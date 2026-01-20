FIFA.com

RABAT, MOROCCO - JANUARY 18: FIFA President meeting with Islamic Republic of Mauritania Minister of Youth Empowerment, Sports and Civil Service Mohamed Abdallahi Louly on January 18, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Hamza Mehimdate - FIFA)
FIFA-Präsident
FIFA-Präsident trifft Mohamed Abdallahi Ould Louly, den mauretanischen Minister für Jugendförderung, Sport und öffentlichen Dienst
20. Jan. 2026
FIFA Series 2026
Organisation
FIFA präsentiert Teilnehmerfeld für vergrösserte FIFA Series 2026™
19. Jan. 2026
FIFA President in Rwanda 26 December 2025
FIFA-Präsident
FIFA‑Präsident besucht Fussballfest in Ruanda auf Einladung von Präsident Paul Kagame
27. Dez. 2025
FIFA Series 2026
Organisation
Neuseeland als Gastgeber der FIFA Series 2026™ bestätigt
4. Dez. 2025
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov pose with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bulgarian Football Union at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA-Präsident
Präsident des bulgarischen Fussballverbands und Gianni Infantino im Austausch über Ankurbelung des Fussballs im Land
2. Aug. 2024
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Guinean Football Federation President Bouba Sampil pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Guinean Football Federation and Minstry of Sport at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
FIFA-Präsident
FIFA unterstützt Guinea bei der Entwicklung der Infrastruktur und in ihren Beteiligungsplänen
2. Aug. 2024
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA) President Rovshan Najaf pose for a photo with an at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
FIFA-Präsident
Gianni Infantino lobt Entwicklung des aserbaidschanischen Fussballs in Sitzung mit Verbandspräsident Najaf
29. Juli 2024
PARIS, FRANCE - JULY 28: (L-R) FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal, Saudi Arabia Minster for Sport HRH Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal and FIFA President Gianni Infantino pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting at FIFA's Paris office on July 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
FIFA-Präsident
Gianni Infantino trifft saudischen Sportminister und Verbandspräsidenten in Paris
29. Juli 2024
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 14: A detailed view of the 'Football Unites The World' captains armband in the dressing room prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between Brazil and New Caledonia at Jakarta International Stadium on November 14, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
Organisation
FIFA Series™ zeigt, wie der Fussball die Menschen rund um die Welt vereinen kann, während die UNO den Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden begeht
6. Apr. 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Bong Kalo of Vanuatu (obscured) celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
FIFA Series™ bringt den Fussball in Vanuatu auf und abseits des Platzes weiter voran
3. Apr. 2024
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - NOVEMBER 09: General views of the Sir John Guise Stadium where the opening match for the FIFA U-20 Women's World Cup will be played on November 9, 2016 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
Nachhaltigkeit
Strategien gegen den Klimawandel im Fokus ozeanischer Verbände
28. März 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
FIFA Series™ laut Gelson Fernandes ein grosser Schritt für den afrikanischen Fussball
27. März 2024
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
Bulgarien will wieder angreifen
27. März 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
"Es bringt uns näher an den Rest der Welt heran": Die FIFA Series™ eröffnet den Nationalspielern neue Horizonte
27. März 2024
ANNABA, ALGERIA - MARCH 21: Jordi Rubio Gomez and Adrian da Costa of Andorra congratulate team mates after the warm up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Andorra and South Africa at Stade 19 Mai 1956 on March 21, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
FIFA-Forward-Programm und FIFA Series™ für Andorra entscheidend
27. März 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Brunei Darussalam players celebrate after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
Kroatien wird Favoritenrolle gerecht - Brunei Darussalam jubelt
26. März 2024
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
Petković will in Halilhodžićs Fussstapfen treten und Algerien zurück zur WM führen
26. März 2024
Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
Förderung des Fussballs
FIFA Series 2024™ soll Ägypten den Weg zurück zur FIFA Fussball-WM ebnen
26. März 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
Förderung des Fussballs
Saudiarabien setzt Entwicklungsweg mit Ausrichtung der FIFA Series 2024™ fort
26. März 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Players of Guinea pose for a team photograph after the team's victory during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
Förderung des Fussballs
Zentralafrikanische Republik und Guinea überzeugen
25. März 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A view of the action during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Central African Republic and Bhutan at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Viraj Kothalawala/FFSL)
Förderung des Fussballs
"Wir sind sehr dankbar": Der Fussball in der Zentralafrikanischen Republik entwickelt sich mit Unterstützung der FIFA
25. März 2024
