Ausbau des Frauenfussballs (April 2025)

FIFA bietet 13 Frauenfussball-Entwicklungsprogramme für Mitgliedsverbände an

Vielfältige Entwicklungsaktivitäten auf der ganzen Welt spiegeln sich im Wachstum auf und neben dem Spielfeld wider

Inside FIFA gibt einen Überblick über die jüngsten Entwicklungsaktivitäten in verschiedenen Regionen der Welt

Die FIFA arbeitet weltweit hart daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Das ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme untermauert. Alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände sind berechtigt, sich um Unterstützung durch den Weltfußballverband zu bewerben. Die FIFA hat kürzlich ihr FIFA-Programme zur Frauenförderung erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für MVs finden Sie hier. Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit voranzubringen.

Panama

Angeführt von Marta Cox' atemberaubendem Tor gegen Frankreich war Panamas inspirierendes Debüt eines der vielen faszinierenden Nebenschauplätze der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™. Um den Schwung aufrechtzuerhalten und auf dieser starken Plattform aufzubauen, organisierte der panamaische Fußballverband (FEPAFUT) in Zusammenarbeit mit dem Liga-Entwicklungsprogramm der FIFA eine umfassende U-12-Mädchen-Nationalliga. Über drei Monate hinweg nahmen in fünf Städten - Veraguas, Veraguas Centro, Chiriqui, Chiriqui Occidente und Colón - über 500 Mädchen aus dem ganzen Land teil. "In den letzten zwei Jahren haben wir daran gearbeitet, den Frauenfußball im ganzen Land zu fördern und das Spiel in jede Ecke zu bringen", sagte Carolina Joly, Frauenfußballmanagerin bei FEPAFUT. "Es geht nicht nur um das Lächeln der 23 Spielerinnen, die 2023 nach Australien und Neuseeland reisen, sondern um das Lächeln aller unserer Mädchen."

Mauritius

Der mauritische Fussballverband (MFA) lancierte seine FIFA-Frauenfussballstrategie und wurde mit einer hohen Beteiligung von über 100 Mädchen im Alter von 6-12 Jahren belohnt. Das Hauptthema der Kampagne war es, neue Spielerinnen auf spielerische Art und Weise für den Fussball zu begeistern, wobei die beiden Hauptkomponenten Fussball und Lebenskompetenz im Vordergrund standen. Das abgelegene Land im Indischen Ozean, das sich noch in der Anfangsphase seines Frauenfußballprogramms befindet, hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2027 über 500 Mädchen Fußball spielen.

Südafrika

Südafrika hat jetzt eine umfassende und mit Spannung erwartete Frauenfussballstrategie lanciert. Verschiedene Interessengruppen, darunter zwei FIFA-Berater, kamen zusammen, um die vorrangigen Bereiche zu ermitteln und die Ziele und Maßnahmen festzulegen, die schließlich die Grundlage für die Strategie bilden, die den Frauenfußball in der Regenbogennation voranbringen soll. "Wir haben schon immer davon geträumt, gemeinsam ein solches Dokument zu entwickeln - einen Leitfaden für aktuelle und künftige Führungspersönlichkeiten im Frauenfußball, der es uns allen ermöglicht, das Potenzial des Frauenfußballs in Südafrika voll auszuschöpfen", sagte Lydia Monyepao, Geschäftsführerin des Südafrikanischen Fußballverbands (SAFA) und ehemalige Nationalspielerin.

Zentralafrikanische Republik

Der Fussballverband der Zentralafrikanischen Republik (RCA) hat in Zusammenarbeit mit der FIFA-Division Frauenfussball eine Zeremonie zur Lancierung der neuen Frauenfussball-Entwicklungsstrategie des Landes veranstaltet. Dieses bahnbrechende Ereignis, das mit einem Workshop zum Kapazitätsaufbau für Frauenfussballadministratoren verbunden war, markiert einen Wendepunkt für den Sport, der in der Zentralafrikanischen Republik seit mehr als vier Jahrzehnten praktiziert wird. Der Workshop umfasste auch eine Besichtigung des Geländes, auf dem das neue technische Zentrum für Frauenfußball gebaut wird, das noch in diesem Jahr eingeweiht werden soll. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil, darunter auch Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, was das Engagement des RCA und der Führung des Landes für mehr Möglichkeiten für Mädchen und Frauen, Fußball zu spielen, unterstreicht.

Turks- und Caicosinseln

Die Turks- und Caicos-Insel-Fußballvereinigung (TCIFA) veranstaltete an drei Orten - Providenciales, Süd-Caicos und Nord-Caicos - eine Frauenfussballstrategie, die von einer wachsenden Fußballbegeisterung zeugte. Die beeindruckende Zahl von mehr als 180 Teilnehmern in einem der kleineren Länder der Karibik unterstreicht das starke Engagement des TCIFA für die Förderung des Frauenfußballs und die Schaffung von Chancen für Mädchen. Yunelsis Rodríguez Baez, Direktorin für Frauenfußball der TCIFA, sagte: "Ich glaube, dass die Durchführung von Aktivitäten wie diesen - insbesondere mit Mädchen - für unsere soziale Mission von großer Bedeutung ist und es uns ermöglichen wird, zu expandieren, indem wir einen sicheren Raum für die Ausübung des Frauenfußballs in jedem Winkel unserer Insel schaffen."

Dänemark

Der Frauenfussball in Dänemark erlebt einen Boom: Mit einem Anstieg der Spielerinnen um 6 % wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Der größte prozentuale Zuwachs bei den Frauen fand in der Altersgruppe der 13- bis 18-Jährigen statt, zweifellos begünstigt durch die Rückkehr Dänemarks zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 nach 16 Jahren Abwesenheit. "Ich freue mich besonders, dass so viele Mädchen und Frauen einem Fußballverein beigetreten sind", sagte der Vorsitzende des Dänischen Fussballverbands (DBU), Jesper Møller. "Das ist eine sehr positive Entwicklung und trägt zur Stärkung der Vielfalt im dänischen Fussball bei."

Neuseeland

Während die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ mit zahlreichen Qualifikationsspielen in diesem Jahr immer näher rückt, sind die Vorteile der Ausrichtung des Turniers für den Co-Gastgeber 2023 weiterhin spürbar. Der neuseeländische Fußballverband (NZF) gab bekannt, dass die FIFA im Zuge der Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft einen Fonds in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar eingerichtet hat, der für die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs im Land verwendet werden soll. Andrew Pragnell, Geschäftsführer der NZF, sagte: "Wir haben bereits ein fantastisches Wachstum bei Mädchen und Frauen gesehen, mit einem Anstieg der Teilnehmerzahlen um 27 % vor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 bis jetzt, aber dies ist ein langfristiges Projekt, bei dem wir den Fußball kontinuierlich unterstützen wollen, und diese Investition hilft uns, dies weiter voranzutreiben." Die Förderung der nächsten Generation von Trainern ist ein Teil dieser kontinuierlichen Bemühungen, die mit einem OFC/NZF-C-Lizenzkurs für Frauen in der Hauptstadt Wellington fortgesetzt wird. "Es ist ein sicherer Raum, in dem Frauen wirklich wachsen und als Trainerinnen lernen können", sagte Kursleiterin und Wellington Phoenix A-League Women Assistenztrainerin Amy Shepherd. "Es war wirklich wichtig, dieses Umfeld zu schaffen und den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht nur Feedback geben, sondern auch annehmen können."

Trainer-Ausbildungsstipendium

Die neuesten Trainerinnen, die in das FIFA-Stipendium für Trainerausbildung 2025velopment-programmes/fifa-coach-education-scholarships-programme aufgenommen wurden, haben kürzlich an dem Online-Mentoring-Programm teilgenommen. Die Hauptziele des Stipendiums sind die Stärkung der weiblichen Trainer, die Förderung der persönlichen Entwicklung, der Aufbau von Netzwerken sowie die Weiterbildung und Inspiration. Die diesjährigen Teilnehmerinnen des Programms, das vom Softwareunternehmen Xero unterstützt wird, sind aus der ganzen Welt angereist, viele von ihnen sind Spielerinnen, die in die nächste Phase ihrer Karriere eintreten. "Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts ist, dass in 86 Ligen und 669 Vereinen nur 22 % der Cheftrainer Frauen sind. Wir können diese Zahl zwar nicht von heute auf morgen verbessern, aber durch die Aufdeckung und Analyse der Daten können wir verstehen, wo wir weiter investieren müssen", sagte Jill Ellis, FIFA Chief Football Officer.

