsentiert und beinhaltet insbesondere eine Vereinbarung zur Unterstützung von Müttern.

Bei der historischen Vorstellung, an der unter anderem die Kapitänin der serbischen Nationalmannschaft, Violeta Slović, teilnahm, konnten junge Besucherinnen Fussball spielen, während die Spielerinnen an einem Gesundheitsworkshop zum Frauenfussball teilnahmen.

Dominikanische Republik

Im Rahmen des FIFA-Programms zur Entwicklung von Frauenfussballligen führte der dominikanische Fussballverband FEDOFUTBOL in Zusammenarbeit mit der FIFA einen umfassenden viertägigen Lehrgang für Trainer durch. Über 30 Trainer an dieser fundierten und intensiven Fortbildung teil. Das Programm fand seinen Abschluss in einem Turnier mit 70 Spielerinnen, das zeitlich auf den Internationalen Frauentag abgestimmt war.

Es war die erste Nutzung der kürzlich eingeweihten Anlagen, die mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm für Trainings- und Ausbildungszwecke finanziert wurden. Damit knüpft man an die zahlreichen Entwicklungsaktivitäten an, die Ende 2024 in der Dominikanischen Republik stattfanden, als das karibische Land mit der Ausrichtung der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ seine erste globale Fussballveranstaltung ausrichtete.

Mosambik

Ein groß angelegtes, landesweites U-17-Turnier, das durch das Ligaentwicklungsprogramm der FIFA finanziert wurde, ging in Quelimane, Mosambik, zu Ende. Dort traten fünf regionale Mannschaften gegeneinander an, um den Meister zu ermitteln.

Der vom mosambikanischen Fussballverband (FMF) organisierten Meisterschaft ging eine regionale Vorrunde voraus. Über 100 Spielerinnen nahmen daran teil, Cabo Delgado ging dabei als Sieger hervor. Arnaldo Salvado, Technischer Direktor des FMF, sagte: „Durch das Liga-Entwicklungsprogramm erreichen wir weiterhin viele Mädchen und bieten ihnen die Möglichkeit, in einer unterhaltsamen und sicheren Umgebung Fussball zu spielen. Durch den Fussball werden ihre Träume wahr. und ihre Zukunft ist vielversprechend.“

Guinea

In Guinea standen die Spieloffiziellen im Mittelpunkt eines umfassenden fünftägigen Lehrgangs, der im Rahmen des FIFA-Programms zur Entwicklung von Frauenfussballligen organisiert und finanziert wurde. Die Veranstaltung wurde vom guineischen Fussballverband organisiert und von zwei Gastreferenten der FIFA geleitet.

Die ausgewählten Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten werden bei der nationalen Frauenmeisterschaft zum Einsatz kommen. Zu den Zielen des Programms gehören die Vertiefung des Fachwissens, die Vereinheitlichung der Anwendung der Spielregeln, die Förderung der Professionalität und die Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung des Frauenfussballs in Guinea.

Botswana

Die Botswana Football Association (BFA) beweist durch die Ausrichtung eines Klub-Lizenzierungsprogramms in der Hauptstadt Gaborone erneut ihr Engagement für die Förderung des Frauenfussballs. Über 40 Teilnehmerinnen aus 20 Vereinen nahmen daran teil, da der lokale Frauenfussball in letzter Zeit ein deutliches Wachstum verzeichnet hat, unter anderem durch eine Ausweitung von sieben auf 15 Regionen landesweit.

Mit dem Programm verfolgt die BFA das Ziel, die Standards der ersten Liga anzuheben, Qualität und Sicherheit zu gewährleisten und das langfristige Wachstum des Frauenfussballs zu unterstützen. „Von staubigen lokalen Spielfeldern bis hin zu globalen Bühnen beweisen wir, dass Frauenfußball nicht die Hoffnung von morgen ist, sondern die Realität von heute“, erklärte die BFA in einer Stellungnahme.

In Zusammenarbeit mit der FIFA führte die BFA im Jahr 2025 Kampagnen für den Frauenfussball durch, während im Jahr 2024 Football for Schools in dem südafrikanischen Land eingeführt wurde.

Vietnam

Auch der vietnamesische Fussballverband (VFF) legt großen Wert darauf, dass seine Vereine ihre Standards weiter verbessern können. Zu diesem Zweck veranstaltete er einen Workshop zum Thema Klublizenzierung in der VFF-Zentrale. Der zweitägige Workshop, der mit Unterstützung der FIFA organisiert wurde, brachte wichtige Akteure zusammen, um die Einführung eines auf den vietnamesischen Frauenfussball zugeschnittenen Klublizenzierungssystems vorzustellen.

„Das Lizenzierungssystem für Frauenfussballvereine sollte eher als Entwicklungsinstrument denn als Hindernis betrachtet werden. Anhand einer Reihe von Kriterien, die rechtliche, finanzielle, personelle, infrastrukturelle und nachwuchsfördernde Aspekte abdecken, können wir schrittweise die Mindeststandards festlegen, die für einen professionellen Fussballverein erforderlich sind“, sagte Tran Anh Tu, Vizepräsident des VFF.

Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™

Die AFC ist die erste Region, die die Qualifikation für 2027 abgeschlossen hat. Australien, Mitausrichter von 2023, hat sich als erste Nation den Einzug auf die große Bühne gesichert. Auch die VR China, Japan und die Republik Korea qualifizierten sich als weitere Viertelfinalsieger der AFC-Frauen-Asienmeisterschaft. Die DVR Korea und die Philippinen sicherten sich die Qualifikation über Play-off-Spiele. Die unterlegenen Gegner Chinese Taipei und Usbekistan werden hingegen im Play-off-Turnier der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ antreten.

Die AFC-Nationen feiern ihre Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ Previous 01 / 06 Australia v Korea DPR - AFC Women's Asian Cup - Australia Qualification 02 / 06 China v Chinese Taipei - AFC Women's Asian Cup - Australia Qualification 03 / 06 Japan celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 04 / 06 Korea DPR celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 05 / 06 Korea Republic celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 06 / 06 Philippines celebrate qualfying for the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 Next

Das Turnier knüpfte nahtlos an die Dynamik der FIFA-Frauenweltmeisterschaft 2023™ an und verzeichnete mit 355.528 Zuschauern einen neuen Besucherrekord für die AFC-Frauenweltmeisterschaft. Den krönenden Abschluss bildete das ausverkaufte Stadium Australia in Sydney mit 74.397 Zuschauern, als Japan im Finale knapp gegen die Gastgeberinnen gewann.

Im vergangenen Monat wurden die Qualifikationsspiele der OFC fortgesetzt und die Spiele der zweiten Runde abgeschlossen. In der Gruppe A setzten sich die Sieger der Pacific Games, Papua-Neuguinea und Fidschi, durch, während Neuseeland, Mitausrichter der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2023, in der Gruppe B vor dem Sieger der ersten Runde, Amerikanisch-Samoa, lag. Im nächsten Monat wird das Quartett nun um einen einzigen automatischen Startplatz für 2027 kämpfen, wobei der Zweitplatzierte zum Play-off-Turnier der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft aufsteigt.

FIFA-Aktionsprogramm

Das FIFA-Aktionsprogramm wurde erfolgreich fortgesetzt. An diesem Pilotprogramm nehmen 14 der weltweit erfolgreichsten und einflussreichsten Spieler teil. Es zielt darauf ab, jedem Einzelnen dabei zu helfen, seine Plattform für den sozialen Wandel zu nutzen.

Die ehemalige französische Nationalspielerin Laura Georges hat mit „Fanm Lidè“ ein einzigartiges Programm zur Führungskräfteentwicklung für aufstrebende weibliche Führungskräfte im Fussball in Guadeloupe ins Leben gerufen. Das Programm beginnt mit einem zweitägigen Präsenzworkshop und begleitet acht Frauen durch ein viermonatiges Entwicklungsprogramm mit Präsenz- und Online-Elementen. Das gemeinsame Ziel besteht darin, den Frauenfussball in dem karibischen Land voranzubringen.

Die englische Starstürmerin Alessia Russo hat mit einer stilvollen Eröffnungsveranstaltung in London die „Alessia Russo Foundation“ ins Leben gerufen. An diesem Abend kamen Vertreter der Fussballwelt, ihre Teamkolleginnen, Markenpartner, Philanthropen sowie Familie und Freunde zusammen. Die Veranstaltung bot eine Plattform, um die Vision, die Mission und die Initiativen der Stiftung vorzustellen.