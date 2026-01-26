FIFA-Präsident freut sich auf ein einzigartiges Fest bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien

Präsentation der Marke der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien

Der FIFA-Präsident: „Brasilien lebt und atmet Fussball“

Brasiliens Sportminister: „Beste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten“

FIFA-Präsident Gianni Infantino verspricht für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ ein grandioses Fussballfest in einem Land, das Fussball lebt und atmet.

Die Reise zur ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Südamerika hat mit einer stimmungsvollen Feier an der Copacabana in Rio de Janeiro begonnen.

Bei der Veranstaltung, die Fussball mit Musik und Kunst verschmolzen hat, wurde das offizielle Emblem, der Slogan „GO EPIC™“ und die akustische Identität des Turniers präsentiert.

In seiner Ansprache in Rio de Janeiro ging der FIFA-Präsident auf die enge Verbindung zwischen dem Gastgeberland und dem Sport ein.

„Brasilien lebt und atmet Fussball. Man spürt überall, wie sehr sich das Land darauf freut, die Welt bei sich zu begrüssen und ein historisches Turnier zu veranstalten“, sagte der FIFA-Präsident. „Alle in diesem Raum und diesem Land sprechen die universelle Sprache des Fussballs. Eine Sprache, die ihren Ursprung in Brasilien hat, weil der Fussball in Brasilien mehr als ein Sport ist. In Brasilien steht Fussball für Kreativität, Emotionen und Herz. Er bedeutet Leben, einfach alles.“

Die zehnte Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ wird vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 mit insgesamt 32 Teams ausgetragen. 515 Tage vor dem Eröffnungsspiel zeigte sich der FIFA-Präsident überzeugt, dass das Turnier für den Frauenfussball neue Massstäbe setzen und zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

„Wir werden hier in Brasilien die ganze Welt vereinen“, erklärte Gianni Infantino. „Wir werden die Welt bei einem einzigartigen Fest, sprich der besten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft aller Welt, zusammenbringen. Es ist die erste Frauen-WM in Südamerika und Brasilien, die wir gebührend feiern werden.“

Der Präsident dankte des Weiteren dem brasilianischen Volk für die herausragende Gastfreundschaft.

„Alle in Brasilien, die den Fussball lieben und zelebrieren, zeigen der Welt, was feiern wirklich bedeutet. Lasst uns gemeinsam feiern, glücklich sein und unsere Zeit in Brasilien geniessen“, betonte er.

Die offizielle Marke des Turniers stellt den Frauenfussball ins Zentrum der Weltbühne, mit einer inklusiven und fröhlichen brasilianischen Note. Das Emblem ist von der Landesfahne und der Geometrie eines Fussballfelds inspiriert und verbindet ein „W“ mit einem „M“ als Sinnbild für die englischen und portugiesischen Begriffe für Frauen und Welt.

Brasiliens Sportminister André Fufuca ist überzeugt, dass das Turnier den Frauenfussball auf eine neue Stufe hieven wird.

„Wir wollen nicht nur eine weitere WM, sondern die beste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft aller Zeiten veranstalten. Die Regierung und unsere Partner unterstützen uns dabei“, sagte er bei der Veranstaltung.

Die Präsentation wurde auch von Fussballlegenden unterstützt, etwa durch eine Videobotschaft von Marta, der sechsfachen „The Best – FIFA-Weltfussballerin“. „Das Turnier wird Mädchen und Jungen, Frauen und Männer inspirieren und unsere Liebe zum Fussball weiter stärken.

Unser Land ist bereit, den Frauenfussball mit Stolz, Emotionen und Überzeugung zu unterstützen. Dieses Turnier wird unvergessliche Geschichten schreiben und neue Helden hervorbringen“, sagte Marta in ihrer Videobotschaft.

Bei der Veranstaltung wurde auch die grandiose Geschichte des brasilianischen Fussballs sowie insbesondere die verstorbene Fussballlegende Pelé gewürdigt.

„Wir alle vermissen den König des Fussballs. Pelé war einzigartig und hat die Herzen weltweit erobert“, sagte er. „Pelé war eine globale Berühmtheit, als es noch keine sozialen Medien und auch keine Globalisierung gab. Dennoch kannten alle Pelé. Mit seinem Lachen, seiner Kreativität, seiner Leidenschaft und seiner Herzlichkeit hat er viel mehr für den Fussball geleistet als andere Menschen, weil wir oder unsere Eltern dank Pelé Fussballfans geworden sind.

Das Turnier wird in insgesamt acht Städten ausgetragen: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und São Paulo.