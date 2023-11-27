„Game Time“ von Future und Tyla neuste Single aus dem offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – live bei der Eröffnungsfeier in Los Angeles zu sehen

Neuster Track aus dem offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit explosiven Rap-Beats und mitreissenden Pop-Melodien

Hip-Hop-Premiere bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dank dem neuen Track, der das neue Album um eines der einflussreichsten Musikgenres ergänzt und dessen globale kulturelle Bedeutung stärkt

Livepremiere von „Game Time“ bei der mit Stars gespickten Eröffnungsfeier am Freitag, 12. Juni, im Los-Angeles-Stadion

Das offizielle Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ präsentiert heute mit „Game Time“ seine neuste Single mit Future und Tyla über SALXCO UAM und Def Jam Recordings. Zusammen dem offiziellen Musikvideo verleiht der Titel dem offiziellen Album eine ganz neue Intensität und fängt die Spannung und die Vorfreude ein, die bei den Fans und Spielern weltweit zu spüren ist. „Game Time“ ist ab sofort auf allen Streamingplattformen verfügbar.

Produziert vom viermaligen GRAMMY®-Gewinner Cirkut bringt „Game Time“ mit Future und Tyla zwei mit drei bzw. zwei GRAMMYS® ausgezeichnete Künstler zusammen. Mit kraftvollen Bläsern und dröhnenden Percussion-Klängen liefert „Game Time“ einen kraftvollen Hip-Hop-Track und damit eine Premiere bei einem WM-Soundtrack. Schon mit Futures Parole „20 seconds to game time“ („20 Sekunden bis zum Anpfiff“) fängt der Track die Spannung und Aufregung kurz vor Spielbeginn ein und spiegelt gleichzeitig die weltweite Vorfreude der Fans, Spieler und Nationen auf dieses historische Ereignis wider. Tyla bringt ihre charakteristische globale Pop-Energie in den Titel ein und verleiht ihm Schwung, Melodie und eine internationale Note. Die beiden Künstler verbinden unterschiedliche Musikwelten und vereinen die gemeinsame Begeisterung in einem Titel für das offizielle Album.

Future sagt über den Song: „Die Weltmeisterschaft ist eine globale Bühne. Wir haben einen Song aufgenommen, der diese Energie wiedergibt. Jetzt wissen alle, dass ,Game Time‘ ist. Ich freue mich darauf, diese Energie in die Eröffnungsfeier in Los Angeles einzubringen und diesen Moment mit den Fans aus aller Welt zu feiern.“

Tyla fügt hinzu: „Mit der Mitarbeit am offiziellen Album der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 schliesst sich für mich ein Kreis, der bei der WM 2010 in Südafrika seinen Anfang genommen hat. Ich freue mich riesig auf die Auftritte bei den Eröffnungsfeiern. Auf geht’s Bafana Bafana!“

Die Fans können den Vibe von Future und Tyla während der mit Stars besetzten Eröffnungsfeier am Freitag, 12. Juni, im Los-Angeles-Stadion vor dem ersten Spiel in den USA miterleben.