Australien qualifiziert sich als erste Mannschaft für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Der Co-Gastgeber und Halbfinalist von 2023 hat sich zum neunten Mal in Folge für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ qualifiziert

Die Matildas sichern sich den ersten der sechs automatischen Qualifikationsplätze Asiens für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr

Die Asian Football Confederation (AFC) könnte bis zu acht Mannschaften unter den 32 Teilnehmern der Endrunde 2027 stellen, die in Brasilien ausgetragen wird und die erste in Südamerika ist

Australien ist das erste Land, das sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ qualifiziert hat. Damit erreicht der Mitausrichter und Halbfinalist von 2023 zum neunten Mal in Folge dieses globale Großereignis. Die Matildas sicherten sich mit einem 2:1-Sieg über die DVR Korea ihren Startplatz für das Halbfinale des AFC Asien-Pokals der Frauen 2026. Das Turnier wird in Australien ausgetragen und dient als Qualifikationsturnier für das globale Großereignis 2027.

An der zehnten Auflage der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, die nächstes Jahr vom 24. Juni bis zum 25. Juli in Brasilien stattfindet, nehmen 32 Mannschaften teil. „Es gibt nichts Vergleichbares zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft. Nur 32 Mannschaften verdienen sich die Chance, auf der größten Bühne des Frauensports zu spielen, und dieser Moment steht für jahrelangen Glauben, Opferbereitschaft und harte Arbeit. Diese Spielerinnen trugen das Trikot Australiens mit so viel Stolz – dies ist die Verwirklichung eines Traums, dieser Moment gehört ihnen“, sagte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis.

„Hier in Australien spürt man die Energie rund um den Frauenfussball. Der Fussball war weltklasse, und die Leidenschaft der Fans zeigt, wie sehr der Sport gewachsen ist. Das Niveau des AFC Asien-Pokals der Frauen steigt von Jahr zu Jahr, und man sieht, wie viel die Qualifikation diesen Mannschaften bedeutet. Die Spielerinnen und Betreuer sollten unglaublich stolz auf das sein, was sie erreicht haben, und ich wünsche ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg bis 2027.“

Beim diesjährigen AFC Asien-Pokal der Frauen, der durch ein eigenständiges Qualifikationsturnier für die auf 48 Mannschaften erweiterte FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2031 ersetzt wird, werden alle sechs direkten Qualifikationsplätze der AFC vergeben. Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich direkt, während die unterlegenen Viertelfinalisten in einem Play-off-Turnier um die beiden übrigen Plätze kämpfen.