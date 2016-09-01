Im Rahmen der FIFA Series™ unterstützt der Weltfussballverband seine Mitgliedsverbände bei der Organisation internationaler Freundschaftsspiele, bei denen vier Nationalmannschaften aus verschiedenen Konföderationen in einem einzigen Gastgeberland aufeinandertreffen. Die Initiative bietet den FIFA-Mitgliedsverbänden die Möglichkeit, regelmäßiger gegen Nationalmannschaften anderer Kontinente anzutreten, was vielen von ihnen bisher nicht zur Verfügung stehende technische Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Das Pilotprojekt lief vom 18. bis zum 26. März 2024. An der Ausgabe im März 2024 nahmen Mannschaften aller sechs Konföderationen teil. Die FIFA Series™ soll künftig in geraden Jahren jeweils im Märzfenster des internationalen Spielkalenders stattfinden.