Asien-Pokal der Frauen endet mit einem Triumph Japans und einem starken Zeichen für den Frauenfussball

Japans dritter kontinentaler Titel dank einem 1:0 gegen Australien

Rekordkulisse von 74.357 Zuschauern zum Abschluss eines denkwürdigen Turniers in Sydney

Turnier mit starkem Signal nach Ansicht von FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström

Der Asien-Pokal der Frauen 2026 endete mit einem spektakulären Finale, in dem sich Japan mit einem 1:0-Sieg gegen den Gastgeber den dritten kontinentalen Titel sicherte.

Mit dem Finale vor einer Rekordkulisse von 74 357 Zuschauern endete ein Turnier, das das kontinuierliche Wachstum des Frauenfussballs in Asien und rund um die Welt eindrucksvoll bekräftigte.

Japan und Australien haben sich zusammen mit der VR China und der Republik Korea direkt für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ qualifiziert. Hinzu kommen die DVR Korea und die Philippinen, die sich über die Play-off-Spiele qualifiziert haben. Chinese Taipei und Usbekistan haben in den interkontinentalen Entscheidungsspielen noch die Chance auf ein WM-Ticket.

Nach dem Besuch des Finales lobte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström das sportliche Niveau und sprach von einem wichtigen Signal des Turniers für die Zukunft des Frauenfussballs. Ausserdem gratulierte er der asiatischen Fussballkonföderation (AFC) zur erfolgreichen Ausrichtung des Turniers.

„Das Finale war ein eindrucksvoller Beleg für die Klasse des Asien-Pokals der Frauen 2026. Das sportliche Niveau war herausragend und ein weiteres deutliches Zeichen für die kontinuierliche Entwicklung des Frauenfussballs in der Region und auf der ganzen Welt“, sagte er.

„Ich gratuliere der AFC zur ausgezeichneten Organisation dieses Turniers. Solche Turniere sind für die Entwicklung des Frauenfussballs überaus wichtig. Der Asien-Pokal der Frauen hat einmal mehr neue Massstäbe gesetzt und gezeigt, wie sehr sich der Sport entwickelt hat und was alles möglich ist, wenn Visionen, Investitionen und Engagement zusammenkommen.“